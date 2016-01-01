Евгений Киндинов: «Романc о влюбленном»

Телезрителям Евгений Арсеньевич больше всего запомнился по фильму «Романс о влюбленных».

Богатым Киндинов не был, поэтому ужасно радовался, что на гонорар за съемки в картине смог купить автомобиль «Москвич», ему еще пришлось одалживать деньги, так как заработанных не хватило. Это и неудивительно, советские актеры не купались в роскоши и вели довольно скромный образ жизни. Кинематограф в жизни Евгения Арсеньевича занимал второе место после театра. Сейчас актер почти не снимается, а вот театральная сцена, как и в молодости, является для него вторым домом.

Биография Евгения Киндинова



Детские годы

Евгений Арсеньевич является коренным москвичом. Родился он 24 мая 1945 года в простой семье, где все знали, что для того, чтобы что-то иметь, нужно хорошо работать. Мама была домохозяйкой, отец работал ретушером. Евгения и его сестру родители воспитывали хорошо, дети до поры до времени слушались их. Мальчик собирал марки, увлекался географией и бредил путешествиями. Об актерской карьере тогда и речи не шло.

Так случилось, что в подростковом возрасте Евгений Киндинов стал много времени проводить во дворе в сомнительных компаниях. Почти каждый день парень ввязывался в драки, его характер стал невыносимым. В это трудное для него время на выручку пришла сестра. Она отвела брата в Дом пионеров и уговорила его посещать театральный кружок. Мальчик согласился, решив, что его театральная жизнь продлится не больше недели, но потом неожиданно для себя понял, что ему нравится играть на сцене. Именно в этом маленьком храме искусств Евгений под руководством педагога Александры Георгиевны Кудашевой открыл в себе актерский талант и осознал, что это и есть его будущее.

Студенчество

После того как Евгений Киндинов увлекся театром, он снова начал прилежно учиться, так как у него появилась цель в жизни. После окончания школы парень планировал продолжить обучение в театральном училище. Наконец прозвенел последний звонок, и Евгений стал студентом.

Работа в театре

Евгении Киндинов – актер в то время молодой и неопытный, даже надеяться не мог на то, что его примут в труппу МХАТа. Но когда он в 1967 году окончил свою учебу в Школе-студии, то был приглашен на сцену именно этого театра. В новом коллективе Евгений был моложе всех актеров, так как руководство театра предпочитало брать на работу людей опытных и зрелых. Для Киндинова было сделано исключение, он полюбил этот театр, как дом родной, и остался верен ему на всю свою жизнь.

Первой серьезной работой на сцене была постановка спектакля «На дне». Евгению довелось играть роль Васьки Пепла. Взволнованный актер так нервничал, что чуть не задушил своего партнера Грибова по-настоящему, отыгрывая сцену, в которой Пепел душит Луку. Может, именно после этого конфуза отношения между Киндиновым и Грибовым стали натянутыми. Только спустя несколько лет актеры нашли общий язык.

После такого испытания Евгений получил роль Матроса в спектакле «Кремлевские куранты», дальше последовали другие роли. Полный энергии молодой актер радовался любой работе, он не отказывался играть даже тогда, когда роль была совсем незначащая. Чего Киндинов не переносил, так это бездействия.

Первые шаги в кино

До поры до времени только театральным актером считался Евгений Киндинов, фильмы с его участием были лишь в планах молодого человека, который все время стремился к большему. Дебютом Евгения в кинематографе можно считать участие в массовке фильма «Мертвый сезон» 1968 года. Чуть позже в этом же году его утвердили на главную роль греческого солдата Венгелиса в фильме «Каратель».

Но слава киноактера не спешила возносить Евгения на пьедестал. Спустя два года после дебютных работ на съемочных площадках он сыграл молодого врача в картине «Городской романс», затем последовали роли в фильмах: «Молодые», «По собственному желанию», «Весенняя сказка» и др. Так постепенно Евгений Киндинов становился востребованным киноактером.

Долгожданная слава

Терпение и труды Евгения Арсеньевича были вознаграждены. Долгожданная слава пришла к нему после выхода на экраны фильма А. Кончаловского «Романс о влюбленных». Актер сыграл в этой картине Сергея Никитина, который во время военных учений попадает на безлюдный остров.

Сюжет фильма пережил много критики, в частности из-за откровенных любовных сцен, но в итоге эта удивительна история становится очень популярной. В 1974 году картина «Романс о влюбленных» заняла в прокате десятое место и собрала около 36 миллионов зрителей. Неудивительно, что после такого успеха киноленты Киндинов стал всенародно известным, у него появились толпы поклонниц, которые забрасывали своего кумира письмами.

Спасение в театре

В семидесятые годы Евгений Киндинов, личная жизнь и карьера которого к тому времени полностью состоялись, был доволен и счастлив тем, что достиг своей мечты. В это прекрасное для него время он входил в список самых популярных молодых актеров. Красивый, высокий, темпераментный мужчина завоевал с экрана всю женскую аудиторию страны. На рубеже 70-80-х годов выходят в прокат картины с его участием: «Золотая мина», «Возвращение резидента», «Срочный вызов», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Талант» и другие.

С середины восьмидесятых годов Киндинова все реже приглашают сниматься. Неизвестно по какой причине, но интерес режиссеров и зрителей к актеру сильно ослабел. Евгений очень переживал по этому поводу, тяжело было смириться с тем, что слава киноактера пошла на спад. Чтобы не впасть окончательно в депрессию, Киндинов снова все свои силы начал отдавать родному театру, в котором нашел свое спасение.

Сейчас актер продолжает играть на сцене МХАТа имени Чехова, вместе с ним играет и его жена Галина Киндинова. Иногда его приглашают сниматься в фильмах, но он не всегда соглашается, тщательно рассматривая каждое предложение. Те времена, когда Евгений с энтузиазмом брался за любую работу, давно прошли. Еще актер работает над озвучиванием фильмов, это у него отлично получатся. Многие экранные герои разговаривают его голосом.

Награды

За свою жизнь талантливый актер Евгений Арсеньевич Киндинов был неоднократно награжден и получил следующие звания и награды:

Заслуженный артист РСФСР – 1978 год.

Народный артист РСФСР – 1989 год.

Орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени – 2005 год.

Евгений Киндинов: личная жизнь, дети

Несмотря на красивую внешность, славу и толпы поклонниц, Киндинов оказался примерным семьянином. Еще учась в Школе-студии МХАТ, Женя познакомился с девушкой по имени Галина. Это была любовь с первого взгляда, после напористых ухаживаний сердце красавицы дрогнуло, и она ответила взаимностью на любовь парня. Молодые люди поженились и до сих пор живут вместе крепкой актерской семьей. Галина Киндинова снималась вместе с мужем в телесериале «Талант». Пересекаются супруги и на сцене родного театра. Сравнительно недавно Евгений Киндинов предложил Галине обвенчаться в церкви, жена с радостью согласилась. Венчание состоялось, теперь супруги навечно связаны друг с другом. Вот такая у них любовь!

В 1986 году в семье Киндиновых произошло радостное событие, Галина родила дочку. Девочку назвали Дарьей. Вопреки тому что ее родители артисты, Дарья не захотела продолжать династию, она пошла своей дорогой и поступила в Московский государственный институт международных отношений на факультет международного права. Евгений Киндинов совсем не расстроен решением дочери, она у него умница и красавица, а чего еще может желать счастливый муж и отец?

Источник: fb.ru

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