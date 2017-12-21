Свет и тени уходящего года

Вот и подошёл к концу очередной год. Как хотелось бы традиционно порадоваться достигнутыми успехами, достижениями, повышением благосостояния людей!... Но как-то не получается. Особенно это касается нас – пенсионеров. Вот недавно вроде бы объявили об индексации пенсий, а оказалось, что это очередная фикция, поскольку реальный доход пенсионеров уменьшился, и будет ещё уменьшаться.

Вот правительство России распорядилось выделить более семи миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в 13 регионах страны. Сказано, что эти деньги пойдут на поддержание уровня жизни тех, кто получает самые маленькие пенсии, чтобы довести их размер до уровня прожиточного минимума пенсионера.

Доплату получат около 424,6 тыс. человек. Средний размер доплат – от 2351 до 8414 руб.

Вроде бы хорошо. Но давайте посчитаем: по данным ВЦИОМ, в стране примерно 40 миллионов пенсионеров, большая часть которых хронически находится за чертой бедности. 10% россиян не хватает денег на еду, 29% – на одежду.

Как констатирует исследование Высшей школы экономики и РАН, российские пенсионеры по-прежнему относятся к группам с повышенным риском бедности. Хотя, по данным Росстата, за первую половину 2017 года пенсии в РФ выросли в реальном выражении на 5,9% по сравнению с тем же периодом 2016 года, во многом такую динамику выплат обеспечила разовая пятитысячная доплата к пенсиям в январе. При этом уже в феврале, марте и апреле величина реальных пенсий была соответственно на 0,6%, 0,3% и 0,1% ниже, чем в 2016 году.

Основной сферой для экономии у российских пенсионеров остается сокращение потребления базовых продуктов питания или же замена их самыми дешёвыми аналогами. В результате рацион большинства семей пенсионеров все меньше и меньше соответствует нормам, рекомендованным Минздравом, отмечается в докладе. Цены на непродовольственные товары, по данным экспертов, беспокоят пенсионеров намного меньше — что, по их мнению, объясняется снижением уровня материальных и социальных притязаний в пожилом возрасте.

А теперь вернёмся к семи миллиардам рублей, выделенных правительством на бедных. К примеру, стоимость строительства десятикилометрового отрезка автодороги Иркутск–Листвянка в Иркутском районе, по словам министра строительства и дорожного хозяйства Приангарья, составила немногим более трёх миллиардов рублей. У небезызвестного полковника Захарченко во время следственных мероприятий было обнаружено восемь с половиной миллиардов рублей. Как говорится, почувствуйте разницу! То есть, он один мог вполне справиться с этой суммой. И ещё осталось бы «на чай». И что-то с трудом верится, учитывая уровень коррупции, что у нас в России один такой «настоящий полковник»! Тем более при сверхгуманном отношении правоохранительных органов к проворовавшимся чиновникам высокого ранга.

Основным способом поправить своё материальное положение для пожилых россиян остаётся работа. Но и здесь не всё так гладко: вышел на пенсию и пошёл работать, даже если эта работа приносит пять–десять тысяч дохода, на индексацию можешь не рассчитывать! Государство не даст тебе выбраться из нищеты. То есть – нечего жировать!

Но не только в области пенсионного обеспечения обделены старики. Я уже не раз писал о безобразном состоянии нашего так называемого бесплатного медицинского обслуживания. И вот на днях председатель счётной палаты РФ Татьяна Голикова (к слову – бывший министр здравоохранения) честно констатировала развал медицины в России. По её словам, материально-техническая база российской системы здравоохранения деградирует, а состояние инфраструктуры в медицинских учреждениях не соответствует современным требованиям, износ основных фондов – оборудования и инфраструктуры – в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения в среднем по стране превысил 56%. При этом инвестиции в обновление и модернизацию снижаются: за 10 лет их доля в ВВП обвалилась в 2,2 раза: с 2,7 до 1,2%.

«Статистика за 2016 год говорит о том, что у 31% медицинских организаций нет водопровода, у 35,5% – канализации, у 40,5% –центрального отопления», – привела пример Голикова.

Каждый третий рентгеновский аппарат в российских клиниках работает уже больше 10 лет и нуждается в замене. То же касается 24,6% аппаратов УЗИ и 52,7% оборудования для лабораторной диагностики.

«При этом уменьшаются средства на оборудование, капитальные ремонты, что приводит к несоответствию современным требованиям инфраструктуры», – продолжает Голикова.

Сборы с населения, уходящие в Фонд обязательного медицинского страхования, покрывают лишь текущие расходы системы здравоохранения – зарплаты, коммунальные услуги, связь, транспорт, лекарства и оборудование не дороже 100 тысяч рублей.

В проекте федерального бюджета-2018, принятом Госдумой в ноябре, на здравоохранение заложено 460 миллиардов рублей – в одиннадцать раз меньше, чем на армию и полицию, которым выделяется пять триллионов рублей, и втрое меньше расходов на содержание аппарата чиновников и органов государственной власти – 1,23 триллиона рублей.

По сравнению с прошлым годом медицинские расходы увеличатся всего на шесть миллиардов рублей, что меньше даже официальной инфляции, которую Росстат на октябрь оценивал в 2,4%.

Таким образом, по вложениям в человеческий капитал Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты Центра развития Высшей школы экономики.

Вот такие невесёлые размышления накануне Нового года. Что-то он нам принесёт? Жизнь всё же продолжается, а потому искренне желаю всем вам, наши читатели и почитатели, а особенно старшему поколению сохранить стойкость и веру, которые хранили вас до сих пор и, главное, здоровье....

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ