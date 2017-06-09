Отговорила роща...

Вот уж чем славится наша область – так это лесами! Восьмая часть всех запасов древесины страны, на каждого жителя приходится более чем двадцать гектаров покрытой лесом площади, что почти в пять раз больше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 84 раза больше, чем в Западной Европе. Есть чем гордиться! Вот только к этой гордости примешивается немалая толика других чувств, гораздо менее позитивных...

О том, что горит всё это зелёное богатство ежегодно и в немеренных количествах, сказано столько, что и повторяться нет смысла. Что вырубается и вывозится миллионами кубов – тоже хорошо известно. А потому разговор сегодня не об этих пока неизбежных издержках, а о том, как постепенно редеет и исчезает пригородная зелёная зона... Давно ли от самого молокозавода по Байкальскому тракту шумели берёзовые и тополиные рощи? Теперь вместо них местами унылые отвалы голой земли... Да, нам нужны хорошие современные дороги, да, люди хотят иметь добротное жильё поближе к городу. И строят. И дороги, и жилье, и необходимую инфраструктуру. Получают необходимые документы в соответственных государственных учреждениях и, как будто бы законно, теснят и теснят лесные массивы. И всё же невольно возникает совершенно справедливый вопрос – а не слишком ли расточительно и бездумно уничтожаются эти пригородные леса? Вот, к примеру, этой весной в районе ИСХИ как-то совершенно неожиданно исчез огромный кусок великолепной берёзовой рощи, в котором ещё в прошлом году люди собирали грибы. Строители сказали – тут будет современная школа аж на тысячу двести мест, и деревья будут посажены. Школа – это, конечно, хорошо, но имело ли смысл вырубать для этого деревья на площади едва ли не в несколько гектаров, чтобы потом тратить средства и время ещё и на посадку новых деревьев? А в роще недалеко от посёлка Молодёжный уже идёт откровенная стройка чьей-то усадьбы. И опять вырубается лес...

Тоже самое и с главной дорогой на Байкал. Что и говорить, удобная, широкая автострада. Автомобилисты о такой годами мечтали. Но по обочинам, опять же местами, – пустыня. И новый лес здесь вырастет явно нескоро...

Сдаётся, проживая среди такого природного богатства, мы часто совершенно упускаем из вида, что оно, к сожалению, небесконечно и убывает, а те посадки, которые планово и внепланово, как в минувшие выходные, производятся на уничтоженных участках делового леса, не до конца компенсируют потери... И падают, падают берёзы под натиском городской среды. А что же останется нашим внукам? Прилизанные, вычищенные скверы и почти безжизненные парки? Может уже сейчас имеет смысл всерьёз подумать над тем, чтобы оставлять в неприкосновенности рощи и уголки живого леса рядом с городом? Ведь эти неразорённые кусочки природы рано или поздно станут его частью и украшением, и фабриками чистого воздуха...