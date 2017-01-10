Двухколесный друг поможет сохранить фигуру и здоровье в порядке

О пользе физических упражнений знают все, но сегодня мы подробнее остановимся на одном из самых доступных для любого возраста виде спорта - катании на велосипеде. Ведь велосипедная езда не только позволяет улучшить выносливость организма, тренировать сердечно-сосудистую систему и придать фигуре желанную форму – это еще отличный способ чаще проводить время на свежем воздухе в компании близких и особенно внуков, поскольку дети обожают кататься на велосипеде. Кроме того, велосипед является отличным, экологичным и незатратным видом транспорта, без каких-либо трудностей в парковке (подробнее здесь). Так в чем состоит конкретная польза велопрогулок и каким рекомендациям необходимо следовать для наилучшего эффекта?

Помимо общего благоприятного воздействия на здоровье, хорошей профилактики гиподинамии и других проблем сидячего образа жизни, езда на велосипеде крайне благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. За счет регулярных кардионагрузок во время катания сердечная мышца значительно укрепляется, повышается ее выносливость (у заядлых велосипедистов наблюдается уменьшение частоты сердечных сокращений на 8-10 раз, что говорит о хорошей работе сердца). Велоспорт также считается едва ли не лучшим способом профилактики варикозного расширения вен. Ведь кручение педалей заставляет кровь активно циркулировать по телу и не застаиваться. Происходит и интенсивное укрепление мышечного корсета, в большей части ног, но задействуются также мышцы пресса, спины, и что особенно важно для женщин-велосипедисток - мышцы ягодиц и бедер (не секрет же, что женщины в любом возрасте стремятся иметь подтянутые ножки и попу).

На пользу фигуре идет и такое свойство занятий велоспортом, как улучшение обмена веществ. Езда на двухколесном транспорте позволяет лучше выводить жидкость, сжигать лишние жиры, так что ее можно считать отличным методом для борьбы с лишним весом. Однако здесь необходимо отметить, что эффективность сжигания жира путем велотренировок (без излишнего наращивания мышц) зависит от соблюдения нескольких важных моментов.

- двигаться необходимо со средним или высоким каденсом (частота вращения педалей) при езде.

- не забывайте часто пить. Простая вода без газа восполнит уходящую вместе с потом жидкость и соли, а вот интенсивные велонагрузки без питья принесут лишь вред в виде проблем с суставами и повышенной утомляемости.

- полным женщинам специалисты рекомендуют длительные поездки с высокой частотой вращения педалей (низкий каденс будет работать больше на рост мышц, а не на похудение).

- конечно, не забываем правильно питаться. Именно правильно, то есть часто и понемногу, а не отказываться от еды и не сидеть на диетах. Возможно, вас это удивит, но спортивные нагрузки без еды не дадут хорошего эффекта для похудения.

- желательно наличие напульсника – оптимальная частота сердечных сокращений – 120/150 ударов в минуту. Если пульс поднимается выше 150 ударов, необходимо сбросить скорость и, наоборот, если ниже 120 - увеличить.

Несомненно, велосипед – это простой и доступный способ повысить физическую активность, подтянуть фигуру, улучшить самочувствие и работу сердца, а также интересно провести время и расслабиться. Катайтесь в удовольствие!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ