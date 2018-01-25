Сладкие песни о главном

Меньше двух месяцев остаётся до выборов президента России. Толпа претендентов на главный трон рванулась к финишу. И кого только не поманили сладкие высоты высшей власти страны! Здесь и заслуженные ветераны политических схваток, и свора мелких, ничем, в общем-то, не примечательных, личностей, и даже один председатель совхоза, выдвинутый коммунистами, неожиданно оказавшийся олигархом. И уж совершенно одиозные личности – вроде телеведущей, дочери покойного мэра Санкт-Петербурга.

Сейчас идёт сбор подписей людей, поддерживающих выдвижение тех или иных претендентов. В отличие от предыдущих выборов, теперь им надо собрать не два миллиона подписей, как это было раньше, а всего 300 тысяч. Это подвигло активизироваться и самовыдвиженцев, и представителей непарламентских партий. Последним вообще надо сто тысяч подписей.

Однако до Центризбиркома с необходимыми документами в итоге дошли лишь чуть больше половины претендентов – 36 человек. После рассмотрения документов в ЦИК участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента: двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.

Как только был объявлен старт, вся эта разноликая компания претендентов ринулась в народ собирать подписи в свою поддержку и убеждать, улещивать, внушать электорату, что только он (она) достойны высшего поста в государстве и способны вывести страну в лидеры и гегемоны! Как сладко они поют! И чего только не обещают: и сказочные пенсии, и слезание, наконец-то, с нефтяной иглы, и повышение всеобщего благосостояния до уровня мировых высокоразвитых стран, повсеместное внедрение новейших электронных технологий, и фантастическое качество медицинского обслуживания... Причём все говорят примерно одно и тоже, разве что порядок слов разный, поскольку хорошо понимают, что НАДО нам с вами, то есть электорату... Да при этом не забывают лягнуть и существующие порядки. (В скобках, однако, следует заметить, что слышим мы это далеко не первый раз. А что до существующих порядков, то мы и сами, то есть работники СМИ, делаем это часто, и не без удовольствия, надеясь хоть на какую-то реакцию сверху.)

Что же касается начинающих соискателей, то создаётся впечатление, что они только вчера родились, причём на какой-то другой планете и, оказавшись на Земле, страшно удивились царящему на ней беспорядку! Впрочем, серьёзно грешат этим и политические ветераны, десятки лет заседавшие в Думе и возглавлявшие партии, которым, сдаётся, никто не мешал наводить порядок в стране, создавая соответствующие законы. Большая часть которых почему-то так и не была принята... Народ слушает, мотает на ус и размышляет, поскольку, несмотря на громкий, заглушающий здравый смысл, многоголосый хор кандидатов, все понимают, что вся эта шумная кампания, с ежечасным повторением на главных теле-радиоканалах напоминания, что выборы состоятся 18 марта, носит некий декоративный, если не сказать, бутафорский характер, и впереди всё равно окажется тот, ради кого, собственно и организована вся эта шумиха.

Потому как ежечасно, если не ежеминутно, отслеживается каждый шаг главного и практически единственного кандидата: то он выступает перед рабочими оборонного завода, то совещается с членами Совета безопасности, то жмёт руки деятелям культуры, искусства и образования, то общается с лидерами разных стран, то под присмотром патриарха окунается в Рождественскую купель... Другими словами, осуществляет свою непосредственную президентскую работу. Всё вроде бы логично, но когда только одно имя на слуху, когда все достижения связаны с одним именем, а о других кандидатах упоминается только в кратких информационных выпусках, это наводит на мысль о некой предопределённости результатов выборов...

Правда, с 19 февраля начнётся агитация в печатных и электронных СМИ. Вот тут-то и начнутся основные песни! Правда, слушая все эти выступления, невольно напрашивается мысль – а так ли уж нужна нам эта дорогостоящая выборная кампания? Ведь некомпетентность остальных претендентов, чтоб они там ни говорили, совершенно очевидна. Ну, не сумела (или не захотела) наша власть за двадцать лет вырастить достойного сменщика, который бы не пытался разрушить уже созданное, а достойно продолжил начатое...

В том, что правительство надо основательно почистить – нет сомнения, что переизбрать Думу и выкинуть из неё заевшихся олигархов и партократов – обязательно! А в остальном... Ведь выбирать-то, по большому счёту, не из чего. Право, есть о чём подумать!

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