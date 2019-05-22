Букеты болезней не для нас, во многих случаях поможет профилактика

Людям в возрасте необходимо тщательно следить за своим здоровьем, так как чем старше бывает человек, тем больше у него развивается недугов, которые ухудшают качество жизни. Становятся хрупкими кости, слабыми - мышцы, снижаются зрение и слух. У пациентов, разменявших шестой-седьмой десяток, может быть целый букет заболеваний, среди которых встречается и атеросклероз сосудов конечностей.

Пожилого человека обычно наблюдают несколько узких специалистов. Они дают свои рекомендации по медикаментозному лечению, изменению образа жизни и т.д. Но и сам пенсионер в свою очередь должен стараться, чтобы избежать разных грозных диагнозов. Например, что необходимо делать в целях профилактики и атеросклероза, и ряда других серьезных заболеваний?

Своевременно проходить диспансеризацию, которая, кто не знает, проводится 1 раз в 3 года. Сдавать анализ крови, чтобы специалисты могли определить уровень холестерина в крови, и если нужно, вовремя дал свои советы лечащий врач.

Следить за такими показателями организма как, уровень сахара, эритроцитов и гемоглобина в крови, артериальное давление. Вес - тоже важный параметр, его необходимо контролировать и стараться лишнего не набирать. А если уж получилось, немного ограничить себя и привести килограммы в норму.

Отказаться от алкоголя нужно если не совсем, то от чрезмерных доз точно. А от курения - лучше навсегда.

В части питания стоит убрать из своих блюд продукты, которые содержат трансжиры. Это, к примеру, всем известный маргарин, кондитерские изделия (крекеры, пончики, пирожные, торты, печенье) и т.д. Полный перечень продуктов легко ищется интернете.

Необходимо ввести в свою жизнь больше двигательной активности. Желательно, чтобы утренняя зарядка или какой-то комплекс разноплановых упражнений в течение дня, выполнялись регулярно, а не время от времени. Можно, кроме того, с посильной нагрузкой заниматься определенным видом (видами) спорта. Довольно популярна у пожилых людей, к примеру, а главное очень полезна скандинавская ходьба. Некоторые дамы и мужчины элегантного возраста занимаются сейчас аквааэробикой и т.д.

Необходимо следить за нормой выпиваемой воды, не беря в расчет чай, кофе, соки и т.д. Чистой воды выпито должно быть в течение дня до 2 литров.

Еще, чтобы чувствовать себя хорошо, быть активным и меньше приобретать в процессе жизни болячек, необходимо высыпаться. Как повысить качество сна, тоже можно получить информацию во Всемирной паутине.

Ничего сложного в целом нет, нужно только начать. И если устраивать соревнования по тому, как все удается в плане профилактики, то только с самим собой.

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