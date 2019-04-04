KAMA TYRES проводит подготовительные мероприятия для участия в эксперименте по маркировке шин

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Шинный комплекс KAMA TYRES готовится принять участие в федеральном эксперименте по маркировке и прослеживаемости шин и покрышек. Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В рамках данного проекта предприятия на своих производственных площадках проверят на практике все доступные технологии маркировки и использования альтернативных средств идентификации.
По распоряжению Правительства РФ от 28.04.2018г. №797-р коды маркировки товаров генерируются на основе единых кодов идентификации товаров системы GS1 и «уникальных кодов экземпляра товара». Предприятия шинного комплекса KAMA TYRES уже получили коды GS1 (GTIN) для всех производимых моделей шин. На данном подготовительном этапе шины оснащают индивидуальными серийными номерами. Кроме того, специалисты приступили к работе с Национальным каталогом. Он необходим для однозначной идентификации товаров.
«Предприятия KAMA TYRES в числе первых начали подготовку к участию в эксперименте, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезен и для других представителей шинной отрасли: они смогут максимально эффективно осуществить переход к обязательной маркировке. В ходе пилотного проекта мы планируем найти оптимальное решение для маркировки шин, которое не удорожит продукцию. Это принципиально и для нас, и для оператора проекта», – рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».
В период подготовки Центр развития перспективных технологий активно работает с производителями, импортёрами, продавцами и дистрибьюторами шин и продукции лёгкой промышленности. Так, созданы рабочие и проектно-экспертные группы, в которых принимают участие основные игроки отраслей. Определяются оптимальные варианты адаптации системы маркировки и прослеживания с учётом специфики отраслей.
Зарубежные компании для маркировки автомобильных шин активно используют RFID-технологии. Радиочастотные метки позволяют создавать эффективные системы мониторинга, экономить при эксплуатации и повысить безопасность на транспорте.
Использование RFID-технологии во многом ограничивается ценой таких решений, рядом организационных и технических сложностей. Однако при положительных результатах при апробации и готовности инфраструктуры, данный способ маркировки может стать одним из наиболее перспективных в России.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 26 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
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