Букеты болезней не для нас, во многих случаях поможет профилактика

|
Людям в возрасте необходимо тщательно следить за своим здоровьем, так как чем старше бывает человек, тем больше у него развивается недугов, которые ухудшают качество жизни. Становятся хрупкими кости, слабыми - мышцы, снижаются зрение и слух. У пациентов, разменявших шестой-седьмой десяток, может быть целый букет заболеваний, среди которых встречается и атеросклероз сосудов конечностей.
Пожилого человека обычно наблюдают несколько узких специалистов. Они дают свои рекомендации по медикаментозному лечению, изменению образа жизни и т.д. Но и сам пенсионер в свою очередь должен стараться, чтобы избежать разных грозных диагнозов. Например, что необходимо делать в целях профилактики и атеросклероза, и ряда других серьезных заболеваний?
Своевременно проходить диспансеризацию, которая, кто не знает, проводится 1 раз в 3 года. Сдавать анализ крови, чтобы специалисты могли определить уровень холестерина в крови, и если нужно, вовремя дал свои советы лечащий врач.
Следить за такими показателями организма как, уровень сахара, эритроцитов и гемоглобина в крови, артериальное давление. Вес - тоже важный параметр, его необходимо контролировать и стараться лишнего не набирать. А если уж получилось, немного ограничить себя и привести килограммы в норму.
Отказаться от алкоголя нужно если не совсем, то от чрезмерных доз точно. А от курения - лучше навсегда.
В части питания стоит убрать из своих блюд продукты, которые содержат трансжиры. Это, к примеру, всем известный маргарин, кондитерские изделия (крекеры, пончики, пирожные, торты, печенье) и т.д. Полный перечень продуктов легко ищется интернете.
Необходимо ввести в свою жизнь больше двигательной активности. Желательно, чтобы утренняя зарядка или какой-то комплекс разноплановых упражнений в течение дня, выполнялись регулярно, а не время от времени. Можно, кроме того, с посильной нагрузкой заниматься определенным видом (видами) спорта. Довольно популярна у пожилых людей, к примеру, а главное очень полезна скандинавская ходьба. Некоторые дамы и мужчины элегантного возраста занимаются сейчас аквааэробикой и т.д.
Необходимо следить за нормой выпиваемой воды, не беря в расчет чай, кофе, соки и т.д. Чистой воды выпито должно быть в течение дня до 2 литров.
Еще, чтобы чувствовать себя хорошо, быть активным и меньше приобретать в процессе жизни болячек, необходимо высыпаться. Как повысить качество сна, тоже можно получить информацию во Всемирной паутине.
Ничего сложного в целом нет, нужно только начать. И если устраивать соревнования по тому, как все удается в плане профилактики, то только с самим собой.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ • Ежедневные притчи • С ума сойти! • Старость в радость • Видеонастроение дня • Психология и стиль жизни • Мода для пожилых •
- Расскажите об этом своим друзьям!
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь…
Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Церковный православный календарь на 2012 год
Россия – исконно православная страна, и к религиозным праздникам у нас всегда относились с особым почтением даже те люди, которые не считают себя людьми религиозными и в церковь заглядывают только по праздник...
Next
Prev
Как сдавать квартиру (комнату) по закону: первые шаги
Очень часто сдача недвижимости в аренду – квартиры, дома или комнаты – становится единственным вариантом выживания пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Однако чтобы не столкнуться с различными непр...
Пенсионный фонд разъясняет
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
«Дачная амнистия»: объекты и документы
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
Дачная амнистия 2019: коротко о главном
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Получить гектар бесплатно? Это реально
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...