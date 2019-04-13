Весеннее обострение

Предстоящая неделя обещает быть жаркой. И не только в климатическом плане, когда погода, наконец-то, повернёт к настоящей весне. Жаркой ожидается и погода политическая. Одна Украина чего стоит.

По всем СМИ и ТВ-каналам, да что там – из каждого утюга, который день, неделю, месяц кряду «лучшие аналитики человечества» часами обсуждают архиважную для всего мира проблему: кто же станет президентом в этой соседней для нас стране – «вор или клоун». И, если честно, всё это уже достало! Люди в тщетных попытках найти на ТВ в вечернее время кроме полит-шоу на тему выборов в Украине хоть что-то стоящее, полезное для ума и души, попросту выключают телевизоры.

Неужели у нас в стране больше нет тем для обсуждения, или нам заняться нечем? Вот и крепнет ощущение, что украинские выборы нашему правящему бомонду выгодны ещё и тем, что отвлекают народ от насущных внутренних проблем.

Ну вот скажите, что изменится от победы того или иного кандидата в этой когда-то братской, а теперь скорее недружественной нам стране? Как в своё время мало что изменилось для нас и от победы Трампа над Клинтон. А ведь тогда также месяцами напролёт все СМИ судили и гадали, кто же из них победит, и как от этого нам всем станет хорошо или плохо. Хрен оказался не слаще редьки!

Так и здесь. Даже если бы к выборам в незалежной был допущен и победил самый демократичный и самый пророссийский кандидат, для нас мало бы что изменилось, по крайней мере, сразу – опоздали мы со своим влиянием на Украину. Там почти за 30 лет нашего невмешательства, благодаря организованной Западом бандеровской пропаганде поднялось не одно уже поколение националистов, которые яро ненавидят Россию и все свои беды связывают только с нею. Хорошо, что хоть старшее поколение украинцев помнит всё то светлое и доброе от нашего совместного проживания в когда-то общем для всех доме. Так что здесь с маху теперь не решить, в одночасье всех не переубедить. Тут надо лет сорок, как Моисей со своим народом в пустыне, бродить по Европам, чтобы окончательно вытравить из памяти молодых украинцев не только тлетворные идеи национализма и фашизма, но и ненависть к «москалям, ватникам и колорадам».

Кто-то из великих подметил, что лишь те народы будут по-настоящему счастливы, которыми правят цари – поэты по своему внутреннему мировоззрению. Ну, или поэты будут у власти. Много ли будет «счастья» многострадальному украинскому народу от завравшегося в конец вора, руки которого не единожды обагрены кровью земляков? Или от несмышлёного в политике шоумена, за которым стоят другие такие же воры и бандиты? Так что украинская «выборная история», обернувшись в 2014 году трагедией, теперь может предстать разве что в виде фарса. Она и разворачивается перед нами театром абсурда, клоунадой на мове. Вот уже кандидаты и анализы сдают, и дебаты на стадионе назначают, и друг друга на этой самой мове так хлёстко полощут, что и базарным бабам на одесском привозе не снилось.

И, повторюсь, не важно, кто победит. Хорошо по этому поводу сказал один мой знакомый: «Чего гадать-то? Если сфабрикуют выборы – победит один, не сфабрикуют – другой. Но никак не украинский народ. Кланы дерутся – у холопов чубы трещат».

Не всё равно, пожалуй, только представителям этих самых кланов. Некоторые элитные крысы незалежной, почуяв крушение «корабля», уже запаниковали: готовят к бегству самолёты, счета да недвижимость свою забугорную. По всему видать, надо и Порошенко готовиться к народной украинской игре «Беги, Петя, беги».

Конечно же, жаль братьев наших младших, с которыми мы вчера ещё были едиными и неделимыми. Конечно, есть в случившемся вина самих «хохлов», с их вечным стремлением схитрить, выгадать и остаться в выигрыше в любом случае. Судьба и сыграла с ними злую шутку – ведь народ имеет того правителя, которого заслуживает. Но есть в этом и вина наших политиков и бизнесменов, что, плюнув на солидарность, дружбу и помощь братскому народу, видели лишь свою выгоду от сотрудничества двух стран.

...«А нам-то что со всем этим делать?» – спросит иной читатель. А ничего!

Просто жить, ни на кого не надеясь. Народ наш, наученный не только горьким опытом реформаторов 90-х, но и «государственным мышлением» современных правителей теперь надеется только на себя. Готовиться вот активно к дачному сезону, чтобы хотя бы на время уйти и от химии продуктов в магазинах, и этой политики, и от телевизоров и от мировых проблем.

«Будем жить, ребята, будем жить!» – призывали в одном известном, украинском, кстати, фильме нас наши фронтовые отцы и деды. Так что будем жить. Назло всем внешним врагам, да и внутренним доброжелателям.

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