Алкоголизм и наркомания. Принципы терапии. Гештальт.

Алкоголизм и наркомания, являются прогрессирующими и неизлечимыми заболеваниями, входящими в группу химических зависимостей. Уже на протяжении нескольких столетий врачи пытаются найти способ борьбы с этими тяжелыми недугами, но на сегодняшний день стопроцентного способа терапии, так и не было найдено.

Существует множество методов лечения зависимостей, как традиционных, так и народных. Зависимые люди и их родственники пробуют все новые и новые методы. Кто-то держится «зубами», кто-то прибегает к заместительной терапии, кто-то пользуется кодированием и прочими методами.

В любом случае, докторами и учеными доказано – лишь комплексный подход может привести к стойкому результату: продолжительной ремиссии. Заболевание нужно лечить со всех сторон и отдавать предпочтение помощи со стороны профессионалов из наркологических клиник (например, в Саратове примером такой клиники может служить этот сайт: http://rebcentr-narcomania.ru/).

Нужно использовать медикаментозные препараты, особенно в первое время после отмены алкоголя или наркотиков. Это так называемый «первый этап» или абстиненция.

Затем зависимый человек нуждается в длительной социально-психологической реабилитации – второй, наиболее сложный этап. На протяжении второго этапа важно «удержать» зависимого в трезвости, научить его жить новой, свободной от химических веществ жизнью.

Сегодня мы хотели бы остановиться на таком понятии, как гештальт терапия. Этой методикой пользуются многие отечественные и зарубежные психологи и наркологи.

В основу гештальт терапии легло основополагающее понятие «Здесь и сейчас». Именно этим лозунгом теперь предлагается пользоваться зависимому человеку ежедневно. Психолог объясняет зависимому, что нельзя планировать жизнь наперед. Обдумывая то обстоятельство, что теперь придется всю жизнь оставаться трезвым, как правило, сильно пугает выздоравливающего алкоголики или наркомана. Принцип жить «здесь и сейчас» помогает справиться с этой проблемой.

Терапевт учит зависимого не забегать наперед. "Завтра может случиться всякое!", – говорит зависимому нарколог, – "но только сегодня я останусь трезвым!". Врач или психолог учат зависимого человека чувствовать текущую ситуацию, замечать настроение окружающих людей, их чувства и эмоции, тонко отслеживать свои собственные ощущения и потребности в данный момент и многому другому.

Если тяга преследует зависимого человека уж очень сильно, психологи советуют применить один из проверенных приемов гештальт терапии – продержаться в трезвости еще хотя бы 5 минут. А потом еще пять…

Продержавшись эти тяжелые минуты, зависимый человек неожиданно осознает, что тяга отступила и он остался «чистым» и не сорвался.

Практикуя принципы гештальт терапии, живя «здесь и сейчас», оставаясь трезвыми «всего один день», многие наркоманы и алкоголики смогли оставаться трезвыми довольно долгое время, и остаются «чистыми» и сегодня.

Практикуйте эти принципы сами, если вы один из зависимых и рекомендуйте их своим пациентам. Помните: дорогу осилит идущий! Будьте здоровы!

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