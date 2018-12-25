Быстрая диета: можно, если делать все правильно

Стройностью фигуры озабочены женщины самого разного возраста. Кто-то из-за красоты, а кого-то лишний вес просто лишает здоровья. А с возрастом проблемы, вызванные ожирением, только усугубляются. Поэтому если принято решение сбросить лишние килограммы, нужно начинать.

Врачи предостерегают от быстрого похудения, но иногда возникает необходимость снизить вес в короткие сроки, например на 10 кг за неделю. Для такого случая разработаны проверенные методы, которые можно найти вот по этой ссылке https://tochka-pohudeniya.ru/dieti/144-bystraya-dieta-dlya-pokhudeniya-na-10-kg-za-nedelyu-v-domashnikh-usloviyakh.html. Достаточно выбрать подходящую диету из списка и следовать указаниям. И тогда результат не заставит себя ждать.

Чаще всего для снижения веса до 10 кг в неделю, используются монодиеты. Особенность таких диет заключается в том, что нельзя придерживаться такого режима питания долгое время – это попросту вредно для здоровья.

Даже если здоровье в порядке, перед тем как воспользоваться такой диетой, лучше посоветоваться с врачом: ведь подобные ограничения это стресс для организма. И следует быть осторожными в том случае, если есть какие-то заболевания, особенно желудочно-кишечные. В таком случае диету надо подбирать, учитывая основное заболевание.

Другие рекомендации:

-питьевой режим. Пить надо достаточно, особенно если выбрана белковая диета.

- горячая пища. Лучше есть супы и горячие блюда. Например, тушеные овощи. Это усилит ощущение сытости.

- правильное завершение диеты. Нужно ознакомиться с правилами перехода после диеты на обычное питание и придерживаться их. Тогда результат сохранится.

Физические нагрузки и прочее

Если резко ограничить поступление питательных веществ, то это может сопровождаться слабостью и даже головокружением. Но это не повод полностью исключать физическую активность. Если сил мало, достаточно ее просто ограничить.

Показаны:

-ежедневная ходьба в среднем темпе от 30 минут до 1.5-2 часов.

-плавание

-дыхательные упражнения

-массаж

-сауна

-баня

-физиопроцедуры

Все вышеперечисленное усилит кровообращение, ускорит обменные процессы, а значит, будет способствовать скорейшему избавлению от лишнего веса. Кроме того, любые подобные занятия отвлекают от мыслей о еде. Другие плюсы: будет подтягиваться кожа и мышцы, улучшатся контуры тела.

Часто люди с лишним весом ведут пассивный образ жизни. Если это так, то наращивать нагрузки надо медленно и постепенно, особенно на фоне диеты. Лучше заручиться помощью врача или хорошего тренера.

Важная рекомендация

Многие женщины, желая ускорить процесс, начинают еще больше урезать питание и изматывают себя нагрузками. В случае быстрого похудения этого делать нельзя. Просто соблюдайте все рекомендации, и вес уйдет в максимально короткие сроки.

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