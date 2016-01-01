Алексей Мазуренко - летчик от бога

20 июня 2017 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося лётчика морской штурмовой и бомбардировочной авиации, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Алексея Ефимовича Мазуренко.

Памяти морского лётчика Алексея Мазуренко

Дважды Герой Советского Союза, также морской лётчик Василий Иванович Раков в одной из своих книг так описал забавный эпизод, случившийся с А.Е. Мазуренко в начале 1945 года:

«После награждения второй Золотой Звездой Алексей Ефимович получил отпуск и отправился в Кировоградскую область, на хутор, где он вырос. На станции Долинская сел на попутную подводу. Был Мазуренко в летной куртке без погон. Ни чина, ни звания не определишь — молодой военный. Вроде не солдат, но кто — не поймешь. Старик повозочный в пути затеял с ним беседу.

— Немца живого не приходилось видеть?

— Приходилось, — равнодушно ответил Алексей Ефимович.

— А ты что, вроде моряк?

— Да, моряк. Морской летчик.

— Летчик? — с недоверием переспросил старик. — Так что ж, может, приходилось немца и сбивать?

— Да, бывало.

— А награждать не наградили? — заинтересовался возница. Наверное, подумал: если не наградили — значит, врет парень, а наградили, так пусть покажет хоть какую-нибудь медаль.

— Немного было, — улыбнулся Алексей Ефимович.

Но «немного» старика, видимо, не интересовало. Вдруг он спросил:

— А Героя Советского Союза видел?

— Видел.

— Интересно бы на Звезду поглядеть, — мечтательно проговорил старик.

— Говорят, золотая?

— А вот посмотри!..

Алексей Ефимович распахнул куртку, и старик увидел ордена, покрывавшие его грудь, и две Золотые Звезды. Что тут с ним творилось, словами не передать. Даже лошадь остановил. Все ахал, никак в себя прийти не мог».

А.Е. Мазуренко родился 7 (20) июня 1917 года на хуторе Степном, Устиновской волости, Херсонской губернии, в крестьянской семье. До призыва в ряды Красной Армии работал электрослесарем на шахте. Учился в планерной школе, а затем в аэроклубе города Шахты. «Комсомолец, на самолет!» - такой призыв окрылял молодежь тех лет.

В 1938 году Алексей был призван на военную службу и направлен в Ейское военно-морское авиационное училище. «Ко времени войны профессия летчика стала уже массовой, не требовавшей каких-то особых, исключительных качеств, - рассказывает В.И. Раков, - но о Мазуренко все-таки надо сказать, что он был летчиком, как говорится, «милостью божьей»... С самолетами он освоился удивительно легко. Годовую программу полетов закончил за несколько месяцев, задолго до срока. Но с теоретическими занятиями было труднее. Им Мазуренко отдавал и время, освободившееся от полетов, и выходные дни, и вечера. Училище он окончил безукоризненно, имея в своем послужном списке много благодарностей и ни одного взыскания».

Окончив училище в 1940 году Мазуренко получил направление в 1-й минно-торпедный авиационный полк. В Великой Отечественной войне участвовал с её первых дней. На бомбардировщике ДБ-3Ф наносил удары по войскам противника в районе Балтики, Клайпеды, Мемеля, Турку. На бомбардировщике совершил 32 боевых вылета. Сначала Мазуренко летал на бомбардировщике.

«Товарищи обратили внимание не только на точность его бомбовых ударов, но и на особую манеру летчика вступать в сражение, навязывать бой противнику, на поразительное упорство в борьбе».

В июле 1941 года в течение короткого времени летчик освоил новый штурмовик Ил-2 и в составе 57-го штурмового авиационного полка (ШАП) 20 августа 1941 года приступил в боевой работе на ленинградском направлении.

Уже в декабре 1941-го за совершённые 43 боевых вылета и уничтоженные при этом в группе 10 танков, 115 автомашин, 18 бронемашин, 14 зенитных орудий и 17 зенитных автоматов, 10 цистерн, большое количество живой силы противника, младший лейтенант А.Е. Мазуренко, вместе со своими однополчанами Н.В. Челноковым, А.А. Карасёвым и Н.Г. Степаняном был представлен к званию Героя Советского Союза. В отношении Челнокова и Карасёва представление прошло и 14 июня 1942 года они были удостоены званий Героев Советского Союза, а вот Мазуренко и Степанян первый раз стали Героями только после напоминающей телеграммы, которую направил в Главкомат ВМФ Военный совет Балтийского флота. Высокое звание было присвоено 23 октября 1942 года.

В январе 1942-го он был назначен командиром звена 57-го ШАП, а в июле он был направлен на Курсы усовершенствования начсостава ВВС ВМФ при Ейском военно-морском авиационном училище. После окончания курсов был назначен лётчиком-инспектором Главного управления ВВС ВМФ. В феврале 1943 года направлен на Северный флот, где обучал мастерству бомбометания с малых высот летчиков 46-го ШАП Северного флота. Лично, в качестве примера участвовал в боевых вылетах, потопил несколько военных судов противника. В июне 1943 года был переведён на Черноморский флот, участвовал в освобождении Таманского полуострова. За время работы лётчиком-инспектором лично потопил 2 транспорта и в группе 9 различных кораблей противника.

«Такие летчики, - пишет В.И. Раков, - как Мазуренко, по справедливости считались золотым фондом не только дивизии, но и всего флота. Они прекрасно воевали и учили этому других. Благодаря им мы могли быстро вводить в строй молодежь, приводившую после ускоренной по военному времени учебы».

26 января 1944 года 26-летний гвардии майор А.Е. Мазуренко был назначен командиром гвардейского пикировочно-штурмового авиационного полка ВВС Балтийского флота. Того самого полка, в составе которого он воевал в 1941-1942 гг., преобразованного 1 марта 1943 года из 57-го пикировочно-штурмового авиационного полка в 7-й гвардейский.

23 марта 1944 года будучи ведущим семи самолётов Ил-2 гвардии майор А.Е. Мазуренко лично потопил транспорт противника водоизмещением 1500 т в 20 км южнее острова Большой Тютерс.

16 мая 1944 года во главе группы из 22 самолётов Ил-2 впервые применил метод топмачтового бомбометания со штурмовиков. В результате было потоплено 5 и поврежден 1 малый корабль противника.

18 июня 1944 года ведущим группы из 13 самолётов Ил-2 атаковал корабли противника северо-западнее Койвисто. В результате разрывов двух бомб ФАБ-250 у борта неприятельского транспорта водоизмещением 2000 т, сброшенных с самолёта Мазуренко, судно противника выбросило на мель, где оно горело в течение всего дня.

17 августа 1944 года летчик был представлен к званию дважды Героя Советского Союза.

Эффектную точку в своей боевой работе гвардии подполковник Мазуренко поставил 5 мая 1945 года, потопив в Померанской бухте крупный транспорт противника, водоизмещением 8000 тонн.

Во время Великой Отечественной войны Мазуренко совершил 237 боевых вылетов. 32 боевых вылета он совершил на ДБ-3Ф (по другим данным 20 боевых вылетов), остальные на Ил-2). Мазуренко было записано лично потопленными 7 транспортов и 3 тральщика, 32 плавсредства противника потопил в группе.

Ещё 20 боевых вылетов он совершил в 1941 году на истребителе-биплане И-153. Но боевой вылет на истребителе, несущём лишь 100 -150 кг бомбовой нагрузки и не ведущем воздушный бой, конечно, нельзя сравнивать с боевым вылетом на штурмовике или бомбардировщике. О своих вылетах на истребителях-штурмовиках Мазуренко никогда не вспоминал и никогда не включал боевые вылеты на них в свой счёт.

Свыше двухсот боевых вылетов на Ил-2 над морем – это исключительный результат. Лишь два десятка лётчиков-штурмовиков в советских ВВС совершили более двухсот боевых вылетов, а Т.Я. Бегельдинов более 300.

Ил-2 был тяжёлой (имевшей бронированную кабину) машиной, грозной для врага, однако весьма уязвимой при обстреле. По приводимым в литературе данным, средняя «выживаемость» штурмовика Ил-2 составляла одну безвозвратную потерю на 53 боевых вылета. По учтённым докладам и свидетельствам очевидцев причиной гибели в бою большинства штурмовиков (свыше 70%) был огонь зенитной артиллерии – штурмовики летали на малых высотах. Подавляющее число воевавших лётчиков-штурмовиков рассказывало, что не раз им приходилось совершать вынужденную посадку из-за боевых повреждений или неисправностей.

«Как-то после успешной штурмовки штаба гитлеровцев Мазуренко попал под особенно яростный огонь, вспоминал В.И. Раков. – Зенитчики, видно, хотели отомстить ему, раз уж им не удалось предотвратить разгром командного пункта. Самолет вдруг встряхнуло так сильно, что летчик едва удержал его в горизонтальном полете. В крыле он увидел четыре широких пробоины. Человек большой физической силы, Алексей Ефимович с величайшим напряжением вел почти неуправляемую машину, он перетянул самолет через линию фронта и благополучно посадил на своей территории.

Средние боевые потери морской авиации от огня зенитной артиллерии были даже выше потерь штурмовиков, воевавших над землёй. Лётчикам морской авиации приходилось атаковать корабли, то есть появляться в непосредственной близости от плавсредств, несущих десятки, а порой и сотни стволов зенитной артиллерии и пулемётов. Ну а вынужденную посадку на воду способен совершить только гидросамолёт. Ил-2 таковым не был.

От лётчика морской авиации, а тем более штурмовика требовалось особое мужество, выучка, тактическая одарённость, наконец, удача. Третьим по числу боевых вылетов на штурмовике Ил-2 (259 боевых вылетов) среди советских лётчиков дважды Героев Советского Союза был однополчанин А.Е. Мазуренко в 1941-42 гг. подполковник Н.Г. Степанян, павший в воздушном бою 14 декабря 1944 года.

Лётчики 7-го гвардейского Таллинского Краснознамённого ордена Ушакова штурмового авиационного полка ВВС КБФ, которым с января 1944 года командовал гвардии подполковник А.Е. Мазуренко, совершили 3157 боевых вылетов, потопили 152 корабля противника (из них 8 транспортов, 6 миноносцев, 20 тральщиков, 13 сторожевых кораблей, баржи и катера). Они уничтожили 24 самолёта, 36 танков, 600 автомашин, 33 орудия, 34 склада, большое количество другой техники и живой силы противника.

До 1947 года дважды Герой продолжал командовать 7-м гвардейским ШАП. В 1947 году полковник А.Е. Мазуренко был назначен командиром 15-й смешанной авиационной дивизией (г. Советская Гавань, Хабаровский край). Затем возглавлял учебный отряд ВВС Военно-Морского флота, командовал истребительной авиационной дивизией. В 1962 году ему было присвоено звание генерал-майора авиации. С 1969 года – заместитель начальника Военно-Морской академии по материально-техническому снабжению.

В 1972 году генерал-майор авиации А.Е. Мазуренко ушёл в запас. Жил в Ленинграде. Работал директором Ленинградского коньячного завода «Арарат». С 1982 по 1997 годы — директором Дворца культуры милиции. Являлся членом Комитета ленинградских ветеранов войны и военной службы.

Командующий Морской авиацией генерал-полковник В.Г. Дейнека, не раз встречавшийся с прославленным лётчиком, запомнил его сдержанным и очень немногословным, но в то же время способным дополнить свою речь яркой остроумной характеристикой или замечанием, которое запоминалось на всю жизнь. Однако интервью дважды Герой не давал, мемуаров писать не стал...

- Ну, а за столом с этими «стариками» соперничать или даже держаться с ними на равных было очень трудно, - вспоминает Владимир Григорьевич.

А.Е. Мазуренко умер 11 марта 2004 года в Санкт-Петербурге. Похоронен в Санкт-Петербурге, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Дважды Герой Советского Союза А.Е. Мазуренко (23.10.1942, №750; 5.11.1944, №33/II) был награждён: орденом Ленина (23.10.1942), 3-мя орденами Красного Знамени (24.11.1941; 9.06.1942; 22.06.1944), орденом Ушакова II степени (17.05.1945), 2-мя орденами Отечественной войны I степени (10.09.1943; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (3.11.1953), медалями; украинским орденом «За мужество» III степени (15.05.2003).

Бронзовый бюст Героя установлен в посёлке Устиновка Кировоградской области Украины. Именем Героя названа улица в Севастополе, на улице установлена посвящённая ему мемориальная доска. Также его именем названа улица в Советской Гавани и переулок в городе Шахты. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.

Источник: stoletie.ru

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