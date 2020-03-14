10 cамых странных акул, известных нам сегодня

Летом прошлого года весь интернет и СМИ облетело видео, на котором практикантка медицинского колледжа, проходящая дежурство в одной из московских больниц, применяет грубую физическую силу к малолетнему пациенту. Этот ролик сняла несовершеннолетняя москвичка, которая впервые после происшествия дала интервью. Она рассказала подробности того злополучного дня, а также о том, что ей самой пришлось пережить после публикации этого ролика.