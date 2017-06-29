Куда катим?! Или размышления на тему

Есть у меня одна знакомая, которая очень не любит автомобили. И хотя в семье есть своя машина, она каждый раз, оказываясь в её салоне, начинает отчаянно ругать всё автомобильное стадо и предлагать способы его сокращения... Какое-то время назад я пытался спорить, стараясь убедить женщину, что прогресс не остановить, что человечество в погоне за комфортным передвижением никогда не откажется от личного транспорта, что, в конце концов, автомобильная промышленность – это двигатель всяческого прогресса и миллионы рабочих мест...
А потом задумался. Ещё лет тридцать назад, в советскую эпоху личный автомобиль в нашей стране был не только средством передвижения, но и показателем определённого уровня достатка и успеха... Иностранной техники были единицы и смотрелась она, как павлин в курятнике. Но вот наступили новые времена, и наши улицы начали заполняться импортным автохламом. В основном с правым рулём, поскольку поступали они к нам прямёхонько с автомобильных свалок Японии. Новенькую технику могли себе позволить особо номенклатурные начальствующие товарищи и наиболее выдающиеся деятели культуры, науки, бизнеса и торговли....
И поток этот всё нарастал и нарастал. Стали появляться вполне приличные машины и у среднего класса, и даже у того, кто ниже среднего. Короче, не иметь машины стало признаком едва ли не полной деградации гражданина. Или уж совсем маргинала. Мало того, неожиданно стал подниматься наш, казалось бы, совсем захиревший автопром. Появились новые Лады и иные ВАЗы, а также и импортные машины, собранные в России по отвёрточной технологии. И на фоне этой лавинообразной автомобилизации мы явственно ощутили всю прелесть старинной русской поговорки о дураках и дорогах. Приличных дорог оказалось катастрофически мало, чего не скажешь о дураках...
И города наши оказались по большей части не приспособлены к поголовной автомобилизации – пробки появились даже на дорогах просторной Якутии, с населением 0,8 человека на квадратный километр. Чего уж говорить, например, об Иркутске! Особенно его старинной части, улицы которой формировались во времена лошадиной тяги и были рассчитаны, в лучшем случае, на разъезд двух телег. Строительство новых дорог и ремонт старых, активизировавшиеся в последние годы, проблему решает лишь частично – количество машин растёт со скоростью, явно превышающей скорость появления дорог. Только в Иркутске автопарк ежегодно увеличивается на три-четыре тысячи автомобилей... И проблема это не только российская. В Европе автомашин намного больше, и там эти проблемы стоят намного острее. Чтобы освободить от машин хотя бы часть территории мегаполисов, на западе стали перекрывать проезды в их центры, устраивая так называемые перехватывающие парковки. Другими словами, человек едет до определённой границы города, оставляет свою машину на парковке, а дальше – на общественном транспорте или пешком. Кому как повезёт... Нет сомнения, что в очень недалёком будущем и Россия введёт эту практику. Но, откровенно говоря, это лишь слегка отодвинет проблему во времени, поскольку в обозримом будущем поток прибывающих на рынок машин сокращаться явно не собирается: и у нас, и за рубежом строятся новые автозаводы, модернизируются старые, увеличивая количество выпускаемых машин.
Где остановится этот поток? И остановится ли он когда-нибудь? Похоже, что автомобили из средства передвижения становятся губителями природы и человека – ради дорог для них уничтожаются цветущие ландшафты, бензиновая гарь вытесняет воздух в городах. И хотя мало кто этого не понимает, никто не желает ходить пешком!
Ныне (и уже давно!) в разных странах конструкторы работают над созданием электромобилей и других безбензиновых моделей транспорта. Но, сдаётся, пока не закончится на Земле нефть и не переведутся те, кто на ней наживается, транспорт на электрической или иной какой тяге вряд ли станет массовым.
Так всё же куда мы катим? И куда приедем в конце концов? Может, имеет смысл начать пропаганду безмашинного передвижения? А параллельно всемерно упорядочивать движение общественного транспорта? Или искать другие пути выхода из автопроблем? Интересно, есть ли у кого-нибудь ответы на эти вопросы? Что-то не слышно...
Вот и выходит, что хочешь не хочешь, а приходится соглашаться с моей знакомой.
Но особенно хорошо порассуждать на эту тему... в мягком салоне своего автомобиля...
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