Соляная пещера или галотерапия: как устроена, воздействие, показания

Галотерапия – лечение пребыванием в искусственных соляных пещерах, максимально приближенных к естественным. Теперь, чтобы подышать солью, не нужно ехать на курорт или к морю.
Как устроена соляная пещера
Пещера представляет собой комнату, стены которой обшиты блоками из натуральной соли, добытой в разных местах – от Гималаев до Соль-Илецка и Тырецкого месторождения.
Блоки выделяют мелкодисперсную соль с размером частиц около 2 микрон. Эти частички витают в воздухе, образуя аэрозоль. Поэтому пациенты, вошедшие в пещеру, ощущают солоноватый привкус во рту.
Внутри пещеры красиво и уютно, как в зимней сказке. Здесь расположены кресла, на которых можно посидеть и подышать целебным воздухом. Особенно нравится там детям.
Действия, оказываемые солевой пещерой
Антибактериальное – солевые частицы губительны для микробов, вирусов и грибков, поэтому атмосфера внутри комнаты практически стерильная. Благодаря антисептическому действию галопроцедуры успешно лечат гнойничковые заболевания кожи и ЛОР-патологии.
Отхаркивающее – соль разжижает и вытягивает слизистые сгустки. Ее частицы раздражают реснички эпителия, выстилающие органы дыхания, и активизируют отхождение мокроты.
Противоаллергическое – при проведении галотерапии блокируется контакт тканей с аллергенами. Пройдя курс процедур перед сезоном обострения, можно избежать проявлений болезни. Помогает такое лечение и астматикам.
Противоотечное – соляные частицы вытягивают воду, устраняя отёки. Вместе с лишней жидкостью выводятся вредные вещества, «застрявшие» в клетках.
Иммуномодулирующее – мелкие фракции соли, попадая в организм, стимулируют работу иммунной системы, повышая защитные силы организма. Усиливается местный и общий иммунитет, что положительно сказывается на состоянии здоровья. Курс галотерапии, пройденный перед началом зимних простуд, поможет организму противостоять вирусным инфекциям.
Стимулирующее – процедура усиливает обменные процессы, ускоряет кровоток и стимулирует лимфодренаж. Ткани освобождаются от токсинов, углекислого газа и скопившихся шлаков. После очищения организм напитывается свежей кровью, поступившей из лёгких, и начинает сам себя восстанавливать. Улучшается работа органов и систем, нормализуется деятельность желез внутренней секреции.
Показания
- Хронические бронхолегочные патологии, кашель курильщиков. Солевая терапия показана при остаточных явлениях после перенесенных вирусных инфекций, затяжных бронхитов и пневмоний.
- Муковисцидоз – тяжелое наследственное заболевание, проявляющееся в детском возрасте и сопровождающееся нарушением отхождения мокроты и фиброзом легких. После посещения пещер дети свободнее дышат и меньше болеют вирусными инфекциями.
- ЛОР-заболевания – фарингиты, ларингиты, тонзиллиты, воспаления околоносовых пазух. Антисептическое и противоотечное действие соли облегчает течение болезней и предотвращает рецидивы.
- Слабость иммунитета, выражающаяся в склонности к простудным заболеваниям. Особенно полезно пребывание в соляной пещере часто болеющим детям.
- Эндокринные патологии – после галотерапии улучшается состояние больных сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы, надпочечников и гипофизарными нарушениями.
- Неврозы и нейроциркуляторная дистония – пребывание в успокаивающей и расслабляющей обстановке пещеры вместе с благотворным воздействием соли хорошо лечит различные неврозы. После таких процедур улучшается сон, проходят головные боли, снимается состояние напряженности.
- Детские неврозы. У детей снижается уровень гиперактивности, улучшается сон и аппетит. Ребята начинают лучше учиться и спокойнее себя вести.
Пребывание в соляной пещере не будет лишним даже при отсутствии жалоб. В организме любого горожанина содержится достаточное количество шлаков, токсинов, отечной жидкости и скопившейся мокроты, которые вытянет соль. После процедур улучшается работоспособность, проходит бессонница, повышаются жизненные силы организма.
Противопоказания
- Открытая форма туберкулеза – в этом случае солелечение бессильно. Таким больным требуется более серьезная специфическая терапия.
- Онкопатологии – активация обменных процессов может вызвать рост опухоли. Поэтому при злокачественных новообразованиях такое лечение противопоказано.
- Массивные гнойные поражения кожи – в отличие от мелких гнойничков, с серьезными нагноениями солевые процедуры не справятся.
- Тяжёлые поражения внутренних органов – печёночная, почечная, сердечно-сосудистая или дыхательная недостаточность. В этом случае лечение солью не даст результатов, создав лишнюю нагрузку, не желательную для больного организма.
Не стоит записываться на солелечение в остром периоде вирусной инфекции. Попадание соли на раздраженные и воспалённые ткани может ухудшить состояние. Во время выздоровления посещение соляной пещеры в клинике «Сосна», наоборот, будет очень полезным. Вдыхание соли поможет организму быстрее избавиться от остаточных явлений болезни.
Галотерапия – уникальный лечебный метод, подаренный природой. Пребывание в соляной пещере позволит избавиться от болезней без таблеток, уколов и других малоприятных и вредных процедур. Это отличная профилактика различных недугов, практически не имеющая противопоказаний.
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