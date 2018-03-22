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Жажда перемен
Дмитрий КИСЕЛЁВ   
22 Марта 2018 г.
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Результат получился несколько неожиданным, поскольку предыдущие выборы прошли при явке чуть выше плинтуса, и тогда казалось, что российский электорат окончательно разочаровался и в выборах, и уж тем более в их организаторах. Ан нет! Пошли, массово пошли голосовать. За что? А вот тут интересно. Можно, конечно, предположить, что это результат массированной пропагандисткой атаки на электорат, можно поверить, что народ клюнул на щедрые посулы кандидатов, можно подумать, что людям надоело быть пешками в игре, называемой выборами, и многие просто решили сами проверить, насколько их голос может быть услышан в этой какофонии...

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Не знаю, на знаю... У меня, например, сложилось мнение, что под влиянием той массы информации о положении дел в стране, которая в канун выборов заполонила СМИ, у большинства населения сложилось стойкое убеждение, что в стране надо срочно что-то менять. Причём этого «что-то» так много, и оно настолько болезненно сказывается на самой жизни, что терпеть дальше – просто нет ни сил, ни желания! Ведь, несмотря на бодрые рапорты правительства, уровень жизни неуклонно падаёт, цены на всё и вся растут, и сдерживать их никто не собирается, медицина зареформирована до полного безобразия: попасть к участковому врачу можно только по записи и не раньше, чем через неделю, а то и десять дней (на днях сам проверил: 16 марта записали на 27-е, а положенное бесплатное лекарство жду уже второй месяц!); о том, что делается с малым бизнесом, даже и говорить нет смысла – такое впечатление, что его просто решили под шумок извести на нет... И так – куда не ткнись!

Во внешней политике – наших спортсменов позорно, как военнопленных, в серой безликой робе, без знамени, без опознавательных знаков провели по олимпийскому стадиону, под довольные ухмылки заокеанских «партнёров». Создаётся впечатление, что правительство, у многих членов которого деньги хранятся на счетах в иностранных банках, просто не заинтересовано в процветании и развитии этой страны... И эти люди откровенно не рискуют предпринимать резких шагов по защите отечественной экономики, опасаясь потерять свои капиталы. (Кстати, о такой возможности «партнёры» уже довольно прозрачно намекнули.) А то, что среди лиц, приближенных к «трону» и возглавляющих самые «хлебные» корпорации, до сих пор маячат одиозные фигуры, откровенно грабившие и продолжающие грабить российский народ, тоже не вызывает оптимизма у населения. И потому, сдаётся, что гражданам просто надело делать вид, что они этого не видят и не знают. Думается, что видят и знают. Вообще такие вещи в наше компьютеризированное время скрыть очень сложно... Тем более что среди наших граждан практически не осталось полностью неграмотных, как это было сто лет назад, когда благодаря безграмотности населения, кучке негодяев и идеалистов удалось на много лет ввергнуть страну в кровавую мясорубку... Сейчас всё иначе и, думается, что именно жажда перемен и была той, может быть, и не до конца осознанной, силой, позвавшей людей к избирательным урнам.

Сейчас уже нет смысла анализировать, кто сколько голосов набрал из неизбранных кандидатов. Важно, что у них всех без исключения в программах светились искорки вполне здравых мыслей и предложений. Было бы здорово, если бы они нашли своё отражение в будущих программах подъёма России! Очень хочется в это верить, тем более что и вновь избранный президент совершено определённо высказался на эту тему...

Остаётся только ждать этих перемен. В том числе и в части кадровых перестановок в правительстве...

И ещё. Несмотря на нашу, чаще всего вполне оправданную, стариковскую воркотню, нельзя не заметить, что многое в жизни за последние 10–15 лет изменилось в лучшую сторону. Может, ещё и поэтому народ предпочёл отдать голоса за Путина.

А потому есть надежда, что перемены, которых все мы так жаждем, рано или поздно наступят. Тем более что в нашем народе неистребима вера в чудо...

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