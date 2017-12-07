Под белым флагом?

Я не фанат спорта. И даже свои нынешние нечастые пробежки на лыжах спортом назвать постеснялся бы. Но, как и большинство выросших в советские времена, в молодости и мяч погонял, и фехтованием позанимался, и даже побегал на недлинные дистанции. Благо, в те времена бесплатные спортивные кружки и секции были при каждой школе, техникуме, не говоря уже о вузах. Занимайся – не хочу!

И это не только поощрялось, но и всячески поддерживалось государством не только словом, но и материально. И, понятно, крупные, а тем более международные соревнования, на которых выступали наши чемпионы, а уж тем более Олимпийские игры, у нас всегда вызывали искренний, неподдельный интерес. Вся страна активно болела за наших, и не столько за отдельных спортсменов, сколько за всю державу. Гордились её силой и мощью! Тогда нам казалось, что вся она была настроена спортивно! А лозунг: «Быстрее, выше, сильнее!» звучал вполне искренне. Мы гордились нашими спортсменами, побеждавшими на международных соревнованиях. Они действительно были лучшими в мире! И представить без них Олимпиаду было просто невозможно! Но вот на днях Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов двух специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам её работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачёте. Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Не буду вдаваться в подробности этой грязной игры, затеянной американскими и европейскими политиками, с целью не столько устранить с арены сильнейших спортивных конкурентов, сколько элементарно унизить Россию перед всем миром, попытаться доказать её несостоятельность и расчистить место на рынках сбыта своей продукции...

Однако, думается, стоит поговорить о поведении российских чиновников. И не только спортивных. Как случилось, что огромную, могучую страну, одну из самых, казалось бы, влиятельных в мире отстранили от крупнейших на планете спортивных соревнований? Как случилось, что властные структуры этой страны не смогли защитить её честь?! И теперь заграничные функционеры вынуждают спортсменов России выступать под неким нейтральным белым флагом. Мол, каждый сам за себя, не за страну, не за державу!

Возможно, я мыслю несколько устаревшими, с точки зрения некоторых либералов, категориями, но это, честное слово, попахивает предательством на самом высшем уровне! Белый флаг во все времена был символом поражения, под ним шли сдаваться...

В эти дни русская часть интернета справедливо кипит от негодования и возмущения. Вопросы задаются разные, в том числе и такие: а нужна ли нам эта Олимпиада? И имеет ли смысл вообще её проигнорировать, как это уже было в истории Советского Союза? Но, главный, конечно же, о том, как один человек, кстати, сбежавший из страны, смог подорвать доверие к ней? Где были наши доблестные органы безопасности? Неужели никому не было известно, чем он там занимался?

Думается, что за этими вопросами стоят куда более глубокие проблемы нашей власти. В частности, касающиеся компетенции и порядочности высших чиновников России.

Приведу только одно мнение из того потока высказываний после случившегося в Лозанне: «Если сейчас мы согласимся на белый флаг, то почти наверняка через два года, перед следующей олимпиадой, история повторится – это нужно понимать и предвидеть. Может, российскому Олимпийскому комитету следует временно приостановить членство в МОК до прекращения травли наших спортсменов? А на игры 2018-го и, возможно, 2020 года никаких сборных не посылать? СССР ведь прекрасно обходился без игр до 1952 года, это не катастрофа, чтобы там ни твердили наши либералы. Выступление же под нейтральным флагом – это унижение собственного достоинства как для отдельного атлета, так и для державы в целом».

Повторюсь, это всего лишь одно мнение из тысяч озвученных в эти дни... Но в нём скрыто главное: «За державу обидно!»

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