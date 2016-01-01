Проза войны снайпера Михаила Хамаза

Михаил Кириллович Хамаза родился в сентябре 1926 года в селе Хлистуновке Корсунь-Шевченского района Киевской области, в крестьянской семье. Отец Кирилл Кузьмич и мать Анастасия Ефимовна работали в колхозе, поднимали на ноги пятерых детей. Миша в семье был младшим ребёнком. В родном селе в 1939 году он окончил пять классов, и в этом же году с родителями переехал на новое место жительства – в деревню Знаменка Жигаловского района Иркутской области. В Знаменке Миша в 1942 году окончил семь классов и стал работать в местном колхозе.

В ноябре 1943 года он был призван в Советскую армию, службу проходил курсантом в Кяхтинской снайперской школе в Бурятской АССР.

Командиром 2-го взвода, в котором служил Хамаза, был лейтенант Мещеряков, ему было около сорока лет. Сухощавый. Жилистый, сутулый, он к курсантам относился подчёркнуто cтpoгo, даже безжалостно. Говорил тихо, но жестковато. Хамаза ни разу не видел на его лице улыбки. Он жил с семьей в Кяхте и находился во взводе два-три часа. Фактически взводом командовал помощник командира взвода старший сержант Макеев, который во всём подражал лейтенанту.

Полной противоположностью был младший сержант Феофанов – командир третьего отделения. Добрый, он сочувствовал курсантам, заступался за своих подчинённых. Михаил Хамаза считал, что ему крупно повезло: он был в составе 3-го отделения.

В середине июня 1944 года курсанты в новом обмундировании выстроились на плацу. Радостные, что едут на фронт, прошли строем мимо трибуны. На трибуне были их офицеры-наставники, над ними возвышалась высокая, стройная фигура начальника школы майора Ткаченко. Из его глаз текли слёзы. Он как будто предвидел судьбу своих курсантов...

Михаил Хамаза посчитал, что за время нахождения на фронте из его тридцати земляков-жигаловцев, бывших курсантов снайперской школы в Кяхте, сложили головы на полях сражений не менее 15 человек.

...Снайперы из Кяхты ехали на фронт в товарных нагонах, спали на голых нарах. Шинель им заменяла и матрац, и подушку, и одеяло. В течение дня им выдавали ломоть хлеба и кусочек сала без чая. Ели всухомятку. На железнодорожных станциях во время остановок снайперы стремглав бежали к колонке и поочерёдно пили воду. На станциях же отправляли свои нужды.

Михаил Хамаза вспоминал, что когда состав со снайперами останавливался на станциях, базарные торговки со своими пирожками, бубликами и другими съестными товарами врассыпную убегали прочь. Немногим ребятам удавалось догнать этих торговок и выхватить у них из корзинки пирожок или бублик.

– Невольно вырвался у меня вопрос: «Как офицеры, сопровождающие вас, мирились с этим хулиганством?».

– Они ехали в первом вагоне и редко выходили из него. Я не знаю, как они коротали своё время. Помню одно: за месяц езды на фронт и наш предпоследний вагон никто них ни разу не заглянул. Мы были предоставлены сами себе. Некоторые из ребят на станциях свои новенькие гимнастёрки, ботинки, пилотки обменивали на старые, получая взамен полковриги хлеба или полдюжины яиц. Один наш солдат из Жигалово так увлёкся этим неблаговидным занятием, что прибыл в 227 полк в старой с заплатами рубашке и женских стоптанных туфлях, за что чуть-чуть не угодил в штрафную роту. А парень то он был неплохой: хорошо воевал, а после войны в школе преподавал уроки труда.

Через месяц состав добрался до железнодорожной станции Сарны на Украине, строения которой были сильно повреждены во время налёта немецкой авиации. Поезд не задержался на станции и остановился от неё в пяти километрах к западу. И вовремя: наступили сумерки, и вдруг над Сарной появились немецкие бомбардировщики, которые, осветив большими фонарями на парашютах местность, стали сбрасывать на станцию бомбы. Земля сотрясалась от взрывов. Снайперы выскочили из вагонов и недалеко от насыпи прижались к земле, с испугом и одновременно с любопытством во все глаза наблюдали за бомбёжкой. Ещё бы: они впервые прикоснулись к войне!

А на рассвете их офицеры повели к месту дислокации полкой 79-й дивизии 8-й гвардейской армии, которой командовал известный всем по Сталинградской битве генерал В. И. Чуйков.

Хамаза был определён в 227-й полк, в составе которого участвовал в операции «Багратион», в форсировании реки Буг, в уличных боях в польском городе Люблин, в преодолении широкой Вислы. Как вспоминает Михаил Кириллович, 1 августа 1944 года он в составе своей роты перебрёл две протоки Вислы, окопался на острове. С острова роту перевезли на западный берег ни американских лодках-амфибиях. Над переправой постоянно появлялись немецкие самолёты, которые сбрасывали бомбы и расстреливали из пулемётов десантников. К счастью, ни одна пуля, ни одна бомба не угодила в амфибию, в которой находился Хамаза. Советские истребители во время форсирования Вислы не появлялись: они были заняты на Сандомирском плацдарме.

На западном берегу реки рота Хамаза, перебежками преодолев расстояние в два километра, окопалась, Затем ещё продвинулась на пять километров. Бойцы вырыли одиночные окопчики в полный рост. Появились немецкие танки. Они стали утюжить эти укрытия. Над окопчиками танки разворачивались и заживо погребали солдат. Хорошо, что немецких автоматчиков было не много. Их отсекали огнем из пулемётов и винтовок.

А наша артиллерия пехотинцам не могла помочь: находилась ещё на восточном берегу Вислы. В этом единоборстве фашистских танков с советскими пехотинцами погибло много парней. Из роты Хамазы за три дня боёв в живых осталось 10 человек, из четырех офицеров – один.

...Части 8-й армии продвинулись на запад на 10 километров и закрепились на занятых рубежах. Немцы лихорадочно укрепляли свою оборону. Части 8-й и других армий стали накапливать силы для прорыва вражеской обороны и дальнейшего наступления.

Михаил Хамаза в начале ноября 1944 года осколком мины был ранен в ногу. Лечился он в городе Магнушев (60 км южнее Варшавы), в полевом госпитале. После выздоровления в декабре 1944 года Хамаза был направлен в роту охраны штаба 8-й армии. Об этом он так сказал: «Мне показалось, что я из ада попал в рай. Я понял, что война далеко не у всех солдат одинаковая. Одни идут вперёд в первых рядах, голодные и холодные, над ними свистят пули и осколки, рота же охраны передвигается на машинах позади на 4–5 километров, её солдаты сытые и отдохнувшие. Конечно, рота охраны тоже необходима».

Михаил Хамаза прослужил в роте охраны до 1950 года. После демобилизации приехал в деревню Знаменка, окончил курсы трактористов, работал на этой машине, потом – заведующим молочно-товарной фермы, возглавлял Знаменский сельский совет. Занимался общественной деятельностью: 12 лет был в родном колхозе председателем народного контроля, много лет возглавлял первичную комсомольскую организацию, состоял в школьном родительском комитете.

В марте 1951 года Михаил Кириллович женился на красивой девушке Клаве Черкашиной. У этой счастливой супружеской четы один за другим появляются на свет шесть сыновей – Александр, Николай, Кирилл, Алексей, Михаил, Анатолий и единственная дочь Елена. Первенец Александр Михайлович живёт и работает в Иркутске. Остальные – в Жигаловском районе.

Михаил Кириллович последние годы жил с дочкой и зятем Карапец Андреем Александровичем. Зять под стать своей любимой Леночке: такой же деловой, заботливый, внимательный, ведёт здоровый образ жизни.

Михаил Кириллович за ратные подвиги на фронте был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 тт.», «За взятие Берлина» и юбилейными.

Но всё когда-нибудь кончается. Закончилась счастливая жизнь и для этой семьи: в 2002 году умерла Клавдия Алексеевна, а 27 мая 2007 года ушёл из жизни и сам Михаил Кириллович...