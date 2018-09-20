Планшетные дети

Мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, айфоны и прочая электроника плотно вошли в нашу жизнь. Вошли сравнительно недавно, однако сейчас уже представить себе жизнь без них совершенно невозможно.

Случайно забыть дома телефон - трагедия! В школах ребятишки не расстаются с мобильниками порой даже на уроках. И если старшее поколение ещё как-то сдерживается и старается пользоваться телефоном чаще всего по мере необходимости, то молодёжь и дети вообще не выпускают эти устройства из рук, и, кажется, уже не видят окружающего мира. Ведь современный аппарат – это не только телефон, тут тебе и всевозможные игры, и музыка, и интернет, с его невообразимым объёмом самой разной информации. И чем моложе пользователи, тем больше они привязаны к гаджетам. Причин тому множество, но речь сегодня о том, насколько велика опасность этого увлечения и как избежать неприятных последствий.

И не пора ли бить тревогу – не отобьют ли новые технологии не только желание слышать друг с друга, но и, самое тревожное, заучивать новые знания. Ведь кажется – зачем?! Всё необходимое, со всеми выводами и комментариями тебе выдаст интернет! А не атрофируются ли мозги, не угаснет ли память?

Вот на днях наблюдал картинку на детской площадке около дома: три степенные бабушки увлечённо беседуют сидя на лавочке, изредка с умилением поглядывая на троих малышей в возрасте лет семи, расположившихся недалеко на лужайке. Лёжа на травке, они не глядя друг на друга, увлечённо тычут пальчиками в экраны смартфонов. Детишки не кричат, не шалят, не дерутся, не ссорятся… Тишина, покой! Что ещё надо счастливым бабушкам!? И им тоже никто не докучает, не лезет с вопросами, не просит внимания. Но эта благостная картинка, если вдуматься, едва ли не вселяет ужас – дети-то НЕ ЖИВУТ! Они не учатся общаться друг с другом, они не бегают, не прыгают, не гоняют мяч, расходуя положенный в этом возрасте запас энергии, не интересуются таким прекрасным миром вокруг них! Всё их внимание поглощено тем, что мелькает на цветных экранах… Там, конечно, тоже мир, но это мир нарисованный, выдуманный кем-то, не созданный ими! И далеко не всегда правдивый и добрый…

Безусловно, я не критикую устройства и Интернет. Чем более полезная и действенная вещь (любая), тем больше у неё побочных эффектов. Как говорят врачи, если у препарата нет побочных эффектов, то он, вероятно, не работает. И так по жизни со всем.

И уже сейчас специалисты-психологи всерьёз обеспокоены массовой зависимостью детей от планшетов и телефонов. В разных странах в качестве эксперимента исследователи попытались ограничить время пользования гаджетами от 8 до 24 часов. И выяснилось, что подавляющее большинство ребят не смогли провести время без своих «электронных друзей». Более того, у них наблюдались тревожные симптомы: растерянность, депрессия, агрессия. Некоторые испытывали состояние сродни ломке. Об этом говорят опыты, проведённые учёными Америки, Великобритании, Китая, России. Психологи утверждают, что зависимость от гаджетов может превратиться в серьёзную проблему.

Родители, часто того не понимая, сами увлекают ребёнка виртуальным миром, покупая ему разные новомодные штучки. Они искренне считают, что это необходимо! Они не стремятся увеличивать круг других интересов детей, не подталкивают их к каким-то творческим занятиям. А главное, не учат получать от жизни разные впечатления. Многие предпочитают видеть своего ребёнка удобным, тихим, не отвлекающим от взрослых дел. А в итоге вырастает молодой человек, у которого неверно расставлены приоритеты: сначала виртуальный мир, а затем реальная жизнь. Китайские врачи приравняли зависимость от современных устройств к клиническому расстройству личности. Производители же гаджетов постоянно поддерживают интерес подростков, используя особенности их психологии. Это замкнутый круг, который разорвать смогут только родители. «Если ребёнок тратит на Интернет много времени, то о правильном развитии мозга можно уже и не мечтать!», – утверждают врачи.

С каждым годом количество молодых людей, которые сидят перед своими мониторами, и не выпускают из рук мобильники, растет всё больше и больше. Дети перестают учиться, забывают поесть и поспать.

Обеспокоенность электронной зависимостью детей нарастает во всём мире. Делаются попытки ограничить время общения ребят с гаджетами. Недавно во Франции вообще запретили школьникам пользоваться телефонами и прочими устройствами в школах. И во время недавнего соцопроса на эту тему у нас, в России, более 80 процентов респондентов высказались за категорический запрет гаджетов в учебных заведениях. Как скоро результаты этих опросов воплотятся в дела, пока неясно. Но, думается, начинать борьбу за умы детей надо даже не со школы, а ещё с пелёнок, строжайше запретить родителям давать детям гаджеты, как минимум лет до 13, а также - пользоваться телефонами в школах, а тем более в детских садах.

Запреты это, конечно же, не панацея, но искать компромисс между новыми технологиями и психическим здоровьем детей надо начинать уже сегодня. Слишком велик риск упустить время!

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