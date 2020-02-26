Архитекторы от природы

В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.