Прививка от войны

Приближается, пожалуй, самый главный для всех нас и потому всенародный праздник – День Победы. Особенностью этого праздника в последние годы стало то, что впервые в истории страны он стал сопровождаться поистине грандиозным, многомиллионным шествием наших сограждан с портретами погибших на той войне, в составе священных «Бессмертных полков». Примечательно, что полки эти без какой-либо указки сверху создал и повёл по городам и весям страны сам народ. Повёл повсеместно. Даже в маленьких деревушках, где никогда сроду не проводили демонстраций и митингов, силами школьников, учителей и сельских активистов формируются сейчас свои бессмертные роты и взводы.

И не дано нам понять: то ли это потомкам самим пришло на ум восстановить в памяти своей имена и лики участников той священной войны, то ли это солдаты-великомученики тех страшных событий, глядучи на нас с небес, решили таким вот образом напомнить нам уроки прошлого, укрепить в нас ослабший было в последнее время иммунитет против войны.

Ведь по многим регионам мира, да и по нашим соседям – бывшим братьям в когда-то общей стране, мы знаем, что бывает, когда народ лишается этого иммунитета.

Однажды с ветеранами, после минуты молчания при открытии в одном селе памятника участникам войны, занялись нехитрой математикой: решили узнать – а сколько бы пришлось молчать, если бы такой минутой решили почтить каждого из более чем 50 миллионов погибших по всему миру в той страшной войне? Посчитали и ужаснулись – получилось почти 100 лет! Эх, если бы вечно воинствующее человечество каждого погибшего в войне солдата догадалось бы почитать минутой тишины, минутой мира – многие поколения не знали бы войны!

В эти майские дни мы заслуженно чествуем ныне живущих ветеранов Великой Отечественной, воздавая им почести за подаренные нам более чем семь десятков лет мирной жизни. Но с особым трепетом поминаем тех из них, кто не дожил до сегодняшнего дня и особенно тех, кто сложил голову на той войне. Те миллионы наших погибших и непобеждённых сограждан, что приняли на себя всю тяжесть первых ударов фашистов, буквально своими телами преградили врагу путь на Москву, остались лежать, часто безымянными, на захваченной врагом или освобождённой от него территории или, попав в плен, умерли в лагерях.

Без вести пропавший – что могло быть страшнее для родственников, чем такое известие с фронта?! Страшнее даже, чем похоронка, так как несло в себе и некий оттенок двусмысленности: погиб? попал в плен? дезертировал? Ужаснее могло быть только клеймо предателя.

Я уже как-то писал, что та война страшным катком прошлась и по нашей родне. Десятерых из одиннадцати братьев не стало после войны в семье матери (погибли на фронтах, сгорели, замёрзли и умерли от непосильного труда в тылу). В семье отца двое из пятерых детей пропали без вести. От младшего Алексея в семейном архиве осталась лишь маленькая фотография да легенды о его предвоенных деревенских забавах, о которых и до сего времени вспоминают односельчане. С фотографии на нас, его племяшей, смотрел красивый и очень, как бы сейчас сказали, накачанный молодой человек. В свои 18 он прекрасно пел и играл на гармошке, легко поднимал на мельницу по два крапивных мешка пшеницы разом, играючи со своим дядькой перебрасывались через трёхметровую арку ворот двухпудовой гирей. Что уж говорить о том, что для нас он всегда был кумиром, и мы, веря в чудо, мечтали о послевоенной встрече с ним. Но чуда не произошло: дядя Лёша так и не проявился ни живым, ни мёртвым – «пропал без вести».

Сколько таких вот пропавших без вести безымянных героев в нашей стране сложило головы в ту войну? И их подвиг нисколько не меньший, а может, даже больший, чем тех, кто выжил в этой мясорубке и с гордостью несёт имя воинов-победителей в послевоенные годы и поныне. Выжившие, по крайней мере, хоть узнали, что победили. Те лишь свято в это верили.

Один умный человек сказал, что война не может считаться законченной, пока не будет похоронен последний солдат. После такой страшной войны с многомиллионными потерями выполнить это практически невозможно. Но хотя бы помнить обо всех павших мы просто обязаны. Забыть их, вычеркнуть из генетической памяти нашего народа, мы, ныне живущие, просто не имеем права!

И пока мы будем помнить о них, пока наши внуки заступают на Вахту Памяти, юные поисковики поднимают с мест бывших боёв погибших солдат, пока по нашим улицам будут идти «Бессмертные полки», война в нашей стране не сможет повториться. По крайней мере, нашему народу, понёсшему в той войне самые большие потери, прививки от неё точно должно хватить на сто лет.