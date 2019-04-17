Что нужно знать о температуре нашего тела?

Температура тела – один из ключевых показателей здоровья, который легко контролировать самостоятельно.
Повышенная температура тела всегда воспринимается как сигнал какого-то неблагополучия. Чаще всего это именно так, но что нужно делать, да и нужно ли вообще?
Температура – это иммунный ответ организма и она не опасна для здоровья. Обычно, если нет других проблем, температуру до 38,5 снижать не рекомендуют. Но есть и исключения: человек плохо переносит повышение температуры, есть склонность к судорогам (у ребёнка). В этом случае нужно принять жаропонижающее лекарство: парацетомол, Імет, который снимет не только жар, но и боль, или аспирин.
Что ещё стоит знать о температуре?
1. Привычные 36,6 – вовсе не догма.
В настоящее время нормальной считается температура от 35.8 до 37.4, с учётом индивидуальных особенностей человека. Поэтому стоит иногда измерять температуру в здоровом состоянии, чтобы знать свою норму.
А среднестатистической нормой является температура 36.8.
В течение дня температура тоже меняется: утром она примерно 36.4, а вечером 36.9.
Виды повышенной тмемпературы:
Субфебрильная – от 37°C до 38°C.
Фебрильная – от 38°C до 39°C.
Высокая – более 39°C.
К слову, цифры температуры не всегда свидетельствуют о тяжести заболевания. Например, длительное повышение температуры до 37.1 -37.5 может говорить о весьма серьёзных проблемах со здоровьем. Такое состояние нельзя игнорировать.
2. С возрастом температура тела снижается.
Это важно знать, так как из-за этой особенности у пожилого человека повышенная температура, означающая наличие заболевания, может остаться незамеченной.
Например, при обычной в возрасте старше 65 лет температуре 36 или 36.3, повышение до 37 градусов уже следует считать серьёзным признаком болезни.
3. О чем говорит низкая температура?
Чаще всего это связано с переутомлением, нарушением работы щитовидной железы и другими гормональными проблемами. Понижение температуры вызывает и нехватка витаминов и микроэлементов. Например, железодефицитная анемия.
4. Отчего может повышаться температура?
Как правило, это признак воспалительного процесса в организме.
Причиной повышения температуры могут быть разные заболевания, в том числе эндокринные, онкологические, болезни нервной системы и головного мозга. Иногда причиной повышения температуры может стать обычный кариес.
Не стоит поднимать панику из-за разового повышения температуры, но если она поднимается регулярно, неважно до каких цифр, то лучше побыстрее посетить врача и, как минимум, сдать кровь на анализ.
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