Родина сердца моего или любовь с привкусом горечи

В это воскресенье наш старинный и в то же время молодой город будет отмечать свой очередной 356-й день рождения. Тысячи иркутян смогут в этот день поздравить именинника, выразить ему признательность и любовь. И сделают они это каждый по-своему – ведь для любого из нас он своеобразен и неповторим. Воспользуюсь такой возможностью и я – Иркутск, хотя и не является городом моего рождения, любим мною. Любим, как я уже писал однажды, любовью благодарного пасынка к доброму отчиму за то, что он в своё время бескорыстно приютил, дал образование, помог с углом, работой и семьёй – вывел в люди и научил жить.

Правда, с недавних пор моё отношение к родному городу стало несколько иным. К былой любви и привязанности прибавилось чувство некой обиды и стеснения, как бывает обидно и горько за своего бедного и неудачливого родственника. Так порой стесняется и в то же время любит ещё не умудрённый жизнью сын, получивший образование и воспитание в столицах, свою провинциальную, неграмотную и неброскую, но такую родную и близкую мать.

И появилась эта двоякость во время недавнего отпуска, когда за долгие «невыездные» годы удалось побывать сразу в трёх столицах нашей всё ещё необъятной родины – официальной, северной и в «столице всея Сибири».

Москва, в которой не был полтора десятка лет, поразила своим обновлённым «а-ля Запад» видом, богатым капиталистическим убранством, размахом и грандиозностью строек и небывалой прежде чистотой. Она стала больше ориентирована на людей – как на гостей, так и москвичей: много парков, скверов, уютных уголков с лавочками посреди улиц, ещё больше магазинов, различных кафешек и бутиков с заморскими товарами и ценами. «Вполне современный европейский город», – так и хотелось воскликнуть вослед незабвенному Чехову.

Питер, в котором я вообще не бывал прежде, стал для меня настоящим открытием. Я влюбился в него, как восторженный юнец, с первого взгляда и навсегда. Пётр I и последующие правители тогдашней России, создавая северную столицу своей империи, преследовали цель поразить народы и других правителей величием и великолепием этой новой столицы. И это им удалось. Причём на века вперёд.

Надо было видеть восторг, удивление и даже какую-то пришибленность наших и многочисленных зарубежных туристов от посещения дворцов и музеев с собранными в них со всего мира редчайшими коллекциями произведений искусства, от величественных и грандиозных храмов, от многочисленных и ухоженных парков и площадей, от сотен мостов через многочисленные, одетые в гранит реки и каналы Питера. Как можно было вослед великому Пушкину не полюбить это грандиозное и величественное Петра творенье?!

И даже более современный и урбанизированный Новосибирск смотрелся выигрышнее и богаче по сравнению с Иркутском своими широченными проспектами, просторными кварталами новых застроек, многочисленными парками и скверами для отдыха горожан. Один знаменитый зоосад чего стоит!

Надо заметить, что все эти города, особенно Москва и Санкт-Петербург, активно расстраиваются. Но главное – в них повсеместно идут грандиозные реставрационные работы не просто старых домов, а целых жилых кварталов и культурно-исторических комплексов, в них повсеместно реализуются различные ландшафтные проекты для полноценного отдыха горожан.

Нашему Иркутску, который хоть и кичится своей «столичностью», далеко в этом плане до этих истинно столичных городов. Теперь он уступает во всём даже Красноярску – своему постоянному и равноценному ещё в недавние времена сопернику.

«Это какие же средства и усилия необходимы для создания такого великолепия, богатства и могущества? Ведь наверняка всё это делается не только за счёт собственных бюджетов? Уж слишком разительно отличается шикарность столиц от провинциальной скудности наших заштатных сибирских городов. Но почему всё распределяется у нас так несправедливо? Ведь все мы – одна страна, и везде живут одинаковые люди».

Впрочем, эти вопросы, что не раз задавал я себе во время экскурсий, были заранее обречены на удел риторических. Кто же и в какую эпоху хоть раз ответил нам на них?

... На подлёте к родному городу, когда под крылом самолёта стали появляться знакомые очертания Ангары, пригородов и самого Иркутска, а в салоне, несмотря на герметизацию, чувствовался смешанный запах водной свежести и гари от лесных пожаров, в голове у меня мелькнула уже другая фраза от великого Пушкина: «И дым отечества нам сладок и приятен».

Ещё в молодости мне понравилась притча о том, что скифы, наши прародители по одной из версий, своим молодым и вечно странствующим сородичам перед дальней дорогой давали понюхать полынь. Говорят, горький и сильный запах этой степной травы преследовал путешественников постоянно, и они даже через десятилетия находили дорогу домой.

«Да, в гостях хорошо, а дома всё же лучше. Вот нюхай этот дым отечества и люби свой город таким, какой он есть, ведь это твой дом и твоя семья», –подумал я, когда самолет, приземлившись, стал подруливать к терминалу.

И в очередной день рождения Иркутска, пройдясь, как обычно, по его праздничным улицам, глянув на карнавал, концерт и фейерверк, я вечером за чаркой в честь процветания моего старого и вечно молодого города, слегка перефразировав строку из известной песни, смогу заявить: «С днём рожденья, милый город – родина сердца моего!»