А что у нас, ребята, в рюкзаках? И — какие они?

Как мы помним, советские школьные ранцы, как и все товары «родом из СССР», выпускались по единым для всей страны ГОСТам, которые не оставляли места случайностям: размеры, прочность и прочие параметры были досконально выверены и просчитаны целыми коллективами научно-исследовательских институтов. Сегодня на смену классическим ранцам пришли новомодные рюкзаки – но они так и остались той же самой повседневной вещью, которая должна обеспечивать нашим детям и внукам удобство и комфорт в процессе обучения. Однако со сменой формата и эпохи оказались утеряны надежные гостовские ориентиры качества, и теперь оно зависит только от нашего выбора. Ниже мы приводим критерии, которые помогут вам не ошибиться при покупке рюкзака.

Качество материалов и работы

Главные признаки качественного товара – плотная и, желательно, непромокаемая ткань, качественная фурнитура (молнии, замки, «липучки» и т.д.), ровные швы. Если вы видите хоть какие-то отступления от этого «джентльменского набора» - не тратьте времени зря и проходите мимо.

Размеры и устройство рюкзака

Ребенку приходится носить с собой множество вещей: учебники, тетради, письменные принадлежности, «сухой паек» в виде бабушкиных бутербродов или шоколадки, да мало ли что еще! И все это должно быть удобно расположено, чтобы школьник мог легко и быстро достать необходимый предмет. Так что, вам нужно прикинуть примерный объём повседневного багажа вашего ребенка, а также припомнить размеры самых больших его книг, журналов и тетрадей – а затем ориентироваться на эти показатели. В среднем же ширина рюкзака для школьников начальных классов составляет 30 см, высота - 30 см, глубина - 15 см. Для учеников средних классов можно покупать вещи побольше: высотой и глубиной по 45 см (но при этом ширина по-прежнему останется в районе 30 см). Именно на такие цифры ориентируются многие современные производители: например, им соответствуют все предложения от одного из крупнейших интернет-магазинов https://www.nomnomka.ru/ryukzaki/shkolniye-ryukzaki/.

Лямки рюкзака должны быть как можно более широкими и не очень жесткими – чтобы они не впивались в плечи и не натирали их. Обратите внимание и на дно – в нем должна быть твердая вставка, способная выдержать груз знаний, содержащихся в книгах и учебниках. Спинке же, напротив, не повредит мягкая подкладка, а лучше всего, если она будет рельефной - это обеспечит циркуляцию воздуха. Но самым оптимальным предложением на рынке по достоинству считаются ортопедические рюкзаки, имеющие жесткий каркас с мягкими вставками, которые не позволяют сутулиться и минимизируют нагрузку на позвоночник.

Вес рюкзака

В России приняты ортопедические нормы, согласно которым вес школьного рюкзака не должен превышать 10-15% веса ребёнка. Так, если масса школьника составляет 40 кг, то допустимый вес рюкзака со всем его содержанием не должен быть больше 4-6 кг – при превышении этого значения сильно страдает осанка. При этом вес собственно рюкзака должен укладываться в диапазон от 400 г до 1 кг.

Дизайн рюкзака

Школьный рюкзак, без преувеличения, является важнейшим элементом гардероба вашего ребенка, а потому выбирать рюкзак нужно таким образом, чтобы он максимально соответствовал вкусам своего юного владельца, а также его предпочтениям в области стиля и расцветки.

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