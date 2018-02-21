На вас надежда, мужики!

Ровно 55 лет назад, в августе 1963-го, я получил повестку из военкомата. Пришла и моя очередь отдать воинский долг Родине. Какого-то сильного внутреннего протеста этот факт ни у меня, ни у других мальчишек, получивших повестки, не вызвал.
Внутренне мы были давно готовы к этой перемене в своей судьбе. Хотя, конечно, жалко было расставаться с вольной гражданской жизнью и всеми её прелестями в восемнадцать лет. Но надо – значит надо! Время было такое, так нас воспитывали. Да и от прошедшей Великой войны прошло меньше двадцати лет, и ещё были совсем не стары многие из тех, кто прошёл её кроваво-огненными дорогами, их воспоминания были живы и для нас, а потому необходимость военной службы нами сомнению не подвергалась.
...Во дворе комиссариата нас набралось человек пятьдесят. Городок Алдан, спрятавшийся в складках гор южной Якутии, в то время насчитывал, наверное, меньше полусотни тысяч жителей, потому и призывников было не густо. Нас по очереди провели перед пятёркой медиков в белых халатах, а потом, тут же во дворе, под неярким, но ещё тёплым августовским солнышком безжалостный парикмахер смахнул с наших голов причёски.
Потом был длинный путь на разбитом автобусе до Невера, железнодорожный вагон и, наконец, воинская часть в Амурской области. Получив форму, мы в первый момент не узнали друг друга. А ведь, почитай, пять суток провели вместе!
А потом началась служба: жёсткая дисциплина, непривычный распорядок, суровые физические нагрузки, теоретическая подготовка. В строю на вечерней поверке мы, молодые солдаты, качались от усталости. Но вскоре всё это стало привычным и уже не казалось таким непосильным, как в первые месяцы службы... На политзанятиях нам внушали, что именно благодаря сильной армии страна имеет возможность мирно жить и развиваться. И мы искренне верили этому!
Три с лишним года, которые положено было тогда отслужить в пехоте, казались невероятно долгим сроком. Но время летело, и вот он – долгожданный «дембель»!..
Спустя годы, встречая однополчан, мы вспоминали о службе едва ли не с нежностью. И никто не жалел потерянных лет – мы вернулись мужчинами, взрослыми и ответственными. Мы легко вписались в гражданскую жизнь, многие поступили учиться. Благо, существовала солдатская льгота для поступающих в вузы, действовавшая в течение двух лет после демобилизации. Но большинство пошли работать...
Ни в коем случае не хочу упрекнуть нынешних молодых людей! Другое время, другая служба.
Да, порой старики, вспоминая суровые времена своей срочной службы, любят поворчать: мол, не та молодёжь пошла, нет той закалки, нет патриотизма! Но, сдаётся, что это не более чем ревность к молодости, к знаниям, порой уже недоступным пожилым, к той новой жизни, совсем не похожей на прежнюю. Да и страна, кажется, совсем другая. Но люди-то остались теми же!
Не так давно в стране был тёмный период, когда казалось, что мы окончательно потеряли свою страну, обруганную и ослабевшую. Но именно те мужчины из пятидесятых–шестидесятых, повзрослевшие, умудрённые опытом, стали поднимать страну. И появились новые поколения молодых людей. Умных, ответственных. И вот уже, несмотря, на враждебность «заклятых партнёров», страна окрепла, вооружилась, заставила слушать и уважать себя. И патриотизм никуда не делся. Это показала и война в Сирии, и подвиги наших военнослужащих в горячих точках... И если внимательно посмотреть на происходящее вокруг, нетрудно заметить, как изменилось отношение и к военной службе: в военкоматах очереди из желающих служить! Правда, в немалой степени этому способствовало значительное укрепление самой российской армии, тому пристальному, а главное – действенному вниманию, которое оказывает власть её нуждам. Ведь армия теперь – это не просто военная служба, но и занятость, работа, которой на гражданке ещё дефицит: это и приличный заработок, и социальный статус, и льготное жильё и перспективы. А давно ли чуть ли не с милицией отлавливали призывников, желающих «откосить» от армии! Думается, что многие осознают и нужность, и важность этой службы, учитывая сложное положение России на международной арене.
Завтра страна отметит День защитника Отечества. Праздник не только тех, кто с оружием в руках охраняет и защищает её рубежи, но и тех настоящих мужчин, кто может поднять экономику и уровень жизни её народа на достойный уровень. И, судя по наметившемуся тренду, это не напрасные надежды...
С праздником вас, защитники!
Дмитрий Киселёв
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