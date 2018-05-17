Перемена мест слагаемых – изменится ли «сумма»?

18 марта мы дружно и почти поголовно проголосовали за прежнего президента, признав его надёжным защитником наших интересов вне страны и гарантом стабильности внутри. Но проголосовали в некотором роде и авансом: надеялись, что центральная власть впредь будет не только активно вести внешнюю политику, но обратит наконец свой взор и на внутренние проблемы страны – как-то тяжеловато стало выживать в нашем передовом и социально-ориентированном государстве.

Наши стенания и надежды вроде бы были услышаны. И в своей инаугурационной речи, и в майском указе о национальных целях и стратегических задачах России президент сделал упор именно на внутреннюю политику – наметил чёткий курс развития отраслей экономики страны, обозначил национальные цели по серьёзному прорыву во всех сферах для улучшения жизни простых россиян. И ключевым ориентиром этих целей определил тезис «Россия для людей».

Казалось бы, для решения этих новых, грандиозных и, чего уж там, амбициозных задач нужна и новая команда сильных и квалифицированных управленцев в правительстве. Старая-то, мягко скажем, не внушала должного оптимизма и за предыдущие шесть лет особых прорывов в экономике не свершила, намеченных высот в социальном обустройстве россиян не взяла – лишь кое-как сводила концы с концами. Тем более что после избрания президента вся старая команда была по закону низложена и перешла в положение ВРИО.

Все с одушевлением ждали серьёзного обновления в правительстве. И дождались: ба, знакомые всё лица! И ведь с их переназначением не поспоришь, не возразишь: их статус-кво утвердил сам гарант, поддержала правящая партия, узаконила обеими палатами Государственная дума. Правда, коллегиального мнения народа по этому поводу никто не спросил. Но ведь у нас всегда так: «жираф большой – ему видней».

Сложившие было свои полномочия члены правительства, воодушевившись лозунгом момента «своих не сдаём», перегруппировались и стройными рядами пошли создавать наше будущее – эту самую «Россию для людей». (Кстати, не находите аналогию: члены правительства – члены политбюро? Те тоже своих не сдавали. До самой могилы. И к чему это привело прежнюю страну?)

Куда же пойдёт прорываться вся страна? И как нам проследить эти прорывы? Вот с этой целью мы и не пожалели газетной площади и в прошлом, и в этом номере подробно изложили все аспекты и направления этого грандиозного прорыва. С тем, чтобы наши читатели-пенсионеры – эта движущая и определяющая сила современной избирательной системы – сделала эти документы на ближайшие шесть лет «настольной книгой» и скрупулёзно с карандашом в руках отслеживала все действия властей по претворению в жизнь этих исторических решений. А при невыполнении предписаний президента по улучшению нашей жизни и реализации лозунга современности «Россия для людей» поднимала бучу, звонила во все колокола, понуждая власти к исполнению команд своего командира. Перешла, так сказать, в здоровую оппозицию к правящим, в своеобразный народный контроль за действиями всех уровней власти. А не доживём в обозначенный срок до обещанных нам 80-ти лет – передадим эту эстафету контроля последующим поколениям пенсионеров.

Нам своих тоже сдавать никак нельзя!

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