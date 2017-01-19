Вот придёт Трамп...

В первые недели начавшегося года (как, впрочем, и в последние недели года ушедшего) тема прихода нового президента США к власти была чуть ли не основной в средствах массовой информации. И ладно, если бы в самой Америке или в зависящих от неё странах Европы и Ближнего Востока. Нет, что удивительно, пожалуй, впервые за всю историю отношений наших стран это стало темой № 1 и у нас. Что эта тема активно муссируется в США и на Западе, понятно: они в своей внутренней межклановой борьбе стараются как можно больше намутить воду. Мы-то почему на это ведёмся?

Особенно сильно упражнялись в этом наши центральные ТВ-каналы. Редкий выход новостей, политических ток-шоу или аналитических программ обходился без «глубокого анализа» от ожиданий и последствий «великого пришествия» по принципу: «ой, что будет, что будет!». Прямо трампомания какая-то, страсти по Трампу. Дошло уже до того, что даже наш президент был вынужден дать обширную пресс-конференцию «по делу Трампа».

И этот ажиотаж вокруг выборов руководителя пусть даже великой, но всё же чужой для нас страны, если честно, уже достал – скорей бы уж! И вот свершилось: с сегодняшнего дня в США новый президент. Уже официально, окончательно и бесповоротно. И что?

Спору нет, в мире очень многое зависит от того, как будут обстоять дела в этой стране – «авангарде капитализма» и «вершителе мирового порядка», кто там и от какого клана придёт к власти, какую политику поведёт. Особенно это касается наших западных соседей. Недаром же говорят, что если Америка чихнёт – в Европе эпидемия. Нет сомнений и в том, что с приходом Трампа, этого бизнесмена и искусного сторонника дипломатии сделок и торга, вполне может измениться и формат взаимоотношений между ведущими странами: из плоскости дипломатической, политической и военной он может перейти в плоскость торгашескую. Но и то, что Трамп – это прежде всего президент чужой и явно недружественной нам страны, и действовать он будет в угоду её интересов, а уж потом как «сторонник экономических методов воздействия на своих конкурентов», «самый демократичный республиканец» и якобы «друг России» – тоже, наверное, помнить надо. Как и то, что во все времена даже великие правители редко вершили свою политику в одиночку – на каждого всегда находилась своя свита-элита.

Спору нет и в том, что любому человеку свойственно жить надеждами на лучшее. С кем бы и с чем бы они не были связаны. Особенно это присуще нашему человеку: всё на кого-то надеемся, всё чуда ждём. Эта вековая мечта о халяве прослеживается и в фольклоре нашем, и в сказаниях старины глубокой. Иван ли дурак со своим Коньком-горбунком или щукой, князь ли Гвидон с лебедью-царевной или различные падчерицы-Золушки со своими феями, морозками да цветиками-семицветиками...

Вот и в этот раз опять надеемся на чудо, на доброго дядю, на барина, который приедет и всё рассудит. Ладно бы ещё на своего, а то ведь на чужого, заморского!

И вот что примечательно: если раньше такими мечтами о чудо-халяве был озабочен простой люд, а различные приближенцы к престолу (элита по нынешнему) больше здраво надеялись на свою хитрость, хватку да на эту самую приближённость, то нынче всё в корне изменилось.

Теперь простые люди в большинстве своём уже не ждут чуда и довольно спокойно отнеслись к смене правителя заокеанской страны. Они понимают, что никакой Трамп не обеспечит их работой и достойной зарплатой, не увеличит пенсии, не решит проблем с коррупцией, с несправедливой системой распределения общегосударственного добра по частным структурам и между регионами, или проблем в здравоохранении, ЖКХ образовании...

А вот «выразителями надежд и чаяний от всего российского народа» для вновь избранного президента США стали как раз представители этой самой элиты. Той самой, что с утра до ночи во всех СМИ и телешоу обсуждает якобы самую больную и жизненно-важную проблему нашей страны – «что же будет с Родиной и с нами», если придёт великий и ужасный Трамп.

Их можно понять: в отличие от всех нас, они самым тесным образом связаны и с Западом, и с Америкой – курсом валют и ценой на нефть-газ, счетами в тамошних банках, учёбой, проживанием и недвижимостью, своей и детей, в этих странах – партнёрах по бизнесу. А вдруг с приходом новой заокеанской элиты всё изменится или, хуже того, прогорит?! Что тогда?

Вот и ведут бесконечные дискуссии о проблемах и выборах в чужой стране, о возможных действиях нового президента и о грядущем изменении соотношения сил на международной арене в связи с этим – заводят рака за корягу, пытаются отвлечь свой пока ещё дремлющий народ от проблем в собственной стране.

Будем надеяться, что всё это так и кончится только разговорами о якобы «пророссийском президенте США», «о возможном партнёрстве и содружестве наших стран» и не дойдёт до реальной «дружбы», что случилась меж нашими странами в 90-х годах прошлого века, когда мы едва выжили после таких вот дружеских объятий.

Трамп пришёл, поживём увидим...