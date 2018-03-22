Хлор = рак?

Долгое время главными изобретениями в медицине считались открытие антибиотиков и хлорирование воды. И первое, и второе спасли многие и многие миллионы человеческих жизней.
К примеру, то же хлорирование, которое широко применяется уже более ста лет, поставило мощную преграду перед распространением таких инфекций как холера, тиф, паратиф и туберкулез – ранее перед ними были беззащитны целые города и страны! Однако не так давно американские эпидемиологи провели детальное сравнение карт хлорирования воды и очагов заболевания раком органов пищеварения и мочевого пузыря – и эти карты во многом совпали.
В самом деле, попавший в воду хлор благодаря своей высокой химической активности легко вступает в реакции с другими содержащимися в ней, и результатом этих реакций становятся такие вещества как хлороформ, полихлорированные бифенилы, хлоридброметан, тригалогенметан. А эти сильнодействующие канцерогенные соединения, как уже давно доказано на практике, в разы повышают вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Между тем, порядка 90% водопроводных станций планеты используют для обеззараживания воды именно хлор. Что же делать? Чистить воду от хлора самостоятельно. Простейшими, известными всем и каждому методиками являются отстаивание и кипячение воды. Однако первая из них не позволяет избавиться от вредных соединений хлора, «живущих» в воде в виде солей, а вторая приводит к образованию диоксина – очень опасного и канцерогенного вещества.
Таким образом, самым надежным методом очистки воды на сегодняшний день признаны различные фильтры, многие из которых легко и органично занимают место под мойкой:
- методом обратного осмоса, когда применяются обратноосмотические мембраны – при этом вода очищается от хлоридов на 99%;
- фильтрация через активированный уголь – один из самых простых и экономичных способов (правда, при этом угольный фильтр нужно регулярно промывать горячей водой или чистить паром – впрочем, для большинства людей это не составляет затруднений);
- очистка гранулированными материалами, созданными из разнородных металлов – что немаловажно, эти фильтры не подвержены засорению бактериями.
Еще больше информации об очистке воды можно получить на сайте filter.ru. Причем, там вы сможете узнать о том, как избавиться не только от хлора и хлорсодержащих веществ, но и от других загрязнителей воды, негативно влияющих на здоровье: ваше и ваших родных и близких.
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