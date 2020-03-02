Места, в которых лучше не плавать

Перезимовать в странах Юго-Восточной Азии для этих людей не проблема. И они не только сами живут в тепле в то время, как в России холода, но и другим могут много полезного в этом плане посоветовать. Семейную пару из Перми зовут Светлана и Андрей. Ей – 53 года, а ему – 62. Как супруги пишут в представлении своего канала на Яндекс Дзен, самыми пригодными государствами для зимовки российских пенсионеров они считают Таиланд и Вьетнам. Посмотрим, про что же блогеры размещают посты.