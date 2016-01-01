Жизнь «вопреки»

В последнее время много и часто говорится о поколении так называемых детей войны, тех, кто в младенческом, детском возрасте испытывал на себе все ужасы военного времени. В коридорах властей разных уровней ломают копья по поводу присвоения им какого-либо статуса, по поводу оказания какой-то помощи. Долгие обсуждения проходят, надрывные, и, казалось бы, все соглашаются, что надо детям войны уделить должное внимание. И всё... Хотя, нет, не всё – ветеранов войны остались единицы, вдов, приравненных по льготам к ветеранам, тоже остаётся немного. Равно как и детей войны. Ну а если подольше порешать, посогласовывать, время потянуть, глядишь, и помогать никому не надо будет...

Ну, это так, обобщенная модель отношения власть имущих к представителям старших многострадальных, уважаемых, достойных поколений, которые не могут встроиться в настоящую реальность.

Тем не менее, они ещё живут не благодаря, а вопреки всем оказываемым им «заботам». Эти люди прожили такую жизнь, что жаловаться на неё не могут (трудности закаляют), помощи ни от кого не просят – надеются только на себя. Спасибо государству, что в последние годы пенсию получают регулярно, вовремя, хорошую, хоть и маленькую.

Вот к представителям такого поколения относится Алла Владимировна Баклашкина, о которой мы хотим рассказать. Небольшого роста, приятной внешности, ласковая, дружелюбная – такой её знают почти все жители Куйтунского района. Это типичный представитель «детей войны», родившаяся в 1937 году в Донецкой области Украины, ст. Яма, Ямского уезда. В Куйтун попала легко и просто – в 18 лет окончила медицинское училище в городе Красный Лиман Донецкой области, а поскольку училище было в ведении железной дороги, выпускников распределяли по пунктам железных дорог. Училищу распределение было предоставлено по ВСЖД. Аллу направили в Зиминское отделение, оттуда перенаправили на станцию Куйтун в железнодорожную амбулаторию.

Работать начала, как сейчас бы сказали, «по полной программе»: детской медсестрой в школе, в четырёхлетке на Вокзальной улице, на Водокачечной, на станциях Мингатуй, Тулюшка, Шерагул. Обслуживала периферийные школы, для этого требовалось получить разрешение линейного диспетчера, чтобы в кабинете машиниста товарного поезда добраться до места назначения. Вместе с врачом-педиатром Екатериной Степановной Фисоченко проводили медосмотры, делали прививки.

Помимо профессиональной работы, принимала участие и в общественной деятельности, состояла на комсомольском учёте при отделении дистанции пути. Спустя год была избрана секретарем комсомольской организации. Проводила политинформации, во время выборов занималась агитационной работой, художественной самодеятельностью.

... Прошло два года, которые тогда по распределению должен был отработать каждый молодой специалист, прежде чем ехать домой, если захочется. Но жизнь – то ли коварная штука, как в песне, то ли мудрая, как в случае с Аллой. Встретилась с элегантным, добропорядочным человеком, и забрал её сердце навсегда дембель из морфлота, перед которым нельзя было устоять... Вот так Алла Баклашина навсегда осталась в Куйтуне и начала особенную жизнь новоявленной сибирячки.

И вот работа в четвертом отделении дистанции пути, параллельно общественная работа, участие в художественной самодеятельности, участие в выборах и многое другое. Оценив активность девушки, первичная организация рекомендовала её кандидатом в члены КПСС. В 1959 году стала членом Коммунистической партии.

В 1960 году родилась дочь, через три года – сын. Проблем прибавилось многократно. Как бы ни было трудно, общественная работа была в приоритете, к тому же молодая мама училась в партийной школе при райкоме партии. Вопросов не стояло, когда мужу надо было остаться с детьми, хотя он и сам учился заочно в Тулунском сельхозтехникуме на энергетика. Муж был членом партии, и ему предложили должность инструктора организационного отдела райкома партии. В это же время Алла перевелась в ЦРБ, можно сказать, по приглашению бывшего тогда главного врача Степаниды Дмитриевны Самцовой.

В 1967 прошла специализацию по физиотерапии и была назначена фельдшером физиокабинета, где проработала до 1971 года. В марте этого же года – старшей медсестрой терапевтического отделения.

... Время шло, Алла Владимировна тоже не останавливалась в своём профессиональном и общественном совершенствовании. Была секретарём партийной организации больницы и санэпидстанции. На заседаниях парторганизации рассматривались различные вопросы, относящиеся к медицинскому обслуживанию населения, трудовой дисциплине и другие. Было с кого и кому спросить.

В 1978 году приказом главного врача Л. Т. Метляевой Алла назначена главной медсестрой ЦРБ и района. Как главная медсестра, она возглавляла совет медсестёр, который проводил со средним медицинским персоналом учёбу по повышению медицинских знаний, соблюдению санэпидрежима, проведению конкурсов «Лучший по профессии». Проводилась учёба с младшим медперсоналом, рассматривались трудовые споры.

В 1986 году по состоянию здоровья была переведена старшей медицинской сестрой поликлиники. Из-за отсутствия заведующего поликлиникой приходилось решать различные вопросы и по организации врачебных приёмов. Работала с кадрами, проводила учебу среднего и младшего персонала. Наряду с основной работой не прекращала и общественную, продолжала быть секретарём партийной организации.

Ещё в 1988 Алле Владимировне было присвоено звание «Ветеран труда» на основании правительственной награды – награждения медалью столетия со дня рождения В. И. Ленина.

В процессе работы ею были освоены смежные специальности техника снятия ЭКГ, диетсестры. В 1994, 1999 годах проходила курсы по повышению квалификации с последующим присвоением высшей квалификационной категории.

Только в октябре 2001 года ушла на заслуженный отдых, отработав 46 лет. За это время с любимым мужем, Александром Ивановичем, в мире и согласии прожили 58 лет. Вырастили детей Ольгу и Александра, у которых давно свои семьи. Когда есть пятеро внуков и четверо правнуков – жить бы и радоваться, но жизнь не всегда балует. После тяжелой болезни в сентябре 2015 года ушёл из жизни Александр Иванович, дорогой и любимый муж, любящий отец, дедушка, прадедушка, его очень всем не хватает.

Близких людей всегда тяжело терять. Но жизнь продолжается, и не следует опускать руки, такого мнения придерживается Алла Владимировна. Даже будучи на пенсии, она принимает самое активное участие в общественной жизни поселка Куйтун. С 2001 года и по настоящее время она – активный участник ансамбля «Бабье лето». С этого же года она член Совета ветеранов поселка Куйтун, член Совета и президиума районного Совета ветеранов, участник клуба «Сад-огород», одним словом, ни одно мероприятие не обходится без участия нашего уважаемого ветерана.

В 2012 году Алле Владимировне присвоено звание «Почётный гражданин посёлка Куйтун». И это справедливо и заслуженно. Пожелаем же нашей уважаемой героине здоровья, стойкости и терпения, простого человеческого счастья и всяческого благополучия в год её прекрасного 80-летнего юбилея!