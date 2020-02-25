Птицы видео для кошек

Величественный древний город Москва – столица России и ее украшение. Архитектурные ансамбли, множество музеев, исторических мест, театров, знаменитые станции московского метро – здесь есть куда сходить и что посмотреть. У москвичей имеются свои излюбленные места для посещений, например, парк Горького или дом-музей Сергея Есенина. И еще у жителей столицы неограниченно время, можно знакомиться со своим городом постоянно. Гости Москвы такой возможности не имеют. Им обычно в небольшой промежуток времени (отпуск, командировка) нужно успеть посетить как можно больше в великом городе. Сделать это можно, если попасть на обзорные экскурсии.