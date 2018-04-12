День скорби, молитвы и радости от встреч, а вовсе не день непомерных гульбищ, замусоривания кладбищ и потакания «бизнесу на скорби».

В последние годы, даже десятилетия, этот день для меня, как и, наверное, для тысяч и тысяч сограждан, стал каким-то особенным сакральным днём. Бросая все свои дела, отпрашиваясь или даже сбегая с работы, захватывая по пути членов семьи и родни, я с букетиками цветов мчусь за сотни вёрст на встречу с моими дорогими, но, увы, уже усопшими родными. (Как, впрочем, и для встреч на кладбищенской территории с многочисленными здравствующими родственниками и земляками – только там предоставляется редкий случай увидеть их всех разом). Поэтому в ближайший вторник, 17 апреля, я вновь собираюсь в дорогу.

Не знаю, чем можно объяснить эту тягу к таким вот встречам именно в последние годы. Осознанием от пришедших с «возрастом мудрости» вековых традиций, возможностью помянуть усопших и повидать в одном месте всех здравствующих родных и знакомых или какой-то боязнью от не так уж и далёкой «неминуемой встречи с холодом»? А может надеждой, что такой вот пример старшего поколения подвигнет и наших потомков вот так же поминать уже и нас?

Радуница (или радоница), что пришла к нам от языческого праздника древних славян «Навий день» (день мёртвых), более укрепившийся в нашем быту как Родительский день – этот ныне христианский святой праздник, день поминовения усопших, стал для нас поистине народным. И светлым. Недаром же он по одному из толкований происходит от слова «радость». Недаром проводится сразу после Святой Пасхи, когда вослед за здравствующими приходит черёд христосования (общения) и с усопшими родными. Люди посещают могилы родственников с пасхальными куличами, яйцами и прочими угощениями, раздают их другим людям и просят помянуть своих близких, покинувших этот мир. Это день тихой и светлой печали, когда по православным канонам даже запрещается оплакивать усопших и горевать о них – нужно помолиться за их души, радоваться этой встрече, поминать добрыми словами за всё хорошее, что связывало нас. И надеяться на светлую радость от будущей и неминуемой встречи с ними.

И бывает очень жалко, что эта радость омрачается порой другими «традициями» и привычками, пришедшими к нам в последние десятилетия, или навязанными дельцами «потусторонних услуг».

Обихаживая накануне Родительского дня захоронения близких, мы иной раз кощунственно вываливаем весь мусор тут же за оградкой, а то и вовсе на соседние заброшенные могилки, омрачая тем самым память невольных соседей наших усопших. Или бездумно расширяем оградки, засаживаем их деревцами и декоративным кустарником. И совсем не думаем, что и эти оградки, и эти насаждения, разрастаясь, ограничивают доступ к соседним могилкам, где покоятся такие же, как и наши родственники.

А то, как бы пытаясь замолить свой грех за редкие посещения усопших, разом заваливаем их могилы «пластмассовой нечистью». Не знаю, кто и когда навязал нам, что поминать умерших надо обязательно искусственными цветами и венками, но на радость целой похоронной индустрии мы только в поминальные дни делаем им такой бизнес, что малым его уже никак не назовёшь. Со временем вся эта пластмассовая мишура блекнет, ветшает и отправляется в мусор, захламляя на долгие годы и без того неухоженные кладбища – пластмасса в природе распадается столетиями! И здесь мы тоже не думаем, что пусть скромные, но живые цветы, особенно полевые, если это летом – лучшие внимание и память нашим ушедшим родным.

Отдельная тема – кладбищенские гульбища. Опять же: кто и когда внушил нам, что поминать надо обязательно горячительными напитками, с обильным застольем и куревом, причём многократно и на каждой могилке? Посмотришь к вечеру на иное, особенно сельское кладбище, глазами упокоившихся родственников, и стыдно становится за нас – живущих и здравствующих. Ведь некоторым поминальщикам вытрезвитель, скорую помощь, а то и похоронную команду вызывать впору!

... По утверждениям некоторых теологов, наши древние предки-славяне три стороны людского бытия на этом и том свете – Явь (реальность), Правь (высшая истина, отсюда и православие) и Навь (потусторонний мир) – вмещали в одно миропонимание. И в Навий день – день всеобщего поминовения покойников на Руси – они с помощью высшей силы Правь через реальную Явь общались с перешедшими в Навь.

Так, может, мы попробуем хотя бы в этот святой день памяти и встречи с нашими усопшими родными, оставаться людьми и не омрачать их своими неблаговидными делами и помыслами?

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