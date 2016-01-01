Ценные советы по сохранению зрения

Жизненные трудности, наличие серьезных заболеваний, стрессы – все это достаточно сильно сказывается на здоровье, а с возрастом только лишь усугубляются. Наиболее подверженные изменениям органы зрения, поэтому уже начиная с 45 летнего возраста, а то и раньше, фиксируются случаи значительного ухудшения зрения. Что в таком случае делает человек – начинает себя ограничивать, в том числе перестает читать любимую литературу. Как говорят врачи, качественно следить за зрением можно применяя простые методы. Расскажем о некоторых из них.
Снижение нагрузки на глаза. Если вы не можете жить без книг, обязательно, рассмотрите вариант их замены на аудиокниги. Их удобный формат позволит продолжать знакомиться с миром литературы, стимулируя мозговую деятельность, улучшая внимательность, память. Как видим, аудиокниги слушать не только удобно, но и полезно, ведь каждое сочинение является прекрасным лекарством против «старения ума»,особенно когда вам нужно беречь остроту зрения.
Подбор диеты. Достаточно часто причиной снижения зрения становиться нехватка определенных витаминов в организме. Обратившись к врачу, он даст ценные рекомендации по питанию, указав на необходимые продукты, которые должны содержаться в вашем рационе питания.
Тренировка остроты зрения. Есть несколько простых методов для тренировки зрения. Это как и переменный просмотр предмета на ближнем и дальнем расстоянии, слежение за движущимися объектами и многое другое. Поинтересуйтесь у офтальмолога упражнениями, которые помогут вам сохранять остроту зрения.
Важно помнить, что счастливой таблетки от заболеваний органов зрения нет, да и возраст дает о себе знать. Если же комплексно подойти к решению этих проблем, можно значительно уменьшить риски быстрой потери зрения. Слушайте аудиокниги, радуйтесь жизни, занимайтесь специальной гимнастикой для глаз и ваш взор всегда будет оставаться чистым и ясным!
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