С новыми надеждами!..

Через два дня, в полночь, под гром столь полюбившихся нам фейерверков, уйдёт в историю, в вечность, две тысячи семнадцатый год. Вместе с ним станут историей и все события, случившиеся в нём. Разные это были события: крупные и мелкие, радостные и не очень. Вряд ли имеет смысл все перечислять, поскольку наиболее важные из них нашли отражение в нашей с вами общей газете. И это не оговорка, а констатация факта – газета действительно наша общая, ведь лучшая и большая её часть – это ваши письма, воспоминания, размышления, вопросы и ответы на них.

Мы вместе с вами возлагали немало надежд на уходящий год: мечтали о повышении пенсий и пособий, о снижении цен, улучшении состояния медицинского обслуживания, о более внимательном отношении власти к нуждам пенсионеров, ветеранов, инвалидов. А на международной арене (а мы знаем, что многие из вас внимательно следят за происходящим в мире), ожидалось потепление отношений с США, разрешение украинского кризиса, окончания войны в Сирии, хотя бы ослабления санкций...

Многие из этих надежд сбылись, но многие так и остались в области мечтаний. Пенсия, хоть и не стала намного больше, но зато выдаётся стабильно и регулярно, а в начале года каждый пенсионер получил обещанные пять тысяч рублей. Это, конечно, очень немного, но для тех, у кого пенсия едва превышает десять тысяч, вовсе неплохая прибавка. Особенно после разорительных новогодних празднеств...

Снизилась инфляция, цены несколько успокоились, и уже не растут так стремительно, как это было в предыдущие годы. Продолжается борьба с коррупцией. Случился даже уникальный случай – впервые в новейшей истории России за взятку осуждён на реальный срок министр экономразвития и, вполне возможно, что Новый год он встретит за решёткой. Окончилась война в Сирии, и наши военные вернулись на родину, но там остались стратегически важные для России базы. Больше внимания государство стало уделять ветеранам и инвалидам.

Вот у нас в Иркутске появилось множество специальных пандусов и низкопольных троллейбусов. К радости автомобилистов, усилиями местной власти и федерального центра улучшилось качество и количество дорог,

начала оживать экономика, зашевелился малый бизнес, строятся поликлиники и школы, увеличивается рождаемость. Многое меняется в лучшую сторону...

Случились и другие важные события, перечислить которые в короткой редакционной статье нет никакой возможности. Да, наверное, и не к чему. Поскольку вы и сами внимательно следите за тем, что происходит в области и в мире.

Думается, что самое главное – мы с вами не потеряли надежд на лучшую жизнь. Надежд, которым, мы уверены, суждено сбыться! Согласитесь, это совсем не мало!

Что же касается наших редакционных дел, то, как всегда, хотим выразить глубочайшую благодарность нашим читателям и почитателям. Благодаря вашей молодой активности наша газета – одна из немногих, которые никогда не испытывают недостатка в материалах. Спасибо вам за то, что вы делитесь своими воспоминаниями и наблюдениями! А то, что вы приносите и присылаете в редакцию, бесценно – это опыт прожитой жизни, это воспоминания о временах, давно прошедших, о военном детстве и восторженной молодости, поучительные и тонко подмеченные детали прошлого и настоящего. Конечно, в почте не бывает и без обид, и без возмущения нашей порой несправедливо устроенной социальной системой. Да, всем нам часто кажется, что в молодости всё было иначе, добрее и справедливее. С этим можно, конечно, поспорить, но ведь пенсия у многих и вправду была достойнее. И зарплаты руководителей не превышали в десятки, а то и в сотни раз то, что получали рядовые работники. Многое было иначе, и тоже не всегда правильно, но там у нас была молодость, и если чего-то не хватало, оно часто компенсировалось уверенностью, что это временные трудности, и охотно верилось: они преодолимы, и завтра будет лучше, чем вчера...

Однако важно, думается, и сейчас не терять веру в то, что всё ещё можно исправить и что пройдёт немного времени, и страна заживёт по-другому, и будет в ней больше места доброте, участию, справедливости! И будет в ней меньше вранья и обмана...

Особую благодарность хотим выразить нашим постоянным авторам: Владимиру Максимову и Олегу Суханову, Сергею Корбуту и Ольге Калаяновой, Александру Князеву и Галине Киселёвой, Арнольду Харитонову и Анатолию Лядецкому, Евгению Корзуну и Татьяне Нарулиной, Павлу Кушкину и Владиславу Огаркову, а также Владимиру Невзорову, Ольге Федотовой, Елене Чабдаровой и многим, многим другим, чьи материалы регулярно украшают нашу с вами газету, делают её интересной и читабельной.

С наступающим Новым годом, наши дорогие авторы и читатели! И пусть надежды сбываются, а радости и здоровье не покидают вас в наступающем году!

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ