Послесловие к празднику

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Это был великий праздник! Звучали прочувствованные речи, маршировали по площадям городов бравые военные, грохотала самая современная боевая техника, шли колонны бессмертного полка с портретами воевавших родственников, люди собирались за праздничными столами, сияли огнями фейерверки.
А какие передачи звучали по радио, какие кадры заполнили экраны телевизоров, какая музыка звучала!
Да и денёк 9 мая у нас в Иркутске выдался на славу. Солнечный, почти по-летнему тёплый. Мы своей не слишком многочисленной семьёй и компанией друзей собрались на даче, посочувствовали Москве, которую накрыло непогодой и, естественно, заговорили о родственниках, которых так или иначе коснулась война. Отец жены воевал в штрафбате, вернулся больной, израненный и рано ушёл из жизни. Мой дядя по маминой линии был тяжело ранен под Ленинградом и до конца жизни носил осколки мины в своём теле. Братья моего отца (один авиатор, второй железнодорожник) прошли всю войну, оба были легко ранены, но, к счастью, вернулись живыми, из семьи моего зятя воевали пятеро. Вернулся один...
Мы часто читаем и слышим слова о том, что война не обошла ни одну семью, но со стороны это воспринимается как-то абстрактно. И только в тёплом кругу родственников и друзей, вспоминая ушедших, начинаешь понимать весь ужас, боль, страдания, причинённые и причиняемые войнами...
И понимаешь, в каком долгу мы перед теми, кто остался в живых, как не просто им жить, отягчённым болезнями, уже очень пожилым (многим за 90!). Да, у них неплохие, по современным российским меркам, пенсии, да, их в первую очередь обслуживают в поликлиниках и социальных службах, предоставляют различные льготы. Но когда узнаёшь, что тысячи ветеранов по всей стране до сих пор живут в неблагоустроенном, порой разваливающемся жилье, становится стыдно и за страну, и за тех, кто её возглавляет. А ведь с окончания войны прошло 72 года...
Ничто так не объединяет людей, как общая боль и гордость за свою страну. Благодаря праздничному настрою, думается, едва ли не каждый из нас в этот день почувствовал себя частицей большого народа. То самое чувство, что сопровождало нашу жизнь в советские годы. Что же нам мешает сегодня ощущать себя в своей стране хозяевами? Может, то, что большинство телевизионных каналов по-прежнему гонят кровавые, бессмысленные американские боевики или ещё более бездарные российские сериалы, что по радио в новостных лентах больше говорят о том, что происходит за рубежом, а у нас – только пожары, взрывы, наводнения и прочие катаклизмы, что печатные СМИ уделяют больше внимания похождениям «звёзд» шоу-бизнеса, чем делам и проблемам государства? У нас что – в стране ничего не строится, не производится, не выращивается? Нет же! И строится, и производится, и выращивается, растёт замечательная молодёжь. Пусть и другая, не похожая на нас, а уж тем более на ветеранов прошедшей войны, но также влюблённая в жизнь, мечтающая и работящая... Вот только писать и говорить об этом надо больше и уважительнее. Может, новое поколение журналистов всё же дорастёт до этого?
Праздник прошёл, жизнь продолжается. Вот скоро парламентские выборы. И очень хочется верить, что когда-нибудь мы всё же почувствуем себя хозяевами в своей стране, а не только плательщиками налогов и предвыборным электоратом...
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