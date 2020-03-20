Хазанов. Беспокойный старичок или Летаргический сон

Любой конструкции, будь то производственная площадь, офисный центр, дом на дачном участке, жилая многоэтажка и так далее, нужен должный уход. Помимо внешней стороны процесса – побелка, покраска, облицовка, важно следить и за состоянием самого объекта, потому что в его стенах или фундаменте могут образоваться трещины. Вообще трещина в фундаменте или в стене – это, конечно, не приговор, ведь есть профессионалы, которые могут выполнить ремонт подобных повреждений. Да и сами хозяева строений могут иногда с такой проблемой справиться.