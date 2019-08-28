БАДЫ: в чем их задача, где можно выбрать и приобрести, интересные факты

Биологические активные добавки можно найти в любых аптеках. Среди требований, которые к БАДам предъявляют: натуральность, безопасность и содержание в составе маленьких порций ингредиентов (учитывается суточная потребность). Все БАДы проходят процесс сертификации, их проверяют на качество. Перед тем, как покупать БАДы, конечно, нужно проконсультироваться со специалистами. Путь в этом случае стоит держать к диетологам и нутрициологам. Могут помочь советом в этом деле и терапевты. Мнение знающих людей должно быть выслушано и учтено.

Выбрать и приобрести биодобавки можно, к примеру, здесь: http://www.nsp-1.ru/. Тут найдется много предложений по продукции компании NSP. Эта американская компания ведет отсчет с 1972 года, и завоевала мировое признание. На вышеобозначенном сайте представлены биодобавки, натуральная косметика и товары для дома. Нажав на определенную позицию, пользователь сможет прочитать о ней подробную информацию. Например, корень солодки. Размещены следующие сведения: обладает противовоспалительными свойствами, увеличивает количество защитной слизи, снижает спазм кишечной стенки, бронхов и т.п. Написано также, как действует корень солодки, обозначены: способ применения, противопоказания и условия хранения.

В чем задача БАДов? Они призваны обогатить ежедневный рацион человека необходимыми компонентами. БАДы могут повлиять на усиление защитных сил организма, улучшение подвижности суставов, снижение постстрессовых проявлений и т.д. БАДы мобилизуют внутренние резервы организма, чтобы он работал в полную силу и мог справляться с возникающими проблемами самостоятельно. При этом надо, конечно, понимать, что данная продукция не является лекарством (должно быть указано на упаковке), с помощью БАДов острые состояния не снимешь и не вылечишь. Это профилактирующие средства. В отличие от лекарств, БАДы человек может применять длительное время.

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В высокоразвитой и продвинутой во многих сферах Японии больше 90% жителей страны принимают БАДы. Средняя продолжительность жизни в этом государстве составляет 84 года. В Америке БАДы принимают больше 80% людей, средняя продолжительность здесь около 80 лет. В пользу БАДов делают выбор примерно 50% жителей Европы, продолжительность жизни в европейских странах больше 75 лет. В России примерно 5% населения пользуются БАДами, продолжительность жизни варьируется в районе 69 лет.

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