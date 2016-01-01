Последний вираж «ледового рыцаря»

В этом году двукратному чемпиону мира по мотогонкам на льду (1979, 1981), заслуженному мастеру спорта СССР Анатолию Гладышеву исполнилось бы 70 лет. Но прославленный иркутский гонщик трагически погиб в Москве 19 февраля 1984 года во время мирового первенства на ледовой арене «Лужников».

Хотел взять автографы

Анатолий всё откладывал свой уход из большого спорта. Всякий раз его уговаривали: «Ещё годик, Толя, надо для команды!». И он оставался.

Жена Диана пилила: «Тебе четвёртый десяток лет, а ты, как мальчишка, всё не угомонишься. Сыновья дома месяцами не видят отца. Я устала...»

«Всё! Это мой последний турнир, – успокоил Анатолий супругу, – хочу привезти домой шлем с автографами всех участников, а когда вернусь, 23 февраля соберу друзей и устрою праздничный ужин. Пора подводить итоги».

Гладышев мог не участвовать в московском чемпионате, хотя и успешно преодолел отборочные состязания. Он жил ожиданием новой работы, должен был занять место основного механика в сборной, оставались сущие формальности. Но позвонил его старый боевой товарищ, главный тренер национальной команды Сергей Тарабанько:

– Выручай, Толя! Травмированы Бондаренко и Козаков, их заменить, кроме тебя, некому.

– О чём речь, Сережа, буду как штык!

А закадычному другу Александру Субботину сказал:

– Тряхну на прощание стариной, чем чёрт не шутит, а вдруг медаль выиграю.

Тот улыбнулся:

– Всех медалей, Толя, не выиграешь, ты уже давно всем всё доказал.

– Кто бы говорил... Ты в своих коньках сколько чемпионов и мастеров спорта международного класса воспитал? Четырёх, если не изменяет память. А всё успокоиться не можешь...

– Это ж совсем другая песня.

– Любимая песня у нас с тобой, Санёк, одна: «Дороги! Они от края и до края, все дороги....»

– Споём, когда вернусь.

Боец без страха

Лидеры советской команды, чемпионы мира Анатолий Бондаренко и Сергей Козаков считались главными претендентами на победу в московском форме. Но непредвиденные травмы спутали карты. Теперь все надежды возлагались на ветерана Василия Сухова. Но ему был необходим сильный партнёр, способный в заездах отбирать очки у основных конкурентов. Самым испытанным и надёжным командным бойцом всегда был Анатолий Гладышев. Но так сложилось, что уже в первом заезде на вираже колесо его машины угодило в выбоину, и на бешеной скорости гонщик врезался в снежный вал. 30-тысячная аудитория стадиона ахнула и замерла в ожидании...

К Гладышеву уже бежали санитары с носилками, а он встал, поднял со льда 130-килограмовый мотоцикл и покатил его к месту старта. По стадиону прокатился гул облегчения. В раздевалке, когда Анатолий стянул куртку, и все увидели посиневшую, опухшую руку, стало ясно, каких усилий стоило Гладышеву невозмутимое спокойствие. Тарабанько вопросительно посмотрел на гонщика. Поймав его взгляд, Гладышев улыбнулся:

– Ничего страшного, не в первый раз. Бывало и хуже, но из гонки не убывали. Перетяните потуже руку и всё в порядке...

Для Гладышева, в принципе, чемпионат в личном первенстве закончился. Падение лишило его всяких надежд на медаль, и он мог, не терзая себя угрызениями совести, готовиться к командным гонкам, где шансы завоевать золотые награды были велики.

– Спасибо, Толя! – тихо сказал Тарабанько, – твоё участие наверняка поможет нашим ребятам побороться за золотые медали.

– Какие могут быть благодарности, мы с тобой не из таких передряг выпутывались!

Сергей прекрасно помнил чемпионат мира трёхлетней давности в Инцеле, когда они ещё вместе гоняли. Надо было такому случиться, что их машины на вираже столкнулись. Страшный удар, лязг железа и туманное забытье. Тарабанько открыл глаза и, увидев лежавшего на льду Гладышева, вскочил на ноги и тут же от дикой боли опустился на лёд. А Анатолий очнулся, пошевелил руками, ногами, вроде бы целы, поднялся и на глазах изумленных зрителей направился к Тарабанько, которого уже укладывали в скорую. Анатолий ободряюще улыбнулся:

– Не волнуйся, Сережа, мы с Васей Суховым за команду ещё постоим.

Минут через 30 он снова вышел на старт уже один. Гладышев выиграл тот поединок с немцами. Затем было ещё шесть победных заездов в паре с Суховым и вернувшимся в строй Тарабанько. Незабываемое мгновенье – они втроем стояли на верхней ступеньке пьедестала почёта, с гордостью и волнением слушали гимн Родины и были безмерно счастливы, что сумели в невероятно сложной борьбе завоевать высшие награды в командном первенстве...

Прорыв в мировую элиту

Анатолий родом с Алтая, вырос в Рубцовске. С другом детства Сашкой Субботиным они жили на одной улице, гоняли футбольный мяч и голубей. Тяга к технике проснулась рано. Его отец всю жизнь шофёром работал и нередко разрешал сыну посидеть за баранкой. В армии пригодилось – лучшего водителя, чем Гладышев, в подразделении не было. Казалось, выбор профессии определён. Но всё чаще Анатолий с завистью посматривал на стремительно мчавшихся мотоциклистов. Он ещё даже не подозревал, что есть такой вид спорта – спидвей, что в переводе означает – мотогонки на льду. А тут еще любовь с первого взгляда. Его девушка Диана поступила в иркутский мединститут. Что делать? За советом к другу Субботину. Иронии тому не занимать:

– И ты ещё не в Иркутске?

Судьбе было угодно не разводить друзей, потому что вскоре в Иркутск переехал и Субботин. Александр профессионально увлёкся коньками, в молодёжную сборную страны входил, но по-настоящему прославился, став тренером. Вот только с присвоением заслуженного звания за его независимость и смелость суждений начальство не спешило. Гладышев, добившись мирового признания, не раз говорил другу:

– Бросай свои коньки и тренируй меня, через год заслуженным тренером станешь.

Александр только отшучивался...

В Иркутске Анатолий поступил учиться в индустриальный техникум, а работать пошёл в автомотоклуб ДОСААФ механиком. Руки золотые, мотор знал, мог разобрать и собрать с закрытыми глазами.

В то время он уже женился на Диане, но у молодых долго не было своего угла, а уже подрастали два сына. Тогда Анатолий сам построил дом и сложил печь. А когда увлёкся гонками на льду, то тренироваться приходилось на водоёмах, своей базой мотогонщики не располагали. И это при той бешеной популярности, какой они пользовались. В 60–70-е годы на всю страну гремела слава мастеров спидвея Михаила Сорокоумова, братьев Воловиковых, Геннадия Серебренникова, братьев Олега и Сергея Яровых... Чуть позднее заявил о себе ангарчанин Сергей Тарабанько. По сути, Гладышев стал последним, кто принёс в 80-е годы иркутскому спидвею мировую славу, поскольку все известные гонщики разъехались кто куда.

А Анатолий упорно продолжал тренироваться. Без тренера, до всего доходил сам. В нём жил неиссякаемый дух победителя. К тому времени камнем преткновения для него была новосибирская «стенка» из 6–8 гонщиков мирового класса во главе с Тарабанько. Они перекрывали всем сибирским соперникам путь на всесоюзные соревнования. Три года Гладышев бился о «стенку», у кого угодно могли руки опуститься! Но упрямый Гладышев не сдался, заставив в 28 лет обратить на себя внимание наставников сборной. Никакими титулами не обладал – кандидат в мастера спорта, таких сотни. Анатолий – исключение, он вырвался из этой сотни. Прорыв в мировую элиту был таким же стремительным, как скорость его мотоцикла. На всех гонках Гладышев боролся за призовые места. Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира в личном первенстве и дважды – чемпион в командных гонках, неоднократный победитель всесоюзных и международных соревнований. Пора бы уйти, а он продолжал гоняться и верить, что не сказал своего последнего слова.

Судьба – ледовое кольцо

Бывало, на сборах или соревнованиях после тяжёлого дня уставшие гонщики угрюмо молчали. И вдруг тишину разрезала задушевная песня Анатолия:

«Дорога! Она от края и до края – Всё дорога...»

Пел он красиво, с чувством, его симпатичное, смуглое лицо светилось доброй улыбкой, и ребята дружно подхватывали: «Дорога...»

– Невысокий, по-сибирски крепкий и основательный, удивительно обаятельный, он притягивал ребят, – рассказывает товарищ по сборной и земляк Гладышева, заслуженный мастер спорта Олег Яровой, – упорным и талантливым был – человечище! Толю любили и уважали. Весёлый, душа команды, открытый для всех, ничего не жалел для товарищей. Гонки – сложный вид спорта, здесь и падения, и серьёзные травмы, они отсеивают слабых духом и сближают сходных по характеру. Гладышев прошёл через все испытания, его увозили со льда в больницу, делали операции на руках и ногах, даже врачи удивлялись, сколько шрамов на теле этого совсем не могучего человека. А он, едва залечив травмы, возвращался на ледовую дорожку, был истинным лидером командной гонки. На нём держалась сборная – Толя в трудные минуты мог сплотить ребят, для всех у него находились и шутка, и доброе слово, а своим мужеством и неукротимым желанием бороться до конца он не один раз помогал выходить с честью из самых, казалось бы, безысходных ледовых ситуаций.

(Олег Яровой – ещё одна легенда иркутского и советского спидвея, неоднократный чемпион СССР и мира. Он со станции Батарейная, что под Иркутском, учился в 36-й школе, где любовь к спорту ему привил учитель физкультуры, фронтовой разведчик Борис Тимофеевич Размахнин. Увидев однажды лихо несущихся по трассе мотоциклистов в шлемах и кожаных куртках, Олег мгновенно решил: буду гонщиком! И он им стал. Сейчас генерал – майор Яровой живет в Москве).

...Я был в тот роковой день в Лужниках, на моих глазах разыгралась трагедия. Да, Гладышев после падения мог не выходить на дорожку, но в интересах команды вышел. Перед ним стояла задача не дать конкуренту Сухова, шведу Эрику Стенлунду, в заезде прийти первым.

– Не волнуйтесь, – заверил Анатолий, – швед не проскочит.

... Гладышев и Стенлунд шли вровень, и на вираже Анатолий предпринял отчаянное усилие вырваться вперед. Их машины столкнулись. Швед удержался и проскочил, а Анатолий, вылетев из седла, попал под колеса мчавшейся следом машины. Удара, лязга железа, стона трибун Анатолий уже не слышал. Он скончался прямо там, у кромки ледового овала – стальные шипы угодили в сонную артерию. Не знавшие этого тысячи болельщиков ждали, что вот сейчас гонщику окажут медицинскую помощь и он, как бывало не раз, встанет на ноги, поднимет свою машину и поведёт её к месту старта. Но, когда все увидели, как в скорбном молчании снимают шлемы товарищи Гладышева, на трибунах воцарилась гробовая тишина...

Судьба – ледовое кольцо!

Оно – открытое лицо.

Шипы, кромсая, режут лёд.

Машина – зверь, она несёт

Меня к невидимой черте.

За нею мы уже – не те...

Судьба – ледовое кольцо,

Она – закрытое лицо.

...После окончания соревнований новый чемпион мира швед Стенлунд подъехал к месту трагедии и возложил алые гвоздики на окровавленный лёд. Стадион аплодировал стоя.

...Хоронить Анатолия приезжал в Иркутск Сергей Тарабанько, высказавший пожелание: проводить ежегодно соревнования на призы Анатолия Гладышева.

– Это будет лучшей памятью о великом гонщике, – сказал он.

Гонки памяти стали традиционными, их проводит уже новое поколение иркутских мастеров спидвея.