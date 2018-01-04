Маски от выпадения волос

При плохой заботе о волосах, они будут ослабленные, потеряют блеск и посекутся. Главная проблема, которая доставляет неприятности - это выпадение. Не стоит тратить свое время, финансы и нервы на восстановление волос, лучше преждевременно заботиться о своих волосах, и не дать этой проблеме развиться.
Основные причины плохого состояния и выпадения волос:
- Смена состояния гормонов в теле у женщин с возрастом;
- антибиотики и другие медицинские препараты ослабляю иммунитет;
- усталость, стрессы, депрессивное состояние, недосыпания;неправильная работа эндокринной системы;
- воздействие химии и температуры на волосы - укладки, пользование феном, утюжков и щипцов;
- дефицит витаминов и минералов, несбалансированное питание;химические процедуры для волос.
Рецепты масок
Рассмотрим несколько масок, которые можно приготовить в домашних условиях, улучшающих состояние кожи головы и корней, и защищающих от выпадения волос. Продолжительность курса 6-12 процедур. Он делится на два подхода, с перерывом на две недели. Наибольшее количество процедур, связанных с использованием масок от потери волос - две в неделю. Если компоненты не подходят коже головы, то следует уменьшить их вдвое.
Маска из лука раздражительно действует на кожу головы и стимулирует кровообращение, повышает обмен веществ, корни получаю необходимое питание. Для ее приготовления нужно: две луковицы и йогурт. Нужно натереть лук на мелкой терке, перемешать с йогуртом и втереть в кожу головы. Спустя 40-50 минут помыть голову с шампунем и хорошенько споласкивать.
Не стоит принимать горчичную маску при чувствительной коже головы, она может привести к ожогам и аллергии. Перед использованием такой маски, следует сделать тест. Взять капельку горчичной смеси и нанести на запястье. Если спустя несколько минут кожа покраснеет, то горчичная маска противопоказана. Чтобы приготовить маску, потребуется: 30 грамм горчичного порошка, по две столовых ложки воды и оливкового масла и две чайные ложечки сахара. Нужно высыпать все ингредиенты в емкость и хорошо перемешать, нанести на голову, выдержать 30-50 минут, а затем промыть волосы, используя шампунь.
Также очень советуют для восстановления волос Minoxidil - эффективное средство для восстановления волос. Купить Миноскидил можно во многих интернет магазинах.
Очень хорошая и обогащенная витаминами маска с соком алоэ. Ее можно применять для всех типов волос и готовиться она очень просто: смешивается по чайной ложке сока алоэ и меда с водой. При использовании смесь необходимо равномерно нанести на кожу головы, обмотать голову полотенцем и выдержать 40-50 минут, а потом - промыть волосы.
После использования масок, волосы становятся здоровыми и шелковистыми. Укрепляются и питаются корни, волосы перестанут выпадать.
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