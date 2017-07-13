ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Высшее обязательное заушное...
Анатолий Выборов   
13 Июля 2017 г.
Изменить размер шрифта

viborov anat

Поводом для написания этой заметки стал приезд моих давних друзей. Они приехали в Иркутск из «провинции» области всей семьёй «поступать» младшую дщерь в вуз. Устройство 18-летнего «ребёнка» в престижный вуз – важное для семьи событие, сопряжённое с немалой тратой времени, куда большей тратой бюджета и кучей нервов при принятии этого непростого для всех решения.

viborov 2

Ирина (так назовём дочь моих друзей) – девчушка умненькая, сообразительная, по-современному продвинутая, спортсменка-любительница, да и просто красавица. Она весьма неплохо закончила школу, и теперь встала на распутье: чему посвятить свою дальнейшую жизнь, какую для этого выбрать специальность и, соответственно, вуз.

На распутье ей, конечно, надо было бы оказаться хотя бы с годик назад, и заблаговременно определиться, к чему у неё есть тяга и способности. Но в мире столько соблазнов, хочется попробовать себя во всём, а вузы наперебой предлагают выпускникам школ такие необычные профессии, такие интересные условия обучения и времяпрепровождения в них, что голова идёт кругом. Да ещё мнения родителей, старшей сестры, бабушек-дедушек и прочих родственников на предмет выбора будущего для всеобщего чада разделились, порой диаметрально. Единодушны все они были лишь в одном: чадо надо учить, даже если придётся за это серьёзно платить!

Так вот и дотянули до часа пик, когда нужно срочно принимать хоть какое-то решение.

Мой осторожный совет о том, что ей лучше в такой ситуации поработать годик, и желательно там, куда всё же её влечёт, определиться окончательно с делом жизни и уж потом поступать наверняка – даже во внимание не брался: «не для того дитятко мучилось 11 лет, чтобы пойти работать».

Вот и тыкались-мыкались в течение недели по всем вузам Иркутска в поисках продвинутых, модных и одновременно денежных в будущем специальностей. Причём разбег по ним поражал: от журналиста, политолога и ландшафтного дизайнера до экономиста, юриста и лингвиста. В итоге пристроили в БГУ экономистом на платной основе.

И не важно уже им было, что сейчас во всех этих новомодных профессиях огромный переизбыток; что почти два миллиона рублей и пять лет жизни будут выкинуто посчитай коту под хвост; что потом, скорее всего, всё равно придётся переучиваться или идти с корочками о «вышке» работать тем же продавцом – главное, что чадо пристроено в престижный вуз, перед знакомыми и собственной совестью не стыдно.

... Подобная картина, когда вся родня напрягается, чтобы пусть за уши, но дотащить отпрысков до этого призрачного и прямо-таки обязательного для «приличных семей» высшего образования, типична для тысяч и тысяч российских семей.

Родителей и родню абитуриентов понять можно: желают своим «дитяткам» приличного образования и денежной профессии, с которыми и на работе потом с руками оторвут, и карьера, и брак, глядишь, счастливо устроятся.

Трудно понять самих таких «дитяток». Неужели для того, чтобы оказаться в «столичном» городе, вкусить воздух свободы вдали от тесной родительской опеки, они готовы и учиться не знамо где и на кого, и родителей готовы поднапрячь так, что они, отказывая себе во всём, будут годами тянуть лямку их обучения?

И эта инфантильность и эгоизм некоторой части современной молодёжи порой просто поражают. Да, молодые люди нашего поколения в 16-17 лет полками, может, и не командовали, но институты и всесоюзные ударные стройки покоряли самостоятельно (сам когда-то в 15 лет, имея в кармане лишь 10 рублей, поехал в город вершить свою судьбу. И это был единственный «червонец», который потратили родители на всё моё дальнейшее и неоднократное обучение).
У нынешней молодёжи, к сожалению, в этом – полная зависимость от родителей. Причём моральная и материальная.

Спору нет, что у того советского образования перед современным «не понятно чего» были явные преимущества. Тогда любой бедный отпрыск из глубинки, имеющий тягу к знаниям, мог самостоятельно и совершенно бесплатно поступить в любой вуз страны (или, отслужив срочную, мог льготно или через рабфак продолжить обучение).

На лицо было и преимущество плановой экономики того периода, когда в тех же вузах не только обучалось необходимое этой экономике число специалистов, но все они ещё и гарантировано трудоустраивались.

Не в пример советским стали и современные вузы, склонные теперь больше ковать бабки для собственного процветания, нежели готовить грамотных и нужных стране спецов.
Всё это так, и о болячках нашего недоразвитого капитализма уже столько писано-переписано, что не стоит и воду в ступе толочь!

Но согласитесь, что инфантильность нынешней молодёжи и прямо какое-то одержимое желание их родителей о непременном высшем образовании своих чад тоже присутствует?!

А потом эти бывшие горе-студенты или до пенсии горе мыкают на нелюбимой работе по образованию, или массово переучиваются на нужные уже им и стране специальности, или с корочками о «вышке» работают в супермаркетах продавцами да охранниками. Разве такого будущего мы им хотели?

Так и хочется в пору массового поступления абитуры в вузы, в эту пору всеобщего ажиотажа и психоза, воскликнуть: дорогие вы наши (и в прямом смысле тоже) абитуриенты, а также их родители, будьте бдительны! Не покупайтесь вы на красивую рекламу вузов о якобы единственной возможности приобретения здесь и только здесь престижной, неповторимой и нужной вам и стране специальности. Не верьте сладкой жизни и головокружительной карьере героев современных телесериалов – богатых банкиров, удачливых бизнесменов, талантливых адвокатов и журналистов. Настоящий успех в любой профессии приходит только через призвание и титанический труд. Но сначала – призвание, потом – образование. От многих затрат – душевных, материальных, временных – убережёте вы себя и не пополните огромную, уже многомиллионную армию безработных или сомнительных специалистов с обязательным высшим заушным образованием!

Подумайте об этом сами, раз об этом не думает государство.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 