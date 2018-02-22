Он и сегодня на посту...

20 июля 1979 года молодой лейтенант, выпускник Омской высшей школы милиции МВД СССР Николай Баландин приказом по школе был направлен в УВД Иркутского облисполкома. Так началась его служба в Приангарье.

– Не могу сказать, что с детства мечтал работать в правоохранительных органах, – рассказывает Николай Иннокентьевич. – После школы собирался поступать в военно-морское училище во Владивостоке. Но на глаза попалась газета с объявлением о наборе курсантов в Омскую высшую школу милиции, где готовили кадры для уголовного розыска, и меня поманило туда...

Будущую профессию Николай Иннокентьевич осваивал в семидесятые годы, когда квартирных воров больше всего привлекали ковры и хрусталь – предметы роскоши того периода. И одно из первых преступлений, которое расследовал Баландин, была как раз кража ковра.

– Я был на стажировке в Новокузнецке. Поступило сообщение о краже. Злоумышленники проникли в квартиру через форточку. Мы их очень быстро нашли – это были соседи потерпевших. Избавиться от ковра они ещё не успели. Собирались обменять его на водку. Кстати, в советское время за такое преступление могли дать до пяти лет лишения свободы.

Главное профессиональное напутствие Николай Баландин получил от представителя криминального мира:

– У нас были практические занятия, и мне надо было допросить вора в законе по кличке «Бриллиант». И он мне сказал: «Запомни, когда будешь работать в милиции, на допросах, напротив тебя будут сидеть такие же люди, как ты, у которых есть родственники и любимые люди. Если унизишь или хоть пальцем притронешься, удачи тебе не видать. Работай головой, чтобы человек тебя понимал!» Этого принципа я придерживался потом всю жизнь – и когда был рядовым сотрудником, и позже, работая на руководящих постах. И если видел, что кто-то из подчинённых нарушает этот неписаный закон, увольнял без сожаления!

Хотя до увольнений доходило крайне редко. В советское время в милиции работали настоящие энтузиасты.

– Телефонов тогда не было, интернета тоже, – рассказывает ветеран. – Если нужно составить ориентировку – идёшь в паспортный стол, берёшь фотографию подозреваемого, относишь эксперту и только через два-три дня забираешь рисунок, сделанный по фотографии. Автомашина в нашем отделе внутренних дел Свердловского райисполкома Иркутска была одна на сорок сотрудников. На этом «москвиче» в основном возили документы, а мы ездили на общественном транспорте, в том числе и на задержание преступников. Задержанных преступников пристёгивали к себе наручниками и везли в отдел на автобусе.

Кстати, преступники тоже ездили на автобусах, и иногда пути их и милиционеров удачно пересекались. Однажды так подфартило оперативникам при задержании жителя Шелехова, который совершил серию квартирных краж из домов в районе Каи.

– Это было в начале восьмидесятых годов. К нам в отдел практически ежедневно стали поступать сообщения о кражах: у людей воровали ковры, хрусталь, золото, одежду. Мы каждый день дежурили в районе Каи, где это происходило, но вор нам не попадался. И вот мы, как обычно, приехали на дежурство, видим – на автобусную остановку идёт человек с ковром на плече. Оказалось, тот самый вор! Он потом рассказывал, что обычно уезжал в Шелехов с остановки «Радиозавод», но в тот день было грязно, и он не захотел пачкать обувь, поэтому пошёл на остановку «Кая», где мы с ним и встретились...

Далеко не все преступники так запросто попадались с поличным. Чаще украденные вещи пытались спрятать, но от опытных оперативников прятать улики было бесполезно:

– Был у нас в Иркутске известный квартирный вор Паша Минорин, – продолжает рассказ Николай Иннокентьевич. – Открывал любые замки за пару секунд. В основном орудовал в микрорайоне Приморский и на бульваре Рябикова. Я очень долго к нему подбирался. Однажды узнал, что Минорин собирается на дело и решил проследить за ним, чтобы взять с поличным. Вижу, Паша зашёл в один из домов в микрорайоне Приморский и вскоре вышел оттуда, спокойно дошёл до остановки и, как ни в чем не бывало, сел в автобус. Я за ним. На остановке «Райсовет» Минорин вышел из автобуса... Тут я его и задержал. В кармане Пашиной шубы было золото, а в рукаве – женские босоножки.

В девяностые Баландин работал в областном подразделении уголовного розыска и участвовал в раскрытии преступлений против личности. Одно из них произошло в Тулуне. Девушка приехала на день рождения к матери. Её видели на железнодорожном вокзале, а затем она бесследно исчезла. Через несколько дней обгоревшее тело девушки с семнадцатью ножевыми ранениями нашли в лесу. Нашёлся свидетель, который сообщил, что видел, как от вокзала девушка уехала на автомобиле красного цвета. На помощь местной милиции направили опытных сотрудников уголовного розыска из Иркутска.

– Я только добрался до Тулуна и ехал в отдел милиции. У обочины увидел красные «жигули». Марку я не знал, поэтому на всякий случай записал госномер. А чуть позже оказалось, что это была та самая машина, на которой уехала девушка. Её убийцу вскоре задержали. Он во всём сознался. Рассказал, что познакомился с ней на вокзале, повёз к себе домой. Ранее он был судим за изнасилование, но на этот раз хотел обойтись без криминала и договориться с этой девушкой по-хорошему, но не получилось. Она начала сопротивляться, и тогда он её убил, тело вывез в лес и попытался сжечь. Кстати, после предыдущего преступления и суда за изнасилование его отец не вынес позора и повесился. А когда его мать узнала, что он ещё и убийца, то тоже покончила с собой.

Однажды сразу несколько сложных преступлений были раскрыты Николаем Баландиным за одни сутки. Сначала выяснилось, что на бульваре Рябикова в своей квартире убит одинокий пенсионер. Затем в этом же районе в кустах нашли труп женщины, которая скончалась от ножевых ранений. В то же время к Николаю Иннокентьевичу обратилась жительница Синюшиной Горы, которая жила с сыном, состоявшим на учёте в милиции: «Колька откуда-то чемодан приволок. Заберите его, может, там чужие вещи!» По пути на задание Николай Баландин захватил чемодан и поставил его в кабинете, а когда через несколько часов вернулся, в помещении стоял очень неприятный запах. Оказалось, все эти происшествия связаны между собой. Тот самый Колька сначала украл чемодан в одной из квартир, затем пришёл в гости к знакомому пенсионеру. Они вместе выпивали, а деньги на водку добыли, продав вещи из чемодана. Возникла ссора, и пьяный Колька убил собутыльника. Убегая, в спешке чемодан оставил на квартире пенсионера. Через несколько дней, когда снова ему захотелось выпить, залез через форточку в квартиру убитого и забрал чемодан. Но к тому времени все вещи насквозь пропитались трупным запахом. Чемодан Колька бросил у себя дома, взяв из него лишь несколько вещей, чтобы снова купить водки. На этот раз компанию ему составила женщина, с которой он во время пьянки поссорился и тоже убил.

Понятно, что работа следователя требует напряжения и полной отдачи. Далеко не всегда удаётся вовремя прийти домой, отдохнуть и провести время с семьёй. Но сменить профессию Николай Баландин не хотел никогда:

– Это азарт, в первую очередь, – говорит он. – У игроков в карты, к примеру, свой азарт, а у сыщиков возникает азарт раскрывать преступления. Мы каждый раз идём от неизвестности к реальной цели: не знаем, кто совершил преступление, но знаем, что этот человек должен быть найден и наказан по закону. И когда это получается, испытываешь огромное удовольствие от работы!

Казалось бы, сейчас самое время отдохнуть от работы. Но азарт не отпускает Николая Иннокентьевича и на пенсии: «Прошлым летом ехал домой в Юбилейный. Сел в автобус на улице Чкалова, смотрю в окошко, разглядываю пассажиров. Обращаю внимание на подозрительное поведение двух парней – один как бы невзначай рассыпает мелочь под ноги стоявшей рядом женщине. Она пытается помочь ему собрать деньги. Я сразу понял, что сейчас эти парни у неё что-то украдут. Так и вышло. Через несколько остановок она собралась выходить и не нашла в сумочке кошелька. Я подошёл к парню, взял его за ремень, вывел из автобуса и прижал к стене: «Давай кошелёк!» Он растерялся, только и сказал: «Дяденька, не надо, я всё отдам!»

Почти девятнадцать лет отслужил в уголовном розыске Николай Баландин. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но отдыхать ему некогда. Николай Иннокентьевич возглавляет Совет ветеранов уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области, а если становится свидетелем преступления, никогда не проходит мимо.

Но, конечно же, сейчас борьба с преступностью уже не является основным занятием Николая Иннокентьевича. Других дел хватает.

– Много работы по линии ветеранской организации – помощь, поддержка, защита прав бывших сотрудников правоохранительных органов. А ещё, когда появится свободное время, хочу написать книгу воспоминаний о нашей работе в уголовном розыске.

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