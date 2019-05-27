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Эксперты «За Рулем» отметили, что Viatti Bosco A/T уверенно ведут себя на грунтовке
ИА БайкалИнформ   
27 Мая 2019 г.
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shina 87

Авторитетное автомобильное издание «За рулем» протестировало комплекты летних шин известных брендов типоразмера 215/65 R16 для компактных кроссоверов. Среди испытуемых – продукция шинного бренда Viatti. Эксперты отметили, что Viatti Bosco A/T уверенно ведут себя на грунтовке, модель достаточно комфортна и имеет самую привлекательную цену.

Летние шины Viatti Bosco A/T — результат совместной разработки европейских и российских специалистов. При изготовлении линейки учитывались все потребности и нюансы при вождении кроссоверов. Идеальное сочетание управляемости и устойчивости автомобиля даже при самом активном вождении гарантируют специально оптимизированный каркас шин, смещенные крупные блоки и ребра, а также усиленные блоки внешней секции — все это позволяет шинам равномерно распределить давление в пятне контакта с дорогой. Надежность и безопасность при совершении маневров обеспечивает уникальный рисунок протектора модели: с жестким центральным ребром и усиленными продольными рядами шашек. Максимальная приспособленность Viatti Bosco A/T к любым природным и климатическим условиям достигается за счет использования специальной резиновой смеси: при низкой температуре протектор становится более мягким, при высокой — жестким, что не только предоставляет идеальные условия вождения, но и понижает износ шины.

«Viatti Bosco A/T показали уверенную проходимость и удовлетворительные характеристики на асфальте, могут понравиться дачникам и жителям пригородов, частенько съезжающим на грунтовку», – отметили специалисты издания.
Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства при любых погодных условиях, обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Бренд включает в себя 8 линеек с учетом шин для легких грузовиков – порядка 180 товарных позиций.

Источник: zr.ru

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