Сегодня вечером мы перевернём очередной листок календаря, встретим наш традиционный старый Новый год и окончательно войдём в год 2018-й. Остались позади длинные (слишком длинные!) новогодние праздники. Кто-то провёл их в лыжных походах, кто-то в турпоездках за границу, кто-то поучаствовал во всевозможных многолюдных уличных развлечениях, а большинство – сидя у телевизоров, за обильными столами, в разговорах «за жизнь», в общении с детьми, родственниками, друзьями... И вот, наконец, трудное вхождение в деловой ритм будней...

Ни один праздник, сколько себя помню, ни я, ни окружающие не ждали с таким нетерпением, не готовились задолго, не волновались в поисках подарков родным, близким, друзьям, коллегам! Спору нет, в жизни любого человека всегда должно быть место для праздника: хорошего, доброго, светлого, наполняющего душу теплом и радостью. Они нужны для того, что бы вырваться из серых буден, иметь возможность пообщаться с друзьями в неформальной обстановке, уделить внимание детям, которые в потоке дней, что уж там говорить, сильно обделены этим вниманием, да и просто остановиться выдохнуть и подумать ещё о чём-то, кроме работы и домашних забот...

Однако сдаётся, что никто ещё не подсчитал – а сколько нужно человеку времени на всё это? Тема праздников, точнее, их количества, далеко не нова и касается не только России. Так, ещё несколько лет назад портал Hotels.com собрал данные о выходных в 30 странах мира, при этом учитывались только государственные праздники и оплачиваемые отпуска. По общему зачёту на первом месте оказалась Россия – 12 праздников и 28 дней отпуска! Самые длинные отпуска в Бразилии – 30 дней, но праздников только пять. Больше всего праздников в Аргентине – 19 дней, зато на отпуск даётся только десять дней. США оказались на 25 месте — в среднем десять дней отпуска и десять праздничных дней (в этой стране нет единого законодательства на этот счёт). Самой «отдыхающей» европейской страной (и второй в рейтинге) оказалась Италия – 24 дня отпуска и 12 праздников. Меньше всего отдыхают в Мексике – неделя отпуска и шесть праздников.

В общем-то, отдыхать и погулять любят все, но мало кто задумывается, во что это обходится. Так, каждый день отдыха россиян стоит экономике несколько миллиардов рублей. К примеру, по оценке компании ФБК в 2017 году российская экономика лишилась примерно 1,2 триллиона рублей из-за праздников. А это, согласитесь, совсем немало, учитывая состояние этой нашей экономики... Сколько потеряно за время встречи 2018 года – ещё предстоит, видимо, подсчитать...

Было бы неправдой сказать, что никто во властных структурах не задумывается над проблемой. Можно напомнить, к примеру, что правительство из года в год планирует сократить количество дней отдыха в новогодние каникулы. А полгода назад правительство даже внесло в Государственную думу проект, предполагавший сократить новогодние каникулы до двух дней — 31 декабря и 1 января. Логику правительства несложно понять: ведь кроме финансовых потерь есть и другие. В частности, касающиеся здоровья россиян на новогодних каникулах. Все мы знаем, что русская душа в эти дни не знает границ ни в еде, ни в алкоголе. Золотое правило «всего должно быть в меру» россиян, по большей части, к сожалению, не касается, а потому лечебно-медицинские учреждения в этот период работают в усиленном режиме.... Но законопроект, внесённый в Госдуму, принят не был. Да и судя по опросу, только 20 процентов россиян готовы согласиться на сокращение праздников, в то время как 71% категорически противится возможной отмене новогодних каникул.

Так что вопрос по-прежнему открыт и остаётся только ждать: что пересилит – здравый экономический смысл или наше нежелание отказываться от длинных праздников?

И напоследок самое главное: поздравляя всех вас, наших читателей, с наступившим старым Новым годом, хочу пожелать, чтобы всего у вас было в меру, чтобы сохранились только добрые воспоминания о новогодних праздниках, и были желание и силы выйти на работу... С Новым годом!

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