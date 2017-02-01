Иван Лапиков: воплощение настоящего русского мужика

Иван Лапиков родился в 1922 году в поволжском селе Горный Балыклей. Окончил два курса Харьковского театрального училища. С 1942 по 1963 год играл на сцене Сталинградского областного драматического театра имени Горького. Затем перебрался в Москву и стал актером Московского театра-студии киноактера.
Биография Ивана Лапина
В кино Лапиков дебютировал в 1961 году, снявшись в киноповести Юрия Егорова «Командировка». А профессиональное признание к актеру пришло чуть позже - в 1964 году, когда он сыграл Семена Трубникова в фильме Алексея Салтыкова «Председатель». Уже тогда всем стало ясно, что в отечественном кино зажглась новая, совершенно самобытная звезда.
Спустя два года на экраны вышла знаменитая драма гениального режиссера Андрея Тарковского «Андрей Рублев». В этой картине Лапиков исполнил центральную роль - монаха Кирилла.
Вспоминает Николай Бурляев: «...хотя в "Рублеве" у нас не было прямого партнерства в кадре, не было общих сцен, мы замкнули между собой вольтову дугу благорасположения друг к другу, безмолвное не иссякавшее уважение от начала и до конца. <...> Мы нечасто встречались с Иваном Герасимовичем: несколько раз на гриме, в костюмерной, в тон-студии, в буфете, на премьерных показах "Андрея Рублева", на банкете, в коридорах "Мосфильма", "Ленфильма", в поезде "Красная стрела", в Доме кино... Я наблюдал за Лапиковым, за его отстраненностью от этого киномира, сосредоточенностью на чем-то своем, сокровенном, вглядывался в его "публичное одиночество" - скромное, неброское пребывание со своей сердечной тайной, со своей правдой на этой ярмарке кинематографического тщеславия, где окружающие из кожи лезли вон, чтобы хоть как-то выделиться». «Весь - от земли, от корней, весь - русская суть»
Как отмечает Николай Бурляев, Иван Герасимович был похож на простого русского деревенского мужика, случайно забредшего в джунгли кинематографической элиты. «Весь - от земли, от корней, весь - русская суть».
Внешность и предопределила амплуа актера. В кино Иван Лапиков специализировался на ролях простых людей из народа, рабочих и крестьян. При этом он емко и точно трактовал образы своих героев, будь то большие роли, или эпизоды.
Среди наиболее известных ролей Ивана Лапикова: Борис Краюшкин в героико-патриотической драме Игоря Шатрова «Минута молчания», старый чекист в приключенческом фильме «О друзьях-товарищах», Назаров в киноромане Краснопольского и Ускова «Вечный зов», кузнец Жемов в дилогии «Юность Петра»-«В начале славных дел», Поприщенко в экранизации романа Шолохова «Они сражались за Родину», Дед Василий в телесериале «Возвращение Будулая», старик-слепец в исторической драме «Борис Годунов», чекист Ермаков в телесериале «Моя судьба»...
На доме № 4 по улице Советской в Волгограде, где жил Иван Герасимович Лапиков, открыта мемориальная доска.
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