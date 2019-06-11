Внук увлекается ставками на спорт. Что это?

Ставки на спорт обрели невероятную популярность несколько лет назад, и это действительно произошло именно тогда, когда во многих странах мира закрылись все казино и залы и игровыми автоматами. Однако интерес многих игроков к участию на бирже, по большей части, никак не связан с желанием проиграть, как можно больше денег. Дело в том, что люди, чье хобби рассматривать возможные варианты развития событий обладают отличными аналитическими способностями.

Умение предугадывать результаты игры может приносить прибыль участникам биржи, щедрые букмекерские конторы даже дают новым пользователям приятные бонусы в виде материального поощрения. Например, иногда достаточно ввести бонус код winline и стать обладателем кругленькой суммы, которой можно распоряжаться при заключении пари.

Чем отличается казино от букмекерских контор?

Начать можно с того, в чем явное сходство казино и различных онлайн бирж, которое и туманит общее понимания принципа ставок на спорт. Букмекерские конторы, точно как и игровой автомат, предлагают игроку получить большую сумму денег или приятный бонус с небольших вложений. Иными словами, человек может сделать ставку в 500 рублей и уже через несколько месяцев стать миллионером.

В 2018 году на собственном примере это доказал любитель тенниса, который с точностью предугадал результаты сразу 16-и матчей. Причем его ставка была достаточно рискованна и необъяснима для дилетантов, ведь беттер (так называется любой клиент букмекерской конторы) предугадал победу явных лидеров всего в 2-х матчах, а остальные лавры вручил аутсайдерам. Каково же было удивление букмекеров, когда все произошло именно так, как и рассчитывал пользователь. Тогда компания «Фонбет» честно выплатила ему более 3 000 000 рублей.

Эта история наглядно показывает, в чем отличие казино от букмекерской конторы. Результаты матчей всегда очевидны, подтасовка попросту невозможно, ведь команда или выиграла, или сыграла в ничью, или проиграла. Других вариантов быть не может. Получается, что если, внук какой-то бабушки, сделал ставку в 2018 году на то, что в финале чемпионата мира по футболу победит команда Франции, то он совершенно точно стал обладателем выигрыша. Его размер, правда, зависел от того, когда была сделана ставка и, от того, какой коэффициент ему предложила контора, услугами которой он воспользовался.

Букмекер представляет собой сторону-спорщика, которая заключает пари с пользователем, в нем сразу прописываются сроки возможных выплат, их размер и коэффициент, указывающий на вероятность стечения того или иного события именно таким образом, как предположил беттер. Компании совершенно неважно, выиграет пользователь или нет, так как в условиях уже заложена комиссия, которую контора получает с любой ставки, сыграла она или нет.

Как правильно играть на бирже?

Для того чтобы стать клиентом букмекерской конторы, достаточно скачать приложение биржи на свой телефон, пройти простой этап регистрации (жителям России потребуется также пройти идентификацию в ЦУПИС), ввести числовой или буквенный код, такой, как winline и получить дополнительные деньги, которыми можно воспользоваться для заключения пари.

Единственным «подводным камнем» является то, что участнику недостаточно просто любить одну команду и болеть за нее. Игра на бирже может принести реальные деньги только тем беттерам, которые в погоне за успехом успели сохранить холодный ум и терпение. По-настоящему большие выигрыши получают те пользователи, которые имеют свое личное мнение о целой команде или отдельных игроках, и совмещают его с умением предполагать, как спортсмены поведут себя на поле и, насколько тяжело им будет противостоять соперникам.

Букмекерские конторы, пусть косвенно, но все же связаны с рынком, поэтому его неустойчивость — это главное, постоянное и безусловное преимущество любого беттера. Некоторые виды спорта, такие как киберспорт, еще недостаточно изучены, мировые умы только учатся рассчитывать правильный коэффициент и предполагать, чем закончатся схватки спортсменов. Такое положение очень выгодно для клиентов букмекеров, ведь сегодня на этом можно заработать действительно хорошие деньги.

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