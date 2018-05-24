В ожидании расцвета...

Честно говоря, в Порт Байкал я ехал с некоторым предубеждением. Лет пять назад уже был здесь, и это место произвело на меня гнетущее впечатление: гниющие вдоль берега останки кораблей, какой-то железный хлам на пирсе, серые от угольной пыли дома, многие из которых давно нуждались в ремонте. На всём отпечаток печального угасания и разрухи. И лица у немногочисленных жителей отрешённые и угрюмые. Кажется, что само время здесь остановилось где-то в 90-х, а то и ещё раньше.

Даже трудно поверить, что у этого посёлка было бурное трудовое и военное прошлое, и даже, как выяснили краеведы, в районе порта Байкал в двадцатых годах воевали... американские войска. Потом были грандиозные стройки Транссиба, позже – БАМа. За красоту и изящество инженерных решений байкальский участок железной дороги называли «Золотой пряжкой Транссиба». Однако байкальскую часть Транссиба затопили, БАМ построили, а немногочисленные жители посёлка остались со своим натуральным хозяйством, ловлей рыбы и не слишком густым потоком туристов.

В тот день, пять лет назад, с нами вместе на пароме оказалась группа иностранцев. Несмотря на весьма ощутимое студёное дыхание озера, четверо молодых людей были одеты в легкомысленные маечки и шортики, мы же поплотнее закутывались в предусмотрительно припасённые куртки. На чудовищной смеси «английского с нижегородским» удалось выяснить, что они из Ирландии, путешествуют по России давно и много чего повидали. А в порту Байкал собираются остановиться, как минимум, дня на три...

Тогда мы пробыли в посёлке всего несколько часов. Идти далеко, чтобы посмотреть знаменитые туннели, построенные в конце позапрошлого века, нам оказалось не под силу, а транспорта никакого не наблюдалось. Да и в двух десятках метров от берега разливалась беспощадная жара. Две женщины, служительницы вокзала, любезно разрешили нам посидеть в безлюдном прохладном холле привокзальной гостиницы.

Точно по расписанию паром отправился в обратный путь. И тут мы с некоторым удивлением обнаружили на его палубе давешних иностранных туристов. Сопровождавший их наш соотечественник, смущённо отводя в сторону глаза, пояснил, что иностранцам тут не понравилось – смотреть не на что, скучно... Мне стало как-то не по себе. Это здесь-то не на что смотреть! Но потом представил, как они в жару пешком по шпалам топают несколько километров, чтобы просто посмотреть на туннели вырубленные в скалах, без языка, без толкового гида, который рассказал бы им прекрасную и трагическую судьбу Кругобайкальской железной дороги... И я их понял... Нет, тогда порт Байкал явно не был готов массово принимать иностранных гостей! Да и наши туристы, более закалённые, сюда не так уж часто жаловали.

Сейчас, спустя пять лет, с первых же шагов меня приятно удивило почти полное отсутствие ржавого железа на берегу. У стенки стояло несколько вполне приличных судов, в том числе и пассажирских, покрашенных и ухоженных. Как выяснилось позже из разговора с двумя работниками, готовившими большую баржу к навигации, расстилавшими новенький линолеум в одной из кают, берег был прибран заботами Восточно-Сибирского речного пароходства. Да и в посёлке, по их мнению, дела идут не так плохо, как раньше: народ уже не бежит отсюда, в летний сезон прибавилось туристов и отдыхающих иркутян.

Не сказать, что всё изменилось кардинально, но приятно радовал взгляд свежеокрашенный аккуратный перрон со скамеечками для ожидающих и встречающих, нарядное здание железнодорожного вокзала, с гостиницей и музеем, в котором собраны частицы истории этих мест и где приветливая экскурсовод интересно рассказывает о прошлом этих мест, а вокруг здания – дорожки, присыпанные белой мраморной крошкой... И жилые дома, притулившиеся к сопкам за железной дорогой, явно почувствовали руку хозяина: разноцветные наличники и заборы, тарелки спутниковой связи, и уже нет ощущения запустения, какое я испытал пять лет назад. Скорее ожидание...

...Уже много лет на разных уровнях власти говорят о необходимости развития туризма на Байкале как одного из важных источников пополнения не слишком богатого областного бюджета. И даже ходят слухи о неких грандиозных инфраструктурных проектах, касающихся Листвянки и порта Байкал, без которых привлечь сюда большое количество туристов кажется нереальным. Не берусь судить, насколько они реализуемы...

...И хотя в лицах людей уже нет той безнадёги и безысходности, что была несколько лет назад, всё же нельзя не увидеть и убогости едва прорастающих ростков цивилизации: неухоженность набережной, угольную пыль котельных, вздымающуюся при малейшем порыве ветра, ухабистую автомобильную дорогу, ведущую вдоль железнодорожных путей. И честно говоря, становится стыдно и обидно, что имея такое богатство как Байкал, страна и область до сих пор не сумели по-хозяйски, с настоящей выгодой распорядиться им, и дальше разговоров и неясных прожектов дело практически не идёт. А то, что делается – то усилиями отдельных предприятий и энтузиастов. Эх ты, славное море!

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