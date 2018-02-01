Пропавший класс?

Ура! Случилось! У нас больше нет олигархов – этого так нелюбимого народом племени эксплуататоров из рода буржуинов, которые столетиями пили кровь трудового народа, обворовали нас четверть века назад и продолжают на наворованном жиреть сейчас. Они ликвидированы как класс?! Теперь можно жить спокойно!?

Нет, они пали не в результате революции, не в процессе упорной и длительной классовой борьбы и даже не в войне правящих кланов. Они уничтожены росчерком пера (точнее микрофона) одного высокого и, надо полагать, ответственного чиновника нашего правительства.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович во время всемирного экономического форума в Давосе во всёуслышание заявил, что в России больше нет олигархов, их заменили работящие социально-ответственные бизнесмены.

«Я не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х, – отметил политик в интервью Bloomberg-TV. – Сейчас у нас есть хорошие работящие социально-ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом».

Что это? Сморозил глупость? Берега попутал? Или всё же, пытаясь спасти своих шефов от очередных санкций Запада, решил завести рака за корягу – увести дискуссию от главного вопроса: когда бизнесмены в нашей стране перестанут жить за счёт народа, начнут платить соразмерные их бизнесу налоги, а не перегонять деньги в оффшоры? А может, он таким образом нерадивых налогоплательщиков предостеречь хочет и государство, нас с вами от них защитить! Платишь, мол, налоги – ты социально-ответственный предприниматель. Нет – олигарх проклятый!

А может, и правда: нет у нас олигархов, нет сращивания бизнеса с властью, оффшоров там разных? Ведь если нет класса эксплуататоров, то и бороться, получается, не с кем? «Олигархия, – читаем мы меж тем в умном издании, – политический режим, при котором власть фактически содержится в руках очень узкой группы людей. Их она и обслуживает, а не интересы страны и общества». Ничего не напоминает?

Меж тем читаем в прессе: «150 семей долларовых миллионеров владеют в нашей стране 62% всего национального благосостояния...». «С начала «нулевых» число долларовых миллиардеров выросло у нас с 10 до 100; по средней зарплате мы на 95 месте среди стран мира – она у нас в два раза ниже, чем даже в странах Южной Африки...» Это тогда как? Жив, выходит, курилка?

Эти эпатажные высказывания оратора некоторые из его коллег попытались даже оправдать. Мол, он в Давосе хотел уберечь от санкций родных предпринимателей-трудяг, да перегнул слегка палку. (Ну, видимо, тех самых «владельцев заводов, газет, пароходов», что в 90-е и позже хапнули у общества это всё вместе с работягами, да по сей день и продолжают эксплуатировать.) Он-де со свойственным ему юмором умного человека неудачно пошутил, а его не так поняли. Но не странно ли тогда шутит государственный чиновник, облечённый властью? И шутит, заметьте, на мировой арене, а не на арене цирка.

Откуда же взялся у нас в правительстве этот «умный шутник»? Откуда этот доморощенный вундеркинд был «заброшен к нам по воле рока»?

Сын успешных родителей (отец – известный гроссмейстер), Аркаша в полтора года начал говорить, в три – читать, подавал надежды в шахматах. С детства умея складывать комбинации, он окончил МГУ по специализации «Математическое моделирование в экономике» и в дальнейшем удачно смоделировал и свою карьеру. В 22 годика, сразу после МГУ, становится экспертом минфина при Грефе. (Кстати, Греф, Гайдар и Чубайс своего «выкормыша» называли «умненьким мальчиком» и даже «эльфом» и пророчили ему большое будущее.)

Он и не подвёл: в 2000-е – советник министра финансов Грефа, его зам, автор идеи «монетизации» льгот, затем работник администрации президента. С 2008 года, уже при президенте Медведеве, – его помощник и доверенное лицо. Правда, «экономист» наш «проспал» кризис 2008-го и уверял, что теперь экономика будет расти высокими темпами (ВВП в 2009 году упал почти на 8%), но зато прославился другими новаторскими идеями. В 2010-м хотел лишить студентов стипендий (мол, пусть сами подрабатывают после учёбы!), хотел увеличить пенсионный возраст, направить средства ПФР на выпуск облигаций «Роснано», привлечь в Сколково зарубежных учёных разместив там гольф-клубы и рестораны. После 2012 года ушёл вместе с Медведевым в правительство и сейчас в ранге вице-премьера курирует ГЭК, находится у премьера в полном доверии. Так что наш «эльф» по-прежнему на плаву.

Некоторые подобные Дворковичу «стратеги» считают, что олигархическая система у нас изживёт себя сама, а мол, зажравшиеся крысы пусть бегут с разорённого ими корабля. Они, как ненужные костыли, уже мешают нашей экономике. А всякие там абрамовичи, дерипаски и усмановы – это молочные зубы переходного в капитализм периода российской экономики, которые скоро выпадут.

Но не слишком ли много «крыс»? Не слишком ли большой кусок общего пирога умыкают они за собой? Только за последние два месяца 730 представителей нашей бизнес-элиты получили гражданство Мальты, купив это гражданство за 47 млрд рублей (для сравнения: 39 млрд рублей заложено в этом году на всё ЖКХ). Не справедливее ли было всё это у них изъять перед бегством?

И самое интересное: что и кто вырастет на месте этих «молочных зубов» или, как их уже метко окрестили, «дельцов с низкой социальной ответственностью»? Клыки акул империализма?

30 января США опубликовали, наконец, свой «кремлёвский доклад» с обещанным списком якобы супербогатых людей России, включив в него почти всю нашу гос-полит-бизнес-элиту. И что? «Собака лает, а караван идёт», – сказал по этому поводу наш президент. Правда, не уточнил: а куда идёт наш караван? Мол, мы должны это ещё осмыслить, как сказал он уже на недавней встрече со своими доверенными лицами. Что ж, будем осмысливать...

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