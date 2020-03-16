Неизвестные существа

"(...) Ким Чен Ын дает немало поводов для карикатурных насмешек. У него лишний вес, странная прическа, причудливые наряды, и он совершает абсурдные поступки - например, позирует с розовым ранцем Hello Kitty или рядом с большими емкостями со смазочным веществом. Казалось бы, он похож на маленького диктатора из комиксов или на злодея из фильма о Джеймсе Бонде. Но подобный комический образ не должен заставлять нас забывать о том, что он чрезвычайно серьезен и безжалостен. С момента прихода к власти в 2011 году он разработал настоящую ядерную и баллистическую программу и продемонстрировал то, что он без колебаний будет проводить ядерные испытания, а, возможно, однажды даже использует эти заряды. Он представляет серьезную угрозу как для корейцев, так и для других народов", - говорит Анна Файфилд, новозеландская журналистка, возглавляющая отделение The Washington Post в Пекине и автор книги "Великий преемник. Божественно совершенная судьба гениального товарища Ким Чен Ына", в интервью Le Figaro.