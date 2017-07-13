Высшее обязательное заушное...

Поводом для написания этой заметки стал приезд моих давних друзей. Они приехали в Иркутск из «провинции» области всей семьёй «поступать» младшую дщерь в вуз. Устройство 18-летнего «ребёнка» в престижный вуз – важное для семьи событие, сопряжённое с немалой тратой времени, куда большей тратой бюджета и кучей нервов при принятии этого непростого для всех решения.

Ирина (так назовём дочь моих друзей) – девчушка умненькая, сообразительная, по-современному продвинутая, спортсменка-любительница, да и просто красавица. Она весьма неплохо закончила школу, и теперь встала на распутье: чему посвятить свою дальнейшую жизнь, какую для этого выбрать специальность и, соответственно, вуз.

На распутье ей, конечно, надо было бы оказаться хотя бы с годик назад, и заблаговременно определиться, к чему у неё есть тяга и способности. Но в мире столько соблазнов, хочется попробовать себя во всём, а вузы наперебой предлагают выпускникам школ такие необычные профессии, такие интересные условия обучения и времяпрепровождения в них, что голова идёт кругом. Да ещё мнения родителей, старшей сестры, бабушек-дедушек и прочих родственников на предмет выбора будущего для всеобщего чада разделились, порой диаметрально. Единодушны все они были лишь в одном: чадо надо учить, даже если придётся за это серьёзно платить!

Так вот и дотянули до часа пик, когда нужно срочно принимать хоть какое-то решение.

Мой осторожный совет о том, что ей лучше в такой ситуации поработать годик, и желательно там, куда всё же её влечёт, определиться окончательно с делом жизни и уж потом поступать наверняка – даже во внимание не брался: «не для того дитятко мучилось 11 лет, чтобы пойти работать».

Вот и тыкались-мыкались в течение недели по всем вузам Иркутска в поисках продвинутых, модных и одновременно денежных в будущем специальностей. Причём разбег по ним поражал: от журналиста, политолога и ландшафтного дизайнера до экономиста, юриста и лингвиста. В итоге пристроили в БГУ экономистом на платной основе.

И не важно уже им было, что сейчас во всех этих новомодных профессиях огромный переизбыток; что почти два миллиона рублей и пять лет жизни будут выкинуто посчитай коту под хвост; что потом, скорее всего, всё равно придётся переучиваться или идти с корочками о «вышке» работать тем же продавцом – главное, что чадо пристроено в престижный вуз, перед знакомыми и собственной совестью не стыдно.

... Подобная картина, когда вся родня напрягается, чтобы пусть за уши, но дотащить отпрысков до этого призрачного и прямо-таки обязательного для «приличных семей» высшего образования, типична для тысяч и тысяч российских семей.

Родителей и родню абитуриентов понять можно: желают своим «дитяткам» приличного образования и денежной профессии, с которыми и на работе потом с руками оторвут, и карьера, и брак, глядишь, счастливо устроятся.

Трудно понять самих таких «дитяток». Неужели для того, чтобы оказаться в «столичном» городе, вкусить воздух свободы вдали от тесной родительской опеки, они готовы и учиться не знамо где и на кого, и родителей готовы поднапрячь так, что они, отказывая себе во всём, будут годами тянуть лямку их обучения?

И эта инфантильность и эгоизм некоторой части современной молодёжи порой просто поражают. Да, молодые люди нашего поколения в 16-17 лет полками, может, и не командовали, но институты и всесоюзные ударные стройки покоряли самостоятельно (сам когда-то в 15 лет, имея в кармане лишь 10 рублей, поехал в город вершить свою судьбу. И это был единственный «червонец», который потратили родители на всё моё дальнейшее и неоднократное обучение).

У нынешней молодёжи, к сожалению, в этом – полная зависимость от родителей. Причём моральная и материальная.

Спору нет, что у того советского образования перед современным «не понятно чего» были явные преимущества. Тогда любой бедный отпрыск из глубинки, имеющий тягу к знаниям, мог самостоятельно и совершенно бесплатно поступить в любой вуз страны (или, отслужив срочную, мог льготно или через рабфак продолжить обучение).

На лицо было и преимущество плановой экономики того периода, когда в тех же вузах не только обучалось необходимое этой экономике число специалистов, но все они ещё и гарантировано трудоустраивались.

Не в пример советским стали и современные вузы, склонные теперь больше ковать бабки для собственного процветания, нежели готовить грамотных и нужных стране спецов.

Всё это так, и о болячках нашего недоразвитого капитализма уже столько писано-переписано, что не стоит и воду в ступе толочь!

Но согласитесь, что инфантильность нынешней молодёжи и прямо какое-то одержимое желание их родителей о непременном высшем образовании своих чад тоже присутствует?!

А потом эти бывшие горе-студенты или до пенсии горе мыкают на нелюбимой работе по образованию, или массово переучиваются на нужные уже им и стране специальности, или с корочками о «вышке» работают в супермаркетах продавцами да охранниками. Разве такого будущего мы им хотели?

Так и хочется в пору массового поступления абитуры в вузы, в эту пору всеобщего ажиотажа и психоза, воскликнуть: дорогие вы наши (и в прямом смысле тоже) абитуриенты, а также их родители, будьте бдительны! Не покупайтесь вы на красивую рекламу вузов о якобы единственной возможности приобретения здесь и только здесь престижной, неповторимой и нужной вам и стране специальности. Не верьте сладкой жизни и головокружительной карьере героев современных телесериалов – богатых банкиров, удачливых бизнесменов, талантливых адвокатов и журналистов. Настоящий успех в любой профессии приходит только через призвание и титанический труд. Но сначала – призвание, потом – образование. От многих затрат – душевных, материальных, временных – убережёте вы себя и не пополните огромную, уже многомиллионную армию безработных или сомнительных специалистов с обязательным высшим заушным образованием!

Подумайте об этом сами, раз об этом не думает государство.