Учитель учителей

В этом году отделение преподавания в начальных классах Иркутского регионального колледжа педагогического образования отмечает 80-летие со дня учреждения. Полвека здесь трудилась заслуженный учитель Российской Федерации Галина Сафонова.

Первая учительница

Детство Галины Константиновны Сафоновой выпало на тяжёлые военные годы и осталось в памяти первой большой потерей: в самом начале войны в один год она лишилась и матери, и отца. Её, девятилетнюю, взяли на воспитание бабушка и тётя. Благодаря заботам взрослых родственников девочка в выпускном классе выбрала будущую профессию:

– Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем, как моя мама. С куклами играла в школу, учила их читать и писать. Моя бабушка до того времени не была обучена грамоте и научилась во время моих игр. Потом в ответ на вопрос, кто её первая учительница, она указывала на меня и говорила: «Моя первая учительница – моя внучка Галя». Я очень этим гордилась.

В 1950 году молодой девятнадцатилетний преподаватель Галина Константиновна вошла в свой первый класс. Она вспоминает:

– Всегда помнится всё первое: первая любовь, первый ребёнок, первый день на работе. Своих первоклашек я хорошо помню до сих пор. А недавно произошла совершенно примечательная встреча. 17 моих первых учеников в честь 50-летия окончания школы встретились в Иркутске, приехав из разных российских городов. Я все дни была с моими поседевшими учениками. Многие из них уже стали бабушками и дедушками, но сохранили юный задор, энергию и большое человеколюбие.

Её молодой энергии с лихвой хватало на учительство, общественную работу, всегда старалась быть в самой гуще активной жизни. Её пригласили в горком комсомола в отдел школьной молодёжи, позже вернулась к своей любимой учительской профессии, работала в иркутских школах. В 1963 году директор педучилища В. Н. Дюжакова пригласила молодую женщину на работу. Так Галина Сафонова, впервые переступив порог педагогического училища, оставалась здесь в течение пятидесяти лет. Согласитесь, такие, как она, верные своему профессиональному долгу, в наше сложное время встречаются крайне редко.

Зелёная тетрадь

– В те годы наше училище располагалось на улице Звездинской. Здесь трудились 25 преподавателей и учились 250 будущих учителей начальной школы, – рассказывает Галина Константиновна. – Чуть позже открыли спортивное отделение, и в нашем девичьем царстве стали появляться мальчики. Большим событием в жизни коллектива и студентов стало строительство нового корпуса на 5-й Железнодорожной, куда переезжали посреди зимы, укутывая многочисленные растения из зимнего сада в собранные у всех знакомых одеяла.

На вопрос, с кем сложнее работать, – с детьми в школе или со студентами, Галина Константиновна заметила, что сравнивать сложно:

– В одном и том же возрасте пятнадцати лет школьники во многом ещё остаются детьми, а студенты уже становятся почти взрослыми, более целеустремлёнными, сдержанными и сознательными.

Галина Константиновна хорошо помнит имена и фамилии своих учеников, события, с ними связанные, интересные случаи. Её особой радостью стали трудные судьбы ребят, которые в те годы не отличались состоятельностью, многие впервые приехали в город из глухих деревень. Но их всех объединяло большое желание получить уважаемую профессию учителя. По мнению педагога, большинство её многочисленных воспитанников никогда не уходили из школы, как бы трудно им ни становилось.

Галина Сафонова посвятила свою жизнь преподаванию таких важных предметов, как педагогика и психология. Многие из её учеников пополнили ряды регионального учительского сообщества, добрым словом до сих пор вспоминают своего педагога, который был всегда рядом, становясь для них профессиональным наставником, помощником, заботливой мамой и добрым другом, к кому идут за советом в самые сложные жизненные моменты. В настоящее время в Иркутском педагогическом колледже продолжают свою профессиональную деятельность более десяти из тех, кто называет Галину Константиновну своим учителем.

– У меня была большая зелёная тетрадь, где я записывала свои наблюдения, планировала уроки. Эту тетрадь с записями «секретов» профессии, методическими находками с удовольствием давала молодым учителям. Много позже одна из учениц с большой благодарностью заметила:

– Мы все вышли из вашей «зелёной тетради». Как важно было читать о ваших многолетних наблюдениях, изучать накопленный профессиональный опыт!

Когда Галина Константиновна вспоминает о своих учениках, не покидает ощущение, что все они – часть её большой и дружной семьи, каждому в её воспоминаниях и в сердце отведено своё место, о каждом сказано немало добрых слов:

– Наши студенты всегда были активными, любознательными и пытливыми. Я знаю немало случаев, когда директора иркутских школ отдавали предпочтение нашим выпускникам. Привыкшие трудиться, учиться, они легко входили во взрослые и детские коллективы. Галина Константиновна, оценивая по способностям и трудолюбию своих воспитанников, не забывает обязательно отметить их доброту, человечность и соучастие:

– Ребятишки были все отзывчивые. Помогали друг другу как могли. Тогда все жили небогато. Молодые девушки ухитрялись наряжаться, украсив часто единственное платьице белоснежным воротничком. А уж как они умели веселиться, какие вечера и мероприятия проводили! Спорт всегда был неотъемлемой частью студенческой жизни.

Учитель не только учит. Он сам всю жизнь должен учиться. В этой профессии никогда не бывает застоя и остановки. Только остановился, перестал развиваться – сразу же начинается отставание и деградация. Прошёл так год, и тебе уже не о чем разговаривать с коллегами, родителями и учениками. Поэтому тем, кто выбрал для себя учительскую профессию, надо хорошо подумать, оценить свои способности и возможности, постоянно ощущать себя в движении, расти профессионально, интеллектуально, культурно.

Не расстаюсь с книгой

После насыщенной долголетней профессиональной жизни многие ощущают переход на заслуженный отдых как вынужденный и не очень радостный шаг. После шума и гомона школьных коридоров сложно привыкать к оглушительной тишине своей квартиры. Становятся похожими один на другой длинные вечера. Но Галина Константиновна не жалуется, да и сложно представить в унынии этого светлого, мудрого и сохранившего чувства и эмоции человека. Она, пережив тяжёлые утраты самых близких и родных людей, осталась по-настоящему открытым, добрым и отзывчивым человеком. И сегодня её радуют успехи внука и внучки, появление троих правнуков и радостное ожидание четвёртого. Галину Константиновну любят и навещают её родные, друзья, коллеги и ученики. Для них двери её дома приветливо открыты. В свободное время Галина Константиновна с удовольствием занимается домашними делами, шьёт правнучке красивое бальное платье и много читает. Благо, что она с успехом освоила электронную книгу, и заботливый внук время от времени пополняет её электронную библиотеку. Она с большим вниманием перечитала серию из «Жизни замечательных людей», теперь перешла к писательским биографиям и любимым классическим произведениям русской литературы.

На вопрос, ощущает ли она себя счастливым человеком, мудрая, седая женщина с внимательными и глубокими глазами ответила просто и ясно:

– Счастлив тот, кто любит и любим. В моей жизни было и есть много искренней любви мужа, детей, друзей, учеников. Это ли не счастье? Но главное – это ценить каждый день, минуту, проведённую со своими близкими людьми. Не надо откладывать надолго добрых слов. Успевайте дарить радость и говорить о своей любви.