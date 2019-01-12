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«Прославляющие мя, прославляю...» (1. Цар. 2,30)
Ольга КАЛАЯНОВА   
12 Января 2019 г.
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Интерес к личности и творениям святителя Феофана не угасает уже более века. Сам Господь по своему обетованию, многообразными и неисповедимыми путями прославляет имя своего угодника.

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Феофан – Богом явленный

Осенью уходящего года из Вышенского монастыря в Иркутск привезли мощи Феофана Затворника. Две монахини сопровождали эту святыню. Объехали они с ракой вокруг Байкала, просили у святого помощи нашему славному морю, просили благоденствия, чистоты и жизни живой берегам и всем обитателям вод байкальских.

Год 2010-й был посвящён святителю Феофану Затворнику. Небольшая моя публикация в том году вышла в газете «Мои года». Попытаюсь я донести и сейчас до читателей малую толику о жизни святого, этого подвижника веры, который все свои силы отдал на духовное воспитание юношества.

Годы детства и учебы

В селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии 10 января 1815 года в семье Василия Тимофеевича Говорова родился сын. Мальчик назван был Георгием. Отец его, после окончания Орловской семинарии, служил священником Владимирской церкви этого села, и как самый почитаемый среди духовенства пастырь был назначен на должность блаженного, которую исполнял в течение тридцати лет. Мать будущего святителя, Татьяна Ивановна, также происходила из семьи священников. Тихая, скромная женщина имела любвеобильное сердце. Сын Георгий унаследовал от родителей лучшие их качества: от отца – живость и чистоту ума, а от матери – кротость, скромность и впечатлительность.

В 1823 году Георгий поступил в Ливенское духовное училище, а в 1829 году его в числе лучших учеников перевели в Орловскую семинарию. И в Киевскую духовную академию он был переведён как один из лучших учеников. Здесь, в академии, и определилось общее направление жизненного пути Георгия.

В 1841 году он был пострижен в монашество с именем Феофан, что значит «Богом явленный». В этом же году рукоположили инока Феофана в иеродиаконы, а затем – в иеромонахи.

После получения степени магистра богословия Феофан был назначен ректором Киево-Софийского духовного училища. Шёл 1841-й год. И уже в 1842 году Феофан был определён инспектором Новгородской семинарии, а в 1844 году был переведён в Петербургскую духовную академию. Тогда же вышел из печати его известный труд «Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения».

К этому времени в Иерусалиме была учреждена Русская духовная миссия, и в августе 1847 года иеромонаха Феофана назначают членом этой миссии. Шесть лет прожил он в Иерусалиме. На востоке основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским. Выучился иконописи.

В связи с началом Крымской войны Русская духовная миссия была отозвана в Россию. За свои труды и заслуги в миссии Феофана в 1855 году возвели в сан архимандрита и назначили в Петербургскую духовную академию.

Затем снова была заграница – Греция, Константинополь, и опять возвращение в Петербургскую духовную академию. Два года возглавлял он главный очаг духовного просвещения в Петербурге, успешно занимался редакторской и богословской деятельностью. Свои сочинения публиковал в академическом журнале «Христианское учение». В дни празднования 50-летия открытия Петербургской академии Святейший Синод наградил отца Феофана орденом святого Князя Владимира III степени.

Епископ Тамбовский

В 1859 году состоялось наречение архимандрита Феофана в епископа Тамбовского-Шацкого. Преосвященный Феофан прослужил в Тамбовской губернии четыре года. Каждое его служение сопровождалось проповедью... Плодом этих трудов явился выпуск двух томов «Слово к тамбовской пастве». Благодаря необыкновенной ясности, живости и простоте изложения слова проповедей производили весьма сильное впечатление на слушателей.

За эти годы преосвященный Феофан открыл много церковно-приходских училищ, воскресных и частных школ, а также женское епархиальное училище. Стали выходить «Тамбовские епархиальные ведомости». Он написал известный богословский труд «Письма о христианской жизни» – а это целая система христианского нравственного учения.

В трудные для Тамбовской губернии дни, когда во время засухи начались пожары, преосвященный стал ангелом-утешителем. Он посещал пострадавших, поддерживал свою паству не только словом, но и делом. Оказывал из личных средств помощь вдовам и сиротам. Всё архиерейское подворье предоставил в полное распоряжение погорельцам.

На Владимирской кафедре

В 1863 году преосвященного перевели на «древнюю», более обширную Владимирскую кафедру. Именно здесь окончательно укрепилась за Феофаном слава проповедника. Он строил церковно-приходские школы, открыл училище для девиц духовного звания. Из печати стали выходить «Владимирские епархиальные ведомости». За усёрдную архипастырскую деятельность Феофан был награждён орденами Святой Анны II степени и Святой Анны I степени.

Успешно он трудился, но всё чаще думал об уединении. Теперь он видел идеал монашества в совершенном уединении и отрешении от житейских забот. И после двадцатилетнего служения церкви подал прошение Синоду об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской губернии.

Вышенская пустынь

И начал он истинно подвижническую жизнь. Что же это за Вышенская пустынь, куда так стремился преподобный Феофан? Лежит она вдали от больших и шумных городов, расположена среди прекрасной лесной природы при слиянии двух рек – Уны и Выши. В летнее время воздух здесь пропитан благоуханием лесной смолы и всегда полон таинственным шумом могучего векового бора.

Настоятель прибыл в Вышенскую пустынь и опять почти сразу же подал новое прошение – освободить его от должности настоятеля, от управления монастырём.

Монастырский устав отличался большой строгостью, как говорил сам Феофан, «Монахи служат преусердно. Если уж самим не удаётся на небо, небо к себе тянут. Чьи-нибудь глаза, может быть, видят небесного облака осенение над обителью...»

Он чувствовал себя счастливым. Первые шесть лет не уединялся. Но с первой недели Великого поста 1873 года затворился в своём флигеле. И ушёл в «затвор». Именно тогда во всей силе проявились его великие труды и подвиги. Уединение было для него «слаще мёда». Порядок жизни его в это время был очень прост. Вставал рано. Шёл в свою домовую церковь, совершал литургию. Много занимался богословскими трудами, писал письма к разным лицам, обращавшимся к нему за помощью.

В библиотеке у него было собрано огромное количество книг духовного содержания. Были и светские книги, и исторические: «История России» С. Соловьёва, сочинения Канта, Гегеля, Кудрявцева и других. Труды Писарева, Дарвина. Книги по медицине, анатомии. И художественная литература – Шекспир, Пушкин, Грибоедов. Много книг было на иностранных языках.

Короткие промежутки времени между молитвой и умственными занятиями заполнялись рукоделием. Он занимался живописью, резьбой по дереву, переплётным делом. Особенно любил святитель искусство иконописи. Много он написал икон: «Распятие», «Богоявление», «Снятие со креста».

В 2015 году в Москве, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, Свято-Успенским Вышенским монастырём была организована выставка «Выша – преутешительная и преблаженная обитель». Выставка привлекла внимание не только простых посетителей, но и многих корреспондентов интернет-изданий и журналов. Обозреватель журнала «Международная жизнь» Елена Студнева в статье «Подарки потомкам» обращает внимание на «один удивительный экспонат – автопортрет епископа Феофана. Седовласый старец с панагией на груди смотрит, словно в себя, строго и спокойно. Кажется, ни один другой святой не делал такого подарка потомкам...»

Так вот, юбилей!

Именно в затворе преосвященный стал глубочайшим христианским психологом. Его основные богословские труды логично подразделять на три вида: нравоучительные, истолковательные и переводные. Особую ценность представляют для православных христиан труды по нравственности. Важнейшей из переводных работ является «Добротолюбие». За эти труды преосвященному присвоили степень доктора богословия, но своё мировое признание он принимал с глубоким смирением. Это ярко выражено в одном из его писем от 18 сентября 1891 года: «Поздравляете меня с пятидесятилетием... (очевидно, имеется в виду 50-летие его монашества). Так вот, юбилей! Юбилей... Служба в Киеве, Новгороде, Санкт-Петербурге, Иерусалиме, опять в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске, Константинополе, Тамбове, Владимире. Сколько мест! И нигде исправной службы. Только одна милость Божия покрывала, что нигде не дали подзатыльника».

Духовная связь с адресатами

В Вышенскую пустынь со всей России поступали к архипастырю письма. Множество народа стремилось иметь с ним духовное общение, обращались за советом, за разрешением каких-то недоразумений. У него искали утешения в скорби, облегчения в бедах все, начиная с сановников и кончая крестьянами. Нередко почта приносила по 20–40 писем в день. Святитель чётко улавливал духовные потребности писавшего, обстоятельно разъяснял все вопросы и недоумения. Он как-то особенно умел войти в положение автора письма, и между ними устанавливалась близкая духовная связь. Вот эти письма, вернее, ответы на письма представляют особую ценность.

Почитание имени Феофана

Он готовился принять схиму... Но не успел. Около 4 часов дня в январе 1894 года, в день престольного праздника келейного храма Крещения Господня святитель умер один, наедине с Богом.

Как только стало известно о кончине святителя, в Вышенскую область хлынули потоки людей разных сословий и общественных положений. Число прибывших для отдания последнего долга почившему увеличивалось день ото дня и в день погребения достигло нескольких десятков тысяч.

Особенно полна преданиями о епископе Феофане земля, прилегающая к Вышенской области. Имя преосвященного Феофана было записано в поминальных книжках крестьян Шацкого, Спасского, Моршанского и других уездов, причём всегда оно стояло рядом с именем великого Саровского подвижника Серафима.

Прославлению имени способствовали и посмертно явленные чудеса, вести о которых приходили отовсюду. Там он врачует душевный недуг после свершения на его могиле панихиды, там избавляет от глазной боли крестьянку. Множество случаев благодатной помощи святителя известны только самим нуждающимся. И в последующие годы почитание святителя Феофана возрастает во всём мире.

Общецерковные прославления

На Поместном соборе Русской православной церкви, посвящённом тысячелетию Крещения Руси, в 1988 году епископ Феофан был причислен к лику святых наряду с такими великими подвижниками, как Игнатий Брянчанинов, Амвросий Оптинский, Андрей Рублёв, Ксения Петербургская.

Его многочисленные творения считаются практическими пособиями в деле христианского спасения. Особо важны его труды: «Письма о христианской жизни», «Толкование Апостольских посланий», «Начертание христианского нравоучения». Из переводных работ – «Добротолюбие».

29 июня 2002 года мощи святителя были торжественно перенесены из храма села Эммануиловка в Свято-Успенский Вышенский монастырь. Монастырский двор был не в состоянии вместить всех прибывших на прославление святителя. За стенами обители внимали люди службе в тишине и благоговении. И слова святителя вспоминали: «Выша стоит и ворота отворены... Всегда найдёте её готовою принять вас, утешить и освежить».

Особыми торжествами отмечено было 110-летие со дня кончины святителя, отмечавшееся в 2004 году. А в 2015 году Православная церковь отмечала 200-летие со дня его рождения, и, по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла этот год был объявлен годом святителя Феофана Затворника. Сейчас готовится к изданию полное собрание его сочинений. Но не перечислить и не собрать в рамках одного издания всё, совершаемое в мире, в память о нём. И невольно хочется произнести: «Слава Прославляющему святые Своя!»

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