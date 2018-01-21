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Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что мёд полезен для человеческого организма. Но далеко не многие смогут ответить на вопрос: «Чем же именно он полезен?». Давайте поговорим о пользе мёда и попробуем разобраться в его целебных свойствах.
- Янтарное лакомство (как мы его часто называем) способно подавлять вирусы, инфекции, грибки и другие микроскопические бактерии. Дело в том, что пчёлы, собирая с трав-медоносов нектар, собирают вместе с ним и фитонциды. Фитонциды – это особые вещества, подавляющие микробов. Именно этим фактом и объясняется эффективность янтарного лакомства в лечении простуды. Также, благодаря этим особым веществам, оно успешно используется при заживлении ран.
- Сладостью мёд наделяет фруктоза. Этот углевод в 2 раза более сладкий, чем сахар, при этом усваивается организмом гораздо медленнее. Что касается распада, он происходит в разы быстрее сахара, что благотворно сказывается на работе человеческого организма в целом. Данные свойства делают его ценным для диабетиков. Впрочем, если у вас диагностированы нарушения в работе поджелудочной железы или присутствует «лишний», избыточный вес чрезмерно увлекаться этим сладким нектаром всё же не стоит, ведь фруктоза считается углеводом «коварным». Здесь важен принцип меры и умение контролировать себя! Благодаря приятному аромату и сладкому, насыщенному вкусу, нектар быстро возбуждает аппетит, что побуждает съесть его больше положенной порции. В случае избыточного потребления, фруктоза превращается в жир и откладывается про запас, чем может отразиться на массе тела (в пользу ее увеличения).
- Натуральный янтарный продукт богат железом. А железо, как известно, составная часть гемоглобина, который придаёт крови её естественный красный цвет и наделяет способностью переносить кислород. Регулярное употребление «сладкого эликсира» в рационе повышает «качество» крови. Для людей, которые страдают анемией, этот продукт незаменим и является неотъемлемой частью диеты.
- Стоит отметить противомикробные свойства янтарной сладости. Присутствие в ней растворённого железа инициирует образование молекул перекиси водорода в небольших количествах. А перекись водорода, как известно, разрушает вредоносные микроорганизмы.
- Практически все сорта янтарного лакомства содержат в себе изрядное количество кальция. В этом прослеживается ещё одна характерная особенность данного природного продукта. В отличие от других сладостей, «янтарный эликсир» полезен для зубов.
- Содержание в пчелином продукте большого количества марганца улучшает пищеварение. Именно поэтому его часто рекомендуют к употреблению тем людям, у которых повышена кислотность желудка.
Исходя из вышеизложенной информации, напрашивается один вывод - мёд способен принести большую пользу. Но есть несколько тонкостей, на которые Вы непременно должны обратить внимание, когда соберетесь купить мёд.Очень важно выбрать качественный «нектар». Качество мёда определяет регион, из которого он имеет происхождение. Не менее важны травы-медоносы, произрастающие на данной местности.
Крымский полуостров имеет идеальные условия для производства пчелиного продукта. На ее территории в степях и горах произрастают лекарственные травы, которые наделяют янтарный продукт мощной лечебной силой. Купить крымский мёд в Москве стало возможным благодаря компании «Медовый Крым», которая позаботилась о том, чтобы на вашем столе всегда присутствовал натуральный нектар, поставляемый напрямую с пасеки. Оформить заказ можно на сайте medovkrym.ru.
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